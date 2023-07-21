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Стрелкова арестовали на 2 месяца

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Суд арестовал Стрелкова до 18 сентября по 280-й статье (часть 2) за призывы к экстремистской деятельности в социальных сетях. Вариант с заменой СИЗО на домашний арест суд отклонил. Максимально возможный срок – 5 лет.

Помимо ареста Стрелкова, сегодня в список иностранных агентов внесены:

Константин Боровой (без Новодворской совсем протух)
Михаил Козырев (Дождь)
Павел Суляндзига (бывший член ОП РФ)
Александр Литвинов (админ ТГ канала "Планерка")

Также в список иностранных агентов попали:

"Центр Т" за пропаганду гомосятины
"Право каждого" за враждебную пропаганду и дискредитацию
"Омское гражданское объединение" за распространение фейков о ВС РФ и органах власти.

Уволен заместитель главы Минцифры Паршин. Проходит по делу о коррупции в крупном размере.

PS. Павла Губарева задержанного у суда, где Стрелкову выписали 2 месяца СИЗО уже освободили.

Кучно сегодня.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8509760.html
Метки: иностранные агенты, Интернет, право, Россия, стрелков
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30082 25528
    марина три минуты назад

      ну смешной список же -ну какие они личности -да и пятая колонна уже ниякая -так одни былые времена ..зачем устроили шоу -вот какая -то задумка у них-все старые ,потрепанные ,давно ушедшие от дел .Как предупреждение разве?А где ЗЮ-он вообще жив еще ,устроил внука Ванечку вместо себя?7-кто слышал,РУса ?не слыхала

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