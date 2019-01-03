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Не трогайте русских! Арестом Уилана Россия шлёт сигнал США, — CNN

04:00. 3 января 2019 Просмотров - 460 Один комментарий Опубликовал:
Не трогайте русских! Арестом Уилана Россия шлёт сигнал США, — CNN | Русская весна

Задержание американца Пола Уилана в Москве по обвинению в шпионаже напрямую связано с арестом Марии Бутиной и преследованием российских «олигархов» в США, считает аналитик CNN Роберт Баер. По его мнению, таким образом Россия даёт понять, что будет принимать ответные меры, если Вашингтон продолжит действовать против её граждан.

Семья американца, задержанного в России, настаивает на том, что он не был шпионом. 48-летний ветеран войск морской пехоты Пол Уилан в пятницу был задержан в Москве по подозрению в шпионаже. Его брат заявляет, что Уилан приехал в город на свадьбу и что он часто приезжает в Россию по работе и по личным делам. Узнаем больше от нашего корреспондента, Мартина Сэвиджа.

Мартин Сэвидж, корреспондент CNN: Это может показаться удивительным, но семья Пола Уилана испытала облегчение, когда узнала, что Пол взят по стражу российскими властями. Потому что до этого, с тех пор как он пропал в России, Уилан не выходил на связь и не появился на мероприятии, на котором должен был присутствовать.

Его семья серьёзно беспокоилась, что он, возможно, стал жертвой преступления или даже погиб. Теперь они знают, что он жив — но произошёл сумасшедший поворот: он жив и задержан, по обвинению в шпионаже.

Давайте я немного расскажу о его биографии: Полу Уилану 48 лет, он работает начальником службы безопасности крупного производителя деталей для автомобилей в окрестностях Детройта. Он служил морским пехотинцем в армии США. Родился в Канаде, но имеет американское гражданство. Несколько раз был в Ираке. На самом деле, он приехал в Россию, чтобы помочь со свадьбой ещё одному бывшему морскому пехотинцу, собиравшемуся жениться на россиянке.

Это, утверждает его семья, и есть истинный Пол Уилан. Он приехал в Россию, бывал там и раньше, знаком со страной, потому собирался помочь освоиться другим людям. А затем пропал.

И именно жених с невестой были теми, кто пришли в отделение полиции, чтобы сообщить о исчезновении Пола, и как раз они подали заявление о пропаже человека. Пару часов спустя российские власти ответили, что Уилан не пропал, и они точно знают, где он находится — под стражей, обвинённый в шпионаже.

Получается, что новость, поначалу ставшая для семьи Уилана облегчением, превратилась в ужасное происшествие. И никто точно не знает, как долго оно продлится, также, как никто до конца не объяснил семье Уилана, как такое возможно — поехать на свадьбу, а в итоге получить обвинение в шпионаже. Мартин Сэвидж, CNN, Новай, штат Мичиган.

Многие аналитики говорят, что Россия задержала Уилана в отместку за арест в США Марии Бутиной по обвинению в шпионаже. В прошлом месяце она пошла на сделку со стороной обвинения, признав, что в одном случае действовала в качестве иностранного агента. В настоящий момент она сотрудничает с американскими властями. Аналитик CNN по разведке и национальной безопасности Боб Баер считает, что Кремль, возможно, собирается пойти на сделку.

Роберт Баер, аналитик CNN по разведке и национальной безопасности: Я могу вам сразу сказать: мы, США, не используем в Москве частных лиц для проведения шпионских операций. Это невозможно. Иными словами, этого парня подставили. Его взяли в заложники.

Путин вне себя от ярости из-за того, что случилось с Бутиной. Он разгневан судебным преследованием олигархов и тому подобным. Кроме того, его отношения с Трампом развиваются не так, как ему бы хотелось.

И он даёт нам понять: «Не позволяйте Минюсту и ФБР начинать преследовать русских. В противном случае мы станем хватать ещё больше американцев». Я думаю, он шлёт такой сигнал.

На взгляд Путина, проблема с Бутиной заключается в том, что её арест был несправедливым. Она не была настоящей шпионкой. Она не собиралась добывать секретную информацию. Она просто разнюхивала обстановку в Национальной стрелковой ассоциации и на Национальном молитвенном завтраке.

И Путин думает: «Ну и что с того? Американцы постоянно приезжают в Россию и суют нос в её дела. Мы их не арестовываем». И он отчасти прав в этом случае. Её арест, предание суду и отправка в тюрьму были действительно излишними.

Даже если она получит минимальный срок, русские будут считать это бесчестным, неоправданным. И это ставит перед Путиным вопрос об ответных мерах.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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