Два месяца до свободы

Ректор РГГУ Александр Безбородов — об спасении Бреста и одной из крупнейших военных операций в истории человечества.

28 июля 1944 года город Брест был освобожден от фашистских захватчиков. Тысячелетняя история Брестской земли полна войнами и страданиями. Этот край был яблоком раздора между киевскими, туровскими, галицкими, волынскими князьями, а позднее — великими князьями Литвы и королями Польши.

Историки по сей день спорят о дате первого упоминания Берестья. Дмитрий Сергеевич Лихачев писал об ошибке в Лаврентьевской летописи в редакции игумена Выдубицкого монаха Сильвестра, которая начинается с «Повести временных лет». В ней говорится о Берестии, куда бежал Святополк в 1019 году после сражения с Ярославом Мудрым. Другие источники говорят об упоминании Берестья ещё в 1017 году.

Брестсткая земля и в Новое время многократно переходила из рук в руки, входила в состав разных государств. Весной 1921 года в результате советско-польской войны русский Брест отошел к Польше. Спустя 18 лет Вторая мировая война добралась до Брестской земли: 14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус занял город, а через три дня была занята и крепость. Так польский Брест стал германским.

Договор о дружбе и границе между СССР и Германией, известный как пакт Молотова-Риббентропа, способствовал тому, что 22 сентября 1939 года Брест-Литовск и Брест-Литовская крепость вошли в состав СССР. Народное собрание Западной Белоруссии провозгласило советскую власть и обратилось с просьбой о включении в состав Советского Союза. И в декабре 1939 года Указом Верховного Совета СССР была создана Брестская область и возведена государственная граница. В крепости разместились части Красной Армии.

22 июня 1941 года германские войска вторглись на территорию СССР. Брест и Брестская крепость одними из первых подверглись нападению. Город был занят в первый же день войны, крепость сражалась в течение недели. Стояла жара. Копоть, быстро разлагающиеся трупы погибших, отсутствие воды, заблокированные немецкими войсками выходы не сломили волю солдат и на четвёртый день уцелевшая часть группы прорыва все-таки сумела выбраться из крепости, но попала в плен. Так Брестская земля полностью оказалась во власти фашистов. Брест был включен в состав рейхскомиссариата Украины.

За годы немецкой оккупации было уничтожено более 80% жителей города. Еврейское население Бреста, составлявшее 18 тыс. человек, в ноябре-декабре 1941-го было согнано в специально созданное гетто, которое полностью уничтожили за три дня в октябре 1942 года.

Оккупация длилась три долгих года. Командующий 1-м Белорусским фронтом маршал Константин Константинович Рокоссовский в ходе Люблинско-Брестской операции за две недели в период с 18 июля по 2 августа 1944 смог освободить город и крепость.

В 1937 году комдива Рокоссовского исключили из партии «за потерю классовой бдительности», а через месяц уволили из армии «по служебному несоответствию». А ещё через месяц Рокоссовского арестовали по обвинению в связях с польской и японской разведками. Вплоть до марта 1940 года Рокоссовский содержался во Внутренней тюрьме Управления госбезопасности НКВД по Ленинградской области. 22 марта 1940 года его освободили, сняли с него обвинения и присвоили звание генерал-майора.

В феврале 1943 года Рокоссовского назначили командующим Центральным фронтом, после Курской битвы фронт был переформирован в Белорусский. Операцию по освобождению Белоруссии «Багратион» Рокоссовский начал командующим 1-м Белорусским фронтом. Она длилась более двух месяцев — с 23 июня по 29 августа 1944 года.

В ходе масштабного наступления Рокоссовский провел Бобруйскую, Минскую и Люблин-Брестскую операции, в результате которых были освобождены Белоруссия, восточная Польша, часть Прибалтики.

План Белорусской операции начали разрабатывать ещё зимой 1944 года. Ведущим разработчиком плана операции был заместитель начальника Генерального штаба РККА Алексей Иннокентьевич Антонов. Общий замысел состоял в одномоментном сокрушении флангов немецкой группы армий «Центр», окружении основных её сил восточнее Минска и полном освобождении Белоруссии.

В первоначальном плане предполагалось, что 1-й Белорусский фронт с юга нанесет один мощный удар с плацдарма на Днепре в районе Рогачёва. Рокоссовский настоял, что целесообразнее нанести два мощных удара от Рогачёва на Осиповичи и от Озаричей на Слуцк, окружив при этом Бобруйск.

Операция «Багратион» началась 23 июня 1944 года и была проведена в два этапа. Первый — прошел с 23 июня по 4 июля, второй — с 5 июля по 29 августа. За успешное начало первого этапа операции «Багратион» генералу армии Константину Рокоссовскому 29 июня 1944 была вручена бриллиантовая звезда маршала Советского Союза.

В ходе второго этапа операции «Багратион» была проведена Люблинско-Брестская операция с целью разгрома соединений 2-й армии и 9-й армии группы армий «Центр», 4-й танковой армии группы армий «Северная Украина» и выхода на рубежи реки Вислы, чтобы с ходу приступить к освобождению восточных районов Польши.

Уже 23 июля советские войска овладели Люблином. Успешно развертывалось также наступление войск правого крыла 1-го Белорусского фронта. 65-я и 28-я армии подходили к Западному Бугу севернее Бреста. Выходом войск 1-го Белорусского фронта к Западному Бугу были созданы условия для окружения брестской группировки врага.

Гитлеровское командование стянуло к Бресту остатки 2-й и 9-й армий и пыталось организовать прочную оборону к северо-востоку и востоку от города. Противник нанес сильные контрудары с северо-запада и юга на Черемху. Это замедлило наступление Красной Армии.

Окружение брестской группировкой гитлеровской армии было завершено 27 июля выходом войск 28-й и 70-й армий к Западному Бугу северо-западнее города. А на следующий день, 28 июля, частями 12-й, 48-й, 160-й, 212-й и 415-й стрелковых дивизий, 9-го гвардейского Брестского стрелкового корпуса 61-й армии, 20-го Брестского стрелкового корпуса 28-й армии, 114-го Брестского стрелкового корпуса 70-й армии был освобожден Брест.

Из воспоминаний командира разведроты 48-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии Д.М. Неустроева: «Когда мы вошли в город, то на его месте нашли огромное пепелище. На месте домов торчали почерневшие трубы, как мрачные кресты на огромном кладбище гитлеровцев. Улицы были усеяны немецкими трупами, забиты изуродованными танками, артиллерией и минометами…».

С выходом войск на реку Вислу завершилось изгнание немецко-фашистских захватчиков с территории Белоруссии. А освобождение Бреста — одного из центров вековой славянской культуры — стало важнейшим событием нашей исторической памяти.

Автор — ректор РГГУ, доктор исторических наук, профессор

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Источник: https://nstarikov.ru/club/107122