Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Погиб “Миша на Донбассе”

38 0


Сегодня ночью погиб доброволец и автор телеграм-канала "Миша на Донбассе" https://t.me/MishaDonbass.
Был подписан на него. Публиковал отличые материалы.

"Мишка погиб сегодня в 3 утра под Красногоровкой, в результате контратаки 79 ОДШБР. Лучший в своем роде, можете не беспокоиться, у него осталось несколько классных детишек, так что так просто от него не избавиться"

(с) https://t.me/bolshiepushki/4618

В районе Красногоровки сейчас идут ожесточенные бои (в них и погиб Миша) – наши войска прорвавшись на территории комплекса вентствола шахты "Трудовской" ведут штурмовые действия позиций ВСУ у окраин Красногоровки.

Мир праху.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8506018.html
Метки: война на украине, герои, ДНР, добровольцы, донбасс, красногоровка
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 10 февраля 2017
Сводки от ополчения Новороссии 09 июня 2019
Сводки от ополчения Новороссии 09 февраля 2017
Сводки от ополчения Новороссии 09 февраля 2019

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru