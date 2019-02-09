Сводки от ополчения Новороссии 09 февраля 2019
- 09:24 Гиви. Смерти вопреки.
- 07:30 Читатели «Русской Весны» помогают бойцам ДНР после тяжёлых ранений (ФОТО).
- 07:00 Углегорск 4 года спустя: вспоминая Дебальцевский котёл (ВИДЕО).
- 00:45 Обнаглели: ВСУ не стесняются стрелять на виду у СЦКК и прессы.
Гиви. Смерти вопреки
Военкор и руководитель медиапроекта WarGonzo Семён Пегов во вторую годовщину гибели Михаила Толстых рассказывает о том, каким был командир легендарного батальона «Сомали» в обычной жизни и почему Донбасс не сломить никакими террористическими актами.
Редкий на фоне частного сектора многоквартирный дом в Иловайске — городке, до войны 2014 года абсолютно заурядном и мало кому известном за пределами Донбасса. Над одним из подъездов в стену вмонтирована табличка в виде звезды — здесь жил командир отдельного штурмового батальона «Сомали» Михаил Толстых.
Комбат погиб ровно два года назад в результате теракта — так классифицировали произошедшее власти ДНР и многие политики в России. Михаила Толстых знали и запомнили по позывному Гиви. Даже я, познакомившийся с ним в разгар Русской весны и войны в Донбассе, когда ополченцы бились за Иловайск, довольно долго не знал его настоящего имени. Все — начиная от рядовых бойцов, включая все информационные агентства и включая командование — называли его Гиви.
Здесь, в Иловайске, живут его мама, отец, сестра с мужем и дочкой. Здесь, в небольшой и стандартной советской двушке, Гиви провёл детство, здесь же вырос его сын, который сейчас является курсантом военного училища в Донецке.
В мирное время Иловайск считался одним из самых ключевых железнодорожных узлов юго-востока Украины, поэтому самая распространённая профессия в городе — железнодорожник. Отец Михаила — по-своему суровый и неразговорчивый человек, работал машинистом — рассказывает, что уже в 10 лет сын запросто справлялся с управлением локомотивом.
Мама комбата — её зовут Нина — вспоминает: «Сын ещё с детского сада мечтал стать военным». Так что, когда пришёл возраст призываться в армию, никакие другие варианты не рассматривались. В украинских войсках Гиви служил танкистом, говорят, что и легендарный позывной за ним закрепился ещё тогда.
Однако после срочки служить по контракту Михаил отказался — слишком расходились его представления о военной карьере с тем, что из себя представляла армия Украины в тот период.
Полковник Толстых женился рано, почти сразу у пары родился сын, однако совместная жизнь не заладилась. В итоге после развода, вопреки привычной практике, парнишка остался с отцом.
Управляться с мальчиком, который фактически был ещё младенцем, будущему комбату помогали родители и сестра — семейная взаимовыручка здесь прежде всего. Миша ушёл с головой в работу — брался за всё, что подворачивалось, вкалывал на заводе, на стройке — главной задачей было обеспечить сына, параллельно помогая сестре и родителям.
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Самые доверительные отношения у Михаила были с сестрой Мариной, именно ей он по секрету весной 2014-го рассказал, что ушёл в ополчение, уверял — в его обязанности входит служба на блокпосте, проверка документов — не более того…
Однако, когда спустя пару недель он позвонил из Славянска — на тот момент самой горячей точки донбасского противостояния, сестра почти не удивилась. Не в его принципах было оставаться в стороне, когда другие его сверстники шли в бой, защищая Донбасс.
Мать он проинформировал в последнюю очередь, знал, насколько ей будет тяжело. Они виделись в последний раз буквально за пару дней до гибели — незадолго до трагического дня Михаил потерял на передовой двух своих телохранителей, которые по факту были его ближайшими друзьями. Любого рода потери в своём батальоне Гиви всегда переживал тяжело, а тут погибли ребята из лички.
Нина не может забыть, каким подавленным он тогда был. Состояние для её сына крайне нетипичное. В повседневной жизни Миша был человеком жизнерадостным, с неиссякаемым чувством юмора — редкий раз разговор с ним обходился без стёба и смеха.
Главная семейная реликвия у Нины — Золотая звезда Героя ДНР, которую сын получил из рук главы республики Александра Захарченко. Точнее — её стопроцентная копия. Первоначальная награда, как и почти все личные вещи комбата, пропала в результате взрыва, прогремевшего в его кабинете.
После детонации температура в помещении достигла такого порога, что даже командирский пистолет Стечкина сложно было идентифицировать как оружие — настолько расплавился металл.
По той самой причине и о смерти Гиви донбасские военные не спешили подтверждать информацию — по обнаруженным в кабинете останкам визуально его было не узнать, понадобилась специальная экспертиза.
Спецслужбы Украины даже не пытались отрицать, что это была их спланированная акция. Буквально за три месяца до гибели Гиви в лифте собственного подъезда был взорван Арсен Павлов, легендарный Моторола, комбат «Спарты» и близкий друг Михаила Толстых.
Уже тогда Гиви полушутя говорил: «Я следующий!» И только тем, кто близко знал полковника и хорошо ориентировался среди подводных течений донбасского конфликта, было не смешно.
Последний раз я видел Мишу на фронте летом 2015-го, то есть за полтора года до теракта, унёсшего его жизнь. Знойный донбасский воздух был дополнительно раскалён забористым фронтовым (и зачастую непечатным) сленгом комбата, который в камуфляжном бронежилете, надетым на голый торс, из крупнокалиберного пулемёта поливал позиции ВСУ под Донецким аэропортом. Адъютанты только успевали подносить ленты, которые в бешеном ритме снаряжались в соседнем помещении.
Помню, тогда я чуть ли не впервые увидел Гиви в бронике — до этого он брутально избегал любые средства защиты (в шлеме, уверен, никто не видел его ни разу).
Уже после боя Миша рассказал, что даже в тылу не чувствует себя в безопасности — специалистов под него украинские военные заводили неоднократно, а незадолго до нашей встречи по нему работал снайпер, как вычислили охранники — лёжка была оборудована в одной из многоэтажек за линией фронта. То есть с тех пор, как было достигнуто условное перемирие, на главных командиров Русской весны началась неприкрытая охота спецслужб, подконтрольных Киеву.
Однако, несмотря на то что им удалось ликвидировать Моторолу, Гиви (а позже и самого главу ДНР Александра Захарченко), расчёты украинских «стратегов» не оправдались.
Тот же батальон «Сомали» сегодня по-прежнему одно из самых боеспособных подразделений донбасского фронта.
Я частенько бываю у ребят на передовой, и костяк из ребят, которые сегодня воюют на самых опасных фронтовых участках — под Горловкой, на юге у вершины Дерзкой, на авдеевской промке — был сформирован именно при полковнике Толстых.
Аналогичное уместно сказать и о «Спарте», а также подразделениях, которые создавались при участии Александра Захарченко.
Киев избрал стратегию последовательного террора вместо открытого конфликта — когда армии в честном бою определяют сильнейшего. Однако она — эта стратегия — успешна только лишь в головах украинских политиков. На самом же деле нет ничего бесперспективнее, чем запугивание донбасских парней, которые взяли в руки оружие вопреки националистическому режиму Евромайдана. И то, как они обороняют Донецк сегодня, — главное тому доказательство.
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Семён Пегов, Life
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Читатели «Русской Весны» помогают бойцам ДНР после тяжёлых ранений (ФОТО)
Читатели «Русской Весны» в течение декабря и января собрали около 1800 000 рублей. Переводы приходили со всех концов света, мы до сих пор раздаём продукты, лекарства, средства первой необходимости для нуждающихся жителей ЛДНР и бойцов армий Народных Республик.
Также на собранные средства недавно была оказана важная помощь раненым военнослужащим.
Подробно ситуацию описал боец Армии ДНР Всеволод Фаленков, который восстанавливается после тяжёлого ранения:
«Для реабилитационного центра больницы № 15 Донецка закуплены тренажеры и спортивный инвентарь, которых катастрофически не хватало для нормального выздоровления бойцов, ранее публиковались фотографии устаревшего оборудования, имевшегося в наличии.
Сейчас было приобретено универсальное реабилитационное оборудование с очень широкими показаниями к применению. У Республиканского реабилитационного центра г. Донецка — своя специфика. Это и тяжёлые ранения с повреждением мышечного и опорно-двигательного аппарата, и даже реабилитация травм головного и спинного мозга: осколочно-пулевые ранения, контузии.
Да и по гражданской линии работы хватает — это и производственные травмы в шахтах, и даже широко распространенные, но от этого не менее трудно излечиваемые инсульты и грыжи позвоночника.
Сейчас были куплены:
► блочный кроссовер и регулируемая скамья (новые стоят от 120 000 рублей), мы взяли б/у за 40800 руб.
► столы с электроприводом для Бобат/Войта-терапии (новые тысяч от 80 000 рублей за штуку). Мы их заменили самодельными тумбами, которые вышли по 6000 за единицу.
Колоссальный опыт, накопленный десятилетиями кропотливой работы по возвращению людей с того света сейчас получил такие нужные для этого инструменты — начало положено, но нужно, конечно, очень многое. Причем при разумном хозяйствовании — совсем не обязательны заоблачные бюджеты на высокотехнологичное импортное оборудование, достаточно всего лишь разумно тратить достаточно небольшие деньги, как мы уже показали на примере волонтёрской помощи «Русской Весны».
Спасибо всем добрым людям. Храни вас Бог.
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Углегорск 4 года спустя: вспоминая Дебальцевский котёл (ВИДЕО)
Телеканал ДНР Оплот ТВ показал репортаж из Углегорска в связи с 4-й годовщиной освобождения города от украинских оккупантов в ходе Дебальцевской операции.
Освобождение именно этого небольшого города Углегорска в результате неожиданной для командования ВСУ атаки стало вехой развала обороны украинских войск на Дебальцевском выступе — после Углегорска вооружённые силы ДНР и ЛНР двинулись на Логвиново, была перерезана трасса Дебальцево-Артемовск, что и сформировало так называемый Дебальцевский котёл, из которого ВСУ прорывались, бросая технику и боеприпасы.
Город сильно пострадал в ходе уличных боев: именно там и были разгромлены подразделения ВСУ.
Четыре года спустя Углегорск по-прежнему находится в прифронтовой зоне, отсюда до Светлодарской дуги рукой подать.
И нельзя не вспомнить душераздирающий репортаж Дмитрия Стешина и Александра Коца об эвакуации мирного населения из Углегорска. Тогда, четыре года назад, казалось, что ничего страшнее быть не может.
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Обнаглели: ВСУ не стесняются стрелять на виду у СЦКК и прессы
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