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Путин о ходе СВО

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Путин о ходе СВО на саммите в Самарканде.

Путин прокомментировал "контрнаступление" ВСУ, призвав посмотреть, "чем оно закончится";
Наступательная операция в Донбассе не прекращается, но мы не спешим;
Россия воюет не всей армией, а лишь контрактной частью;
Основной целью спецоперации РФ является освобождение Донбасса;
Зеленский же объявил, что не готов и не хочет разговаривать с Россией, ну не готов, не надо;
На протяжении десятилетий на Западе культивировалась идея развала России;
СВО это не какое-то предупреждение, а специальная военная операция, в ходе ее мы видим попытки проведения терактов, мы действительно на это сдержанно отвечаем, но до поры до времени;
Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты;
Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого началась спецоперация;
ВС РФ нанесли несколько чувствительных предупреждающих ударов по Украине и пообещал еще более серьезный ответ в будущем
Россия в целом согласилась с тем, что безопасность Украины должны были гарантировать крупные державы, но потом это было отложено в долгий ящик.
Бывшие колониальные державы Европы привыкли жить за чужой счет и до сих пор не могут избавиться от этой парадигмы в своей политике

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7865911.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, нато, Путин, США, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 25714 21576
    марина два часа назад

      Нацисты на Украине сегодня ударили американскими ракетами по гражданской администрации Херсона и убили прохожих.

      Нацисты сегодня совершили теракт в Луганске и убили генпрокурора и женщину — заместителя генпрокурора.

      В Бердянске нацисты убили заместителя мэра по ЖКХ и его жену.

      Ни один из убитых не был военным.
      п.с.ответ-Максим Алкин обьявлен иноагентом ,а Алку в Кремль на концерт

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