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Расширение призывного возраста

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С весеннего призыва 2024 года призывной возраст расширяется. Сейчас он с 18 до 27 лет. После того как примут новые поправки будет с 18 до 30 лет. Профильный комитет Госдумы уже одобрил поправку.

Предвестник дальнейшего увеличения численности вооруженных сил. Формирование новых округов, армий и корпусов неизбежно будет требовать увеличения численности личного состава.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8507740.html
Метки: вс рф, государственная дума, мобилизация, призыв, Россия
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30076 25526
    марина два часа назад

      это плохой знак -а кому детей ростить и делать..а как же демография..
      Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку о штрафе за несообщение об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, неуведомление о выезде из страны на срок от шести месяцев или о въезде в страну — 10–20 тысяч рублей. Сейчас штрафы не предусмотрены.

      А как же “Электронная Россия”, СМЭВ и прочая цифровизация? Почему ЗАГС не может военкомату через все эти передовые технологии сообщить сам об изменении семейного положения гражданина? Почему с границы нельзя автоматически военкомату сообщать о въезде в страну гражданина?

      А нипочему. Сами граждане сообщайте одному ведомству информацию, которая уже есть в другом. Не сообщили — пополните бюджет штрафом. Ожидается, что законопроект № 637094-7 превратится в закон и вступит в силу 1 октября.

      Юридически ещё возможны отрицательные отзывы других комитетов или вообще сенаторов, но в реальности — комитет ГосДумы по госстроительству и законодательству неформально по вопросам такого рода самый главный, скорее всего в таком виде и будет принят закон.”…https://olegmakarenko.ru/2761178.html

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