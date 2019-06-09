Сводки от ополчения Новороссии 09 июня 2019
- 08:34 Горловка и пригороды под огнём с рассвета, ранен мирный житель.
- 07:08 Начало проекта «Новороссия»: ополченец дядя Миша.
- 05:26 Кто обстрелял мечеть в Донецке в главный праздник мусульман? (ВИДЕО).
- 05:01 Защитим детей Донбасса! (ВИДЕО).
- 01:32 Полина Следкая. 5 лет спустя.
- 00:32 «Всушников» вновь атаковали «марсиане»: снайпер уничтожил диверсанта (ВИДЕО).
- Вчера 21:39 ВСУ получили жёсткий ответ: уничтожена бронетехника и миномётный расчёт — срочное заявление Армии ДНР.
Горловка и пригороды под огнём с рассвета, ранен мирный житель
Сегодня с утра Горловка и её многострадальные пригороды Зайцево и Гольмовский — под огнём украинских оккупантов.
Об этом «Русской Весне» сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.
В Зайцево с раннего утра минометному обстрелу подвергается часть посёлка от школы до ул. Красных Партизан. В 7:20 обстрел ещё продолжался.
Под обстрелом и Гольмовский: тяжелые прилёты в район Доломитного со стороны Новолуганки, два прилёта в район дома N16 по ул. Больничной. Повреждено остекление. Объемы повреждений уточняются.
За последний час порядка 30 прилётов мин в район Сухого Яра со стороны Металлиста. В 7:20 обстрел ещё продолжался.
Около 8 часов утра в посёлке Михайловка под Горловкой зафиксирован прилёт по домам 3 и 5 по улице Майской — повреждено остекление. Посёлок остался без электроэнергии.
В результате обстрела повреждено остекление по адресам: ул. Больничная, 16 кв. 46, 47, 50, 54, 60, 70, 73, 75, 77, а также ул. Больничная, 14 кв. 21 посёлка Гольмовский.
В 8:15 стало известно, что в результате обстрела посёлка Гольмовский легкое осколочное ранение левого плеча получил Спекторенко Алексей Владимирович, 1968 г. р., проживающий по адресу: ул. Больничная, 16/46.
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Начало проекта «Новороссия»: ополченец дядя Миша
Памяти ополченца дяди Миши.
Казалось, после Афгана, Чернобыля, развала СССР, лихих бандитских 90-х и развития бешеного капитализма под флагами «европейских» ценностей, нетрадиционных сексуальных равенств да уравниваний (будто это главная проблема на самом деле), выживания на мизерную пенсию, разрушения Системы, формировавшейся десятилетиями, — нашего человека уже ничто испугать не может.
А человека, воспитанного университетами знойных песков и пулями, пускай старых, но от этого не менее эффективных, дальнобойных буров системы «Инфилд», — тем более.
Впрочем, Судьба, по старой своей привычке, очередной раз окунула «лицом в жизнь», дала для разнообразия непродолжительную надежду, довольно жестко посмеялась над миллионами людей, вполне спокойно и серьезно после этого заявив: удивляться не поздно никогда.
А если ты не умеешь расслабляться и тихо угасать, — вспоминай мышечную готовность да свирепый оскал бурной молодости. Ибо они еще не раз понадобятся.
14-й год. Майдан, анархия, разгул всевозможных народных псевдо-полиций, «козакив», «казаков», самооборон под разными флагами, полная импотентность силовиков.
Лет 30 назад подобный сумасброд, не разбирая флагов и взглядов, разогнали бы единственной очередью из КПВТ, причем прицельной. Либо же ротой бойцов, вооруженных саперными лопатами.
Благо дело, всякими там гуманными резиновыми заменителями пуль и дубинами из того же материала Родина своих защитников не обременяла.
Проще было с вопросами применения, а главное — с людьми — командирами, а не просто «личностями в погонах», офицерами, действительно способными отдать приказ и взять на себя ответственность, а не «сидеть на 5-й точке ровно» под предлогом отсутствия распоряжений свыше.
Но Система ушла в прошлое, все государственные тайны давно сданы врагу холодной войны, а дела настоящих спецов — на хранение в архивы.
То, что пытались построить на месте Системы «начальники», ждущие ухода в запас и пенсии либо кормящиеся мелкими взятками, да одинокие идейные и по-смешному безграмотные аматоры оказалось, в принципе, не способным к противодействию кому и чему бы то ни было.
Система ушла, а вместе с ней ушла Школа, оставив разве что ностальгию.
Начало проекта «Новороссия» вызывало противоборствующие чувства.
С одной стороны, хотелось Того порядка. Хотелось ездить к тем немногим, оставшимся в живых, прошедшим ад «за речкой», африканскую малярию или кубинскую жару друзьям, — без унизительных процедур на границе и билетов с заоблачными ценами — как раньше, отдыхать в Крыму, как раньше, летать в Сочи. Хотелось не видеть границ, пускай и простоявших два с лихвой десятилетия, там, где мы их видеть не привыкли.
С другой стороны, стремление народа взять власть в свои руки на фоне полного безвластия тоже давало малость надежды.
Но внутренний голос профессионала автоматически менял термин «народ» на «неопытные экзальтированные дилетанты», бросались в глаза невидимые для большинства дирижеры процесса.
Эти — уже грамотные, опытные, наверняка обстрелянные. Нашего поля ягоды. Вот только разделения на «нас», профессионалов, и на «них», статистов, пренебрежительно называемых модным словечком сленга современной молодежи — «пипл», не получилось опять.
Вроде, все просто. Для организации акций протеста, блокирования, да любых акций, не нужен переводчик с Фарси. Двенадцатилетний пацан, возомнив себя моджахедом, не пальнет в спину вполне настоящей смертоносной пулей. Местное население воспринимает как надо.
Кто-то, конечно, против, но чаще — как надо. Эмоции зашкаливают. Собрат профессионал, однокашник по старому доброму Ташкенту, работает безупречно. Как учили только там. Как умеем только мы.
Насмотревшись в телевизор, абориген с пеной у рта доказывает свою искреннюю позицию. Старую, может и подзабытую, отлежавшуюся, выросшую, и, одновременно — новую, набравшую силы идею, за которую он сейчас действительно готов отдать жизнь. И даже убить. Разве не идиллия?
Операция по плану. Скоро пойдет местечковая стрельба, кто-то начнет убегать, кто-то выпрыгнет на очередном социально-революционном лифте. Известность и власть вскружат голову. Под контроль.
Дестабилизация сменится упорядочиванием ситуации, как и надо.
Пара выстрелов или несчастных случаев, опять же — там, где надо. Для непонятливых заигравшихся (нечего становиться на дороге Системы, и тем более — на дороге запущенной машины). На фоне исторического «творчества» художников социальной архитектуры — мелочи.
Жизнь становится огромным кинотеатром, где транслируют любимый фильм молодости, во время которого впервые поцеловал давно понравившуюся девушку. Смотри да радуйся! Почему же тогда настроение как на похоронах?
В пылу профессиональных комплиментов известным и неизвестным коллегам мозг едва не пропустил главное.
Возле меня сидит человек — насмотревшийся в телевизор «абориген», который делится по-пьяни самым сокровенным (ты ж никому), который мечтает достать автомат или хотя бы ПМ (держал ли ты его, дружище, в руках-то хоть раз?), который слышал, что вроде выдавали вчера оружие, просто по паспорту в центре города.
Абориген, которому я поддакиваю, слушая вполуха и не слыша (пить научили в свое время, сохраняя трезвость мысли). «Абориген»…
Я не за тысячи километров от Родины, по ее воле, и ради ее же блага. И собеседник — не чужестранец с иным разрезом глаз да цветом кожи.
Он не статист, вчера надевший идеалы коммунизма, которого можно вместе с такими же расходовать без особых сантиментов в интересах дела (для их нормальной жизни же стараемся, мы им помогаем, а не наоборот — пускай работают).
Миша. Лет двадцать знакомый. Друг. Друган. Добрейшей души человек. Для всех соседей — дядя Миша из третьего подъезда. Товарищ на редких «по сто пятьдесят». С которым вместе рыбачили на Донце и гоняли бомжей с детской площадки под домом.
Мастер пошутить, любитель выпить, несостоявшийся романтик, далеко не глупый, вроде, хотя и звезд по жизни не хватал. Верящий в идею и мечтающий достать хотя бы ПМ. Гражданский до мозга костей и наивный. Дерьмо. Вот дерьмо!
Были «мы». Те, кто работал. И были «они». Те, по кому работали.
Была Система, которая отвечала на вопрос, почему и ради чего «работать» необходимо.
Были, при чем не так уж редко, человеческие отношения, искренняя дружба между отдельными из «нас» и отдельными из «них».
В другой реальности, в отдельной части «шарика», откуда возвращались, хоть порой и не все, в пространстве для работы, в оперативном поле, просто «в поле».
С отдельным цветом кожи у статистов, которым помогали своей Системой, риском и умом, с отдельным климатом, с чужим, отдельным, захватывающим — да, но чужим, рабочим миром «поля». Но не «дома».
Последние 100 грамм. Закончилась бутылка. Пить бесполезно дальше совершенно. И мой «статист», сосед — такой, как надо.
Чертова трезвость давит на мозги. Трезвит ударом молота по мозгу невероятный вывод: «Поле» в «Доме».
Из дома уже не улетишь домой залечивать раны, полученные в поле, чтобы восстановить душевные силы и физическую способность действовать.
Не спрячешься от врагов, мечтающих отомстить за то, чем успел отличиться.
Из этого опасного поля оперативной геополитической военной и, черти знает какой еще, игры не уйдешь по трапу самолета в безопасный «дом». Поле в «доме». «Работа» на Родине.
Там, где строили футбольные ворота для ребят, где могилы близких, где должно быть спокойно и безопасно.
— Забыл бы ты, Миша, об этом ПМ-е. — Не слышит. Ответы не внятны. Ему хорошо. Не запомнит. Достанет свой, сначала — пистолет, потом другие железки. И действовать будет. И погибнет через несколько лет заматерелым ополченцем, нарвавшись на растяжку, поставленную неопытным коллегой. Статист. Зачем оно было ему? Как же больно. Впервые, наверное, в жизни настолько паршиво и больно. Старею.
А тем временем, пока пустая бутылка провожала нас с Мишей из-под стола грустным взглядом теплого весеннего вечера 14-го года, наши, уже «не статисты», а вполне рабочие, в свое время, спецы вспоминали, кому здоровье позволяло, как учить «молодых» убивать, показывая собственным примером.
И выбирали стороны конфликта, рискуя увидеть в прицел человека, прикрывшего тебе спину где-то в Газни целую вечность, эпоху назад.
Трагикомедия жизни шла своим чередом.
Катилось под откос время, заставляя забыть о возрасте, разрывала шаблоны и мозг обстановка.
Сквозь годы и расстояния в такт шагам память упорно повторяла формулу, вбитую в сущность личности десятки лет назад: жить по времени, думать по возрасту, действовать по обстановке…
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Виталий Карпачев, специально для «Русской Весны»
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Кто обстрелял мечеть в Донецке в главный праздник мусульман? (ВИДЕО)
Вооруженные силы Украины на днях открыли огонь по мечети в Донецке. 4 июня — день, когда отмечается Ураза-байрам, один из самых больших мусульманских праздников. Мирные жители, которые торопились вовремя попасть к началу службы в мечети Ахать-Джами в Куйбышевском районе Донецка, даже не догадывались, чего им удалось избежать.
На празднике Ураза-байрам в Донецке последние несколько лет собирается около 700 мусульман. В их числе — гости из ЛНР и разных городов Донецкой Народной Республики. Для всех верующих Ураза-байрам — это один из двух главных дней исламского календаря и знаменует завершение многодневного поста, который длится в течение священного месяца Рамадан.
Многие из тех, кто пришел в мечеть Ахать-Джами ужаснулись увиденным: как в такой большой праздник украинские военные могли открыть огонь по мирным людям! Иначе как террористами их назвать нельзя.
Большинство боевиков националистических батальонов является адептами язычества. По словам донецкого журналиста Александра Бернатовича, именно они являются активными участниками захвата церквей, принадлежащих Украинской православной церкви Московского патриархата.
«Для них вообще не является принципиальным — кого принести жертву своим идолам», — сказал журналист.
В тот момент, когда прогремел взрыв, под куполом мечети собралось более двух десятков человек.
«Около семи часов утра я зашел взять омовение. Слышу: сильный взрыв! Вышел из комнаты омовения, увидел и услышал, как снаряд попал в правый купол мечети», — рассказал Анвар, очевидец событий. По его словам, состояние у людей было шоковое.
«Были дети, женщины… Некоторые женщины стали плакать…» — рассказал он.
В Народной милиции ДНР отметили, что украинские каратели обстреляли мечеть из 82-мм минометов. При этом в командовании ВСУ заявили, что республиканская армия «сама себя обстреляла». Начальник пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов опроверг эти заявления в эфире канала «Россия-1», в то же время заявив, что Киев не меняет своей риторики и продолжает делать фейковые вбросы в интернете.
Как ранее сообщала «Русская Весна», 4 июня в день празднования большого мусульманского праздника Ураза-байрам украинские войска открыли огонь по мечети в Донецке.
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Защитим детей Донбасса! (ВИДЕО)
День защиты детей — не простая, не рядовая дата для сотрудников Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики.
Да и как иначе, если война на Донбассе связана для нас, к сожалению, с гибелью и ранениями самых маленьких, самых беззащитных — наших детей.
Еще в самые горячие дни, с лета 2014 года полицейские взяли под опеку детей Луганщины.
Сотрудники полиции вывозили детей и целые семьи из-под обстрелов, оказывали помощь детским учреждениям.
К сожалению, спасти всех от обстрелов украинской военщины не удалось…
В память о погибших детях-ангелах Донбасса в Луганске молодёжными активистами в 2017 году высажена аллея клёнов.
Каждый год юные соратники Патриотической ассоциации Донбасса, студенты Луганской академии внутренних дел им. Э. А. Дидоренко, лицеисты экономико-правового лицея имени Героев Молодой гвардии, сотрудники МВД ЛНР обновляют памятные таблички (каждое дерево — в честь одного из детей).
А в этом году, кроме памятной акции в честь погибших детей Донбасса, Министерство внутренних дел ЛНР выпустило видеоролик, посвящённый маленьким героям — жертвам украинского нацизма:
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Алексей Селиванов, для «Русской Весны»
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Полина Следкая. 5 лет спустя
5 лет назад (8 июня 2014 года) в Славянске от огня ВСУ погибла Полина Сладкая.
Это не пресловутый "распятый мальчик", а вполне реальная жертва евромайдана и последующей гражданской войны, о которых на Украине предпочитают забывать за хихиканьем по поводу жаренных людей и взорванных кондиционеров и в перерывах между стенаниями о хлопчиках убитых "российской агрессией".
Никто за ее гибель за эти 5 лет не ответил. Режим, который привел к гибели этого и других детей, в несколько измененном виде, по-прежнему функционирует. Существенной рефлексии по этому поводу в украинском обществе по этому поводу нет.
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«Всушников» вновь атаковали «марсиане»: снайпер уничтожил диверсанта (ВИДЕО)
Официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов вновь опубликовал кадры уничтожения украинских оккупантов «марсианами».
«Говорят, что марсианский снайпер снова хвастается отчётом о ликвидации какого-то укроДРГшника.
Но как по мне, парень просто передумал идти дальше и прилёг отдохнуть», — прокомментировал он опубликованное видео.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ получили жёсткий ответ: уничтожена бронетехника и миномётный расчёт — срочное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление официального представителя Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова по факту ответа украинским оккупантам на обстрел пригорода Горловки.
«Сегодня украинские оккупационные войска с позиций 53 отдельной механизированной бригады по прямому указанию военного преступника Полякова из минометов калибра 120 и 82 мм подвергли обстрелу район поселка шахты им. Гагарина. Всего по населенному пункту было выпущено двадцать мин. Огонь также велся из БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела повреждения получили многоэтажный дом по ул. Переяславской, 2 и жилой дом по адресу ул. Стожко, 139. По счастливой случайности жертв среди мирного населения удалось избежать.
Ответным огнем минометный расчет и БМП-2 противника были уничтожены. По предварительным данным, трое боевиков уничтожены и двое получили ранения.
Мы уже не раз предупреждали командование “ООС” о жестком ответе в случае открытия огня по нашей территории. В следующий раз рекомендуем задуматься, прежде чем отдавать приказание на открытие огня по мирным кварталам. Возмездие последует незамедлительно!»
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