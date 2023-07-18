О ходе СВО. 17.07.2023
Ответы на вопросы о ходе СВО для канала "Военкор Котенок"
О ходе СВО. 17.07.2023
– Меняет ли Киев тактику наступления на фоне пробуксовки первоначального плана?
– Характер наступления ВСУ после провала июньского наступления изменился. Противник более экономно расходует технику и отказался от попыток прорыва обороны путем бросков больших масс бронетехники через минные поля, перейдя к тактике интенсивных атак малыми штурмовыми группами.
Это ведет к сокращению потерь бронетехники, но максимизирует потери в личном составе, а также исключает возможность глубоких прорывов, что ведет к медленному продавливанию российской обороны в предполье, а это в своей основе противоречит планам летней кампании. Переход к подобной тактике сам по себе является приговором для амбициозных планов ВСУ по прорыву фронта.
– Насколько серьезные ресурсы украинское командование задействовало в попытках прорвать фронт на Запорожском направлении?
– Противник пока не играет «ва-банк» и продолжает постепенно расходовать резервы, стремясь поддержать напор путем быстрого восстановления боеспособности частей и соединений. К середине июля противник израсходовал до 60% своих оперативных и стратегических резервов. При текущем темпе расходования он сможет в текущем режиме действовать еще 3-5 недель.
– Каковы потери ВСУ в современной технике и личном составе, которые он понёс в течение июня-первой половины июля 2023 г.?
– По западным оценкам, противник с начала наступления потерял минимум до 30% всех бронетехники, которой располагала наступающая группировка. Безвозвратные потери ВСУ в личном составе достигают 26-28 тыс. человек. Это огромные потери, которые превышают, например, все потери ЧВК «Вагнер» за 7 месяцев штурма Артемовска или же все потери Мариупольской группировки ВСУ в сражении за Мариуполь. При этом основные задачи летнего наступления за 1,5 месяца не выполнены. Если противник не сможет переломить сложившуюся тенденцию, Запорожская оборонительная операция станет одним из крупнейших поражений ВСУ с 2014 года.
– Какие другие направления являются наиболее угрожающими с точки зрения возможности новых ударов ВСУ?
– Противник, скорее всего, будет пытаться продолжать попытки продавить наш фронт в районе Артемовска (прежде всего, к югу от города), чтобы достичь здесь оперативно-тактических результатов. Также возможны попытки продавливания нашего фронта на Времьевском и Угледарском направлениях.
– Почему генерала Попова «сослали» в Сирию и уместно ли «выносить сор из избы» во время активной фазы боевых действий?
– В условиях войны перестановки военачальников — прерогатива военного руководства. Оценить результаты работы Попова затруднительно, не владея оперативными документами, статистикой потерь подчиненных ему войск, а также тем оперативным планом Генштаба, в рамках которого действовала армия Попова.
То, что существующий конфликт между Поповым и неназванными лицами из руководства Минобороны/Генштаба существует в публичном поле, указывает на сохранение тенденций к нетвердому управлению информационными процессами в ходе СВО и продолжение тех нездоровых процессов в управлении СВО, которые уже привели к попытке военного мятежа Пригожина. Мы видим продолжение публичных разборок между силовыми структурами на тему, как управлять операцией. Неспособность решить эти вопросы в рабочем внутриведомственном и межведомственном порядке представляет проблему, которая до сих пор не решена. И эта проблема видится более серьезной, нежели перевод Попова в Сирию.
– В начале июля Киев активно разгонял "планируемый подрыв Запорожской АЭС российскими войсками". Затем данная тема резко сошла на нет. В чем причина перемены риторики на Банковой?
– Представляется, что давление ряда европейских стран вынудило отложить план с подрывом ЗАЭС. Однако подготовка украинских войск для действий в условиях радиационного заражения местности продолжается. Эти мероприятия подразумевают возможность такой ситуации как минимум в среднесрочной перспективе. Провокация с ЗАЭС еще стоит на повестке дня, так же, как длительное время в Киеве оставался на столе вариант с подрывом Каховской ГЭС, пока его наконец не реализовали. Вероятность подрыва ЗАЭС в ходе войны я бы оценил как высокую.
– То, что Эрдоган отдал Зеленскому командиров «Азова» (террористическая организация, запрещенная в РФ), вызвано беспрецедентным давлением на Анкару со стороны Запада или же речь об очередных политических интригах Эрдогана?
– Причины передачи доподлинно неизвестны. Турция заявляет, что дала России некие негласные объяснения, которые Россию удовлетворили. Россия это официально не комментирует, хотя ранее публично выразила неудовольствие действиями Турции. Скорее, это вопрос тайной дипломатии, которую оставляют за кадром. Этой ситуации не возникло бы в принципе, если бы главарей «Азова» не поменяли на Медведчука. Зачем? Почему? За что? Узнаем, видимо, уже после войны.
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Кроме того, в ночь на вторник на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный «попаданием».в производства ,изготавливающие беспилотные катера??В каком месте смеяться…по этому докладу Конашенкова..?
МИНСК, 18 июл — Sputnik. В Беларуси действует ряд ограничений при зачислении в личный состав народного ополчения, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Ранее стало известно, что 17 июля глава государства подписал закон «О народном ополчении». Теперь белорусы могут добровольно вступить в его ряды.
В белорусском оборонном ведомстве в связи с этим решили напомнить, что есть целый перечень тех, кто не сможет поучаствовать в территориальной обороне по месту жительства.
Так, ополченцами не смогут стать люди, которые арестованы, направлены в исправительные учреждения открытого типа, а также лишенные свободы на определенный срок или пожизненно.
Кроме этого, в ряды ополчения не попадут граждане, заключенные под стражу или находящиеся под домашним арестом. Или те, кто был интернирован.
В список ограничений попали и люди, имеющие заболевания или физические недостатки, которые не позволяют владеть оружием. А также те, кто недееспособен или ограничено дееспособен.
п.с. а как с буддистами и баптистами будет..они ведь хотели бы на двух,трех стульчиках…
Переживаете? Ваши сыны буддисты или баптисты? Не переживайте, возьмут в ополченцы. Гордиться будете – настоящих патриотов вырастили!
А если серьёзно, это перевод в правовое поле деятельности “Вагнера”. Теперь всё по Закону. Плюс ратификация соглашения с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров.