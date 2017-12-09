Зимняя война: Непарадная правда о «бедной» Финляндии

Концептуал СМИ Власти Суоми и российские либералы скрывают неудобные исторические факты по поводу событий 1939 года

На фото: Советско-финская война, 1940 год (Фото: Н. Смирнов/ТАСС)



78 лет тому назад, 30 ноября 1939 года, началась война, которая по сей день в либеральной парадигме служит одним из основных доказательств кровавой и коварной сущности сталинского режима — Советско-финская. Для финнов она стала, как сегодня говорят историки, одной из опорных плит их современного национального мировоззрения. Что же касается Советского Союза и России, то у нас рассказы о «сталинской агрессии против маленькой миролюбивой Финляндии» вовсю использовались с целью дискредитации всей советской системы и в период перестройки, и в «лихие 90-е», когда главной задачей, поставленной перед нашей элитой западными «партнерами», было каяться за все. Однако так ли однозначно все было в данном случае?

Официальным поводом для войны стал так называемый Майнильский инцидент, имевший место 26 ноября 1939 года. По данным советской стороны, в этот день территория СССР подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны финнов, в результате которого погибли и были ранены несколько красноармейцев. В адрес властей Финляндии была направлена нота, составленная в достаточно мягкой тональности, содержавшая просьбу отвести войска от границы на 20−25 километров с тем, чтобы обстрелы больше не повторялись. Финны в ответ обвинили советскую сторону в «самообстреле». СССР в свою очередь направил в Хельсинки уже гораздо более жесткую ноту и фактически разорвал с Финляндией дипломатические отношения.

29 ноября между советскими и финскими военными произошли мелкие пограничные столкновения, а 30 ноября — Красная армия перешла границу. Позже Никита Хрущев фактически обвинит Иосифа Сталина в провокации (утверждая, что он лично был свидетелем событий, указывающих на «постановочность» Майнильского инцидента), но говорил ли это Хрущев искренне или из желания очернить имя вождя, к которому не питал особых симпатий, — неизвестно.

Объективно советское руководство было, мягко говоря, недовольно тем, как состоянием на 1939 год проходила государственная граница с Финляндией. Финские войска нависали над Ленинградом и Мурманском и в ходе весьма вероятной агрессии стран Запада против СССР, неминуемо брали эти города буквально сходу. Чтобы обезопасить миллионы советских граждан, Москва в 1938 — 1939 года предлагала Хельсинки обмен территориями. Причем Советский Союз был готов отдать почти втрое больше земли, чем просил взамен, только чтобы финны отошли хотя бы от Ленинграда. Но власти Финляндии не согласились. Это конечно — логичный повод для войны, которую можно попытаться объявить «агрессивной». Однако рассматривать какие-либо события вне исторического контекста — неразумно.

А исторический контекст, мягко говоря, был в моральном плане не в пользу Хельсинки. Этот факт может очень не нравится финнам, но исторически они собственной государственности вплоть до ХIХ века не имели даже в проекте. Века с IX их земли начали прибирать к рукам шведские викинги. В XIV века Финляндия стала официальной шведской провинцией. В 1809 году освобожденные русскими от шведов финны на Боргском сейме добровольно вошли в состав России на правах широкой автономии, граничащей с личной унией. При этом русские цари передали в состав Великого княжества Финляндского земли, исконно находившиеся под властью Великого Новгорода и Российского государства (как те, за которые Россия воевала со Швецией, и они переходили из рук в руки, так и те, которые столетиями беспрерывно находились под властью российской короны).

В 1917 году Советская Россия подарила Финляндии независимость (впервые в ее истории). Именно Совнарком был первым правительством в мире, признавшим существование суверенной Финляндской Республики. Но благодарности от финнов русские так и не дождались. Местные «белые», опираясь на армию кайзеровской Германии, устроили чудовищную резню социал-демократов, поддержавших официально признанное Революционное правительство Финляндии. Однако этого финским «белым» оказалось мало. В феврале-марте 1918 года она развернули агрессию против Советской России и вторглись на земли, которые никогда не имели никакого отношения даже к ВКФ. В итоге целый ряд территорий у воюющей сразу на несколько фронтов России был в 1920 году аннексирован силой. Эти события вошли в историю, как Первая советско-финская война. В 1921—1922 годах Финляндия попыталась развить успех и продвинуться еще дальше в ходе Второй советско-финской, но Москва уже немного окрепла, и из этой идеи ничего не вышло.

По итогам же войны 1939−1940 годов Советский Союз вернул себе преимущественно те земли, которые за 19 лет до этого Финляндия аннексировала у России силой. Нечто подобное практически синхронно произошло с Польшей и Румынией, с той разницей только, что на юге и на западе, в отличие от севера, боевых действий Красной Армии практически вести не пришлось… Причем согласись в 1938—1939 годах финны обменять незаконно аннексированные ими ранее советские территории на те, которые им отчаянно предлагала Москва — и войны не было в принципе.

Следует отметить, что даже если бы в результате событий 1939 года у Советского Союза и возникли какие-либо моральные обязательства перед Финляндией, то произошедшее в 1941—1944 качнуло маятник истории в другую сторону.

Подход финнов к войне мало чем отличался от подхода немецких нацистов. Они были примерно одинаково жестоки и не соблюдали, по сути, никаких международных документов, касающихся правил обращения с военнопленными и мирным населением. Например, финны безжалостно расправились с раненными и пленными советскими воинами в районе Леметти.

Отдельная неприятная для финнов история — это урочище Сандармох в Карелии. Российские либералы отчаянно пытаются «заболтать» ее, постоянно говоря о том, что в урочище Сандармох хоронили погибших в результате репрессий 1937 года (недавно, кстати, к этому многоголосому хору присоединился и официальный Киев, возмущенно заявивший о том, что в Сандармохе захоронено более 200 украинских националистов). Однако есть в этом деле одна большая нестыковка.

Расстреляно НКВД и захоронено в Сандармохе было на порядки меньше людей, чем было обнаружено останков. Это противоречие разрешается очень просто. В декабре 1941 года финны захватили данные территории и приспособили для своих нужд бывшие советские тюрьмы и лагеря. В Сандармохе появились концлагеря для местного славянского населения и советские военнопленных. Подобно своим немецким союзникам, финны целенаправленно создавали в Сандармохе невыносимые условия существования. В результате пыток, голода, холода и внесудебных казней погибли 34% содержавшихся там советских военнопленных. В отдельных небольших лагерях смертность славянских узников была и вовсе стопроцентной. Кроме того, не гнушались финны, как и их немецкие союзники, издевательствами над женщинами, детьми, стариками.

В 1990-е — 2000-е годы наши отечественные неполживые либеральные правдоборцы попытались технично записать уничтоженных «цивилизованными европейцами» людей в число тех самых пресловутых «ста тысяч миллионов», которых усатый тиран казнил собственными руками. Но не вышло. Нашлись честные историки, которые докопались до истины, в частности — доктор исторических наук, профессор Юрий Килин.

Впрочем, самое главное преступление финнов и их лидера Карла Густава Маннергейма — это даже не убийства раненных пленных и не зверства в концлагерях, а участие, наравне с гитлеровцами, в систематическом уничтожении жителей блокадного Ленинграда. Они стали соучастниками убийства свыше 600 тысяч мирных жителей…

Но, несмотря на все это, Иосиф Сталин обошелся с Финляндией более чем гуманно. Как бы ни ругали «тирана», но он решил сберечь жизни советских солдат и договориться с Хельсинки по-хорошему. Власти Финляндии, как только поменялась конъюнктура, моментально сменили союзника и развернули оружие против своих вчерашних «братьев». Благодаря этому в то самое время, когда Германию делили, а недавним соратникам Маннергейма надевали петлю на шею, сам бывший финский лидер путешествовал по Европе и писал мемуары…

Сегодня в ведущих СМИ Финляндии публикуются антисоветские и русофобские статьи, авторы которые пытаются выставить Москву единственным виновником советско-финского конфликта, власти нашего северного соседа заказывают российским и украинским общественным деятелям «театральные постановки» о событиях 1939 года. Возможно, обжегшись на подобной политике уже два раза, к ней не стоило бы возвращаться? Ведь если финские власти, вместо разжигания абсурдной русофобии, поблагодарят, наконец, Россию за подаренную независимость, и начнут строить нормальные добрососедские отношения, от этого в конечном итоге выиграют все…

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