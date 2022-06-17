Эпоха однополярного мироустройства завершилась, несмотря на все попытки законсервировать её. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

Глава государства отметил, что форум проходит «в непростое для всего мирового сообщества время, когда экономика, рынки, да и сами принципы глобальной экономической системы оказались под ударом». «Многие торговые, производственные, логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят теперь через новые испытания. Более того, такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности и доверие к мировым валютам, основательно подорваны – подорваны, к сожалению, нашими партнёрами на Западе, и сделано это намеренно, ради амбиций, во имя сохранения устаревших геополитических иллюзий», – констатировал он.

Российский лидер напомнил, что полтора года назад на Давосском форуме он уже говорил о том, что «эпоха однополярного миропорядка завершилась». «От этого никуда не деться, – завершилась, несмотря на все попытки её сохранить, законсервировать любыми средствами, – заявил он. – Изменения – это естественный ход истории, поскольку цивилизационное многообразие планеты, богатство культур трудно сочетать с политическими, экономическими и другими шаблонами, шаблоны здесь не работают, шаблоны, которые грубо, безальтернативно навязываются из одного центра. Изъян заложен в самой идее, согласно которой есть одна, пусть и сильная держава с ограниченным кругом приближённых или, как ещё говорят, допущенных к ней государств, и все нормы делового оборота и международных отношений, когда это становится необходимо, трактуются исключительно в интересах этой державы, что называется, работают в одну сторону, игра идёт в одни ворота. Мир, основанный на таких догмах, определённо неустойчив».

«Соединённые Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причём эти интересы объявляются священными, – продолжил Путин. – Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные центры. Каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета. Речь идёт об объективных процессах, о поистине революционных, тектонических изменениях в геополитике, глобальной экономике, в технологической сфере, во всей системе международных отношений, где существенно возрастает роль динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать… И ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы всё вернётся на круги своя, всё будет, как и прежде. Не будет».

Президент предположил, что правящие элиты ряда западных государств «пребывают в такого рода иллюзиях, не хотят замечать очевидных вещей, а упорно цепляются за тени прошлого: например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике – величина неизменная, вечная». «Вечного ничего не бывает», – указал он.

По его словам, на Западе «не просто отрицают реальность – они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века». «Находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах вне так называемого золотого миллиарда, считают всё остальное периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним, как к колонии, а народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными. Если они исключительные, значит, все остальные – второго сорта, – заметил глава государства. – Отсюда неуёмное желание наказать, экономически задавить того, кто выбивается из общего ряда, не хочет слепо подчиняться. Более того, они грубо и беспардонно насаждают свою этику, взгляды на культуру и представления об истории, а порой подвергают сомнению суверенитет и целостность государств, создают угрозу их существованию».

Западные санкции президент назвал «безумными» и «бездумными». «Расчёт был понятен: нахрапом, с наскока смять экономику России, за счёт разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов ударить по промышленности, финансам, по уровню жизни людей. Не получилось, – заявил он. – Очевидно, это не вышло, не состоялось. Российские предприниматели, органы власти работали собранно, профессионально, граждане проявили сплочённость и ответственность. Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию. <…> Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали ещё в начале весны, не сбылись. При этом ясно, зачем раздувалась эта пропагандистская кампания, откуда все эти заклинания и про доллар за 200 рублей, и про крах нашей экономики в целом – всё это было и остаётся орудием информационной борьбы, фактором психологического воздействия на российское общество, на отечественные деловые круги».

«Уже говорил, что экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех. При этом санкционное оружие, оно, как известно, – и практика последних лет это показывает хорошо, – оно обоюдоострое. Оно наносит сопоставимый, а то и больший даже урон самим же идеологам и конструкторам его, – указал глава государства. – <…> По оценкам экспертов, только прямые, счётные потери Евросоюза от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить 400 млрд долларов. Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу. <…> Всё это ведёт к обострению глубинных проблем в западных обществах. Да, конечно, у нас и своих проблем хватает, но вынужден сейчас говорить и об этом, потому что они-то всё время на нас пальцем тыкают, а проблем у них самих достаточно. <…> Прямым следствием действий европейских политиков и событий текущего года станет дальнейшее усугубление неравенства в этих странах, что, в свою очередь, будет ещё сильнее раскалывать их общества, причём вопрос не только в уровне благосостояния, но и в ценностных ориентирах различных групп этого общества. <…> Реальные интересы граждан, национального бизнеса оттесняются всё дальше на задворки, на периферию. Такой отрыв от реальности, от запросов общества неизбежно приведёт к всплеску популизма и росту крайних, радикальных течений, к серьёзным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалёкой перспективе и к смене элит».

«Все попытки делать "хорошую мину при плохой игре", все разговоры о якобы допустимых издержках во имя псевдоединства не могут скрывать главного: Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая всё, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу», – заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что происходящее в мире — не результат событий последних месяцев, в том числе специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины, всё началось задолго из-за безответственной политики G7, включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов. Проблемы с инфляцией, продовольствием и энергетикой связаны с ошибочной экономической политикой Запада. СВО РФ стала «спасательным кругом» для Запада, чтобы свалить на Россию все проблемы. Что касается самой спецоперации, то, по словам президента, решение о её проведении было вынужденным и необходимым. Все задачи будут решены, пообещал он.

Глава государства подчеркнул: для того, чтобы России «и дальше добиваться успеха», нужно «предельно честно и реалистично оценивать ситуацию, быть при этом самостоятельной в своих выводах и, конечно, верить в свои силы – это очень важно». «Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом. Как и наши предки, решим любую задачу. Об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны», – отметил он.

В ходе выступления Путин назвал принципы экономического развития РФ. Первый — наша экономика будет основана на открытости. Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции и автаркии, подчеркнул президент, несмотря на то, что западные страны «буквально мечтают об этом». «Расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, кто хочет с нами работать. Таких много, это подавляющее большинство людей на Земле», – сказал он.

Второй принцип — опора на частный бизнес: долгосрочное развитие России будет основано на предпринимательской свободе. Глава государства призвал навсегда отказаться от проверок российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда. Бизнес нужно мотивировать, а не принуждать к соблюдению норм и требований, указал он. Третий и четвёртый принципы — сбалансированная макрополитика и соцсправедливость. Уже в этом году нужно добиться снижения уровня бедности и роста доходов граждан, это главный показатель для оценки органов власти, заявил Путин. Пятый принцип — опережающие темпы развития инфраструктуры: необходимо запустить комплексную программу модернизации ЖКХ. Шестой — достижение технологического суверенитета. По словам главы государства, импортозамещение не является панацеей, надо не копировать, а быть на шаг впереди. Производить всё и вся невозможно и не нужно, но Россия должна обладать критически важными технологиями.

Путин поручил подготовить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров (в том числе по части финансирования), последние должны заработать уже с 1 января 2023 года. Нужно запустить промышленную ипотеку под 5% годовых, право на неё получат предприятия, готовые построить новые производства.

В ходе выступления президент также сообщил, что бюджет РФ в 2022 году будет исполнен с профицитом 3 трлн руб. На докапитализацию ВЭБ выделят 120 млрд руб. из ФНБ. Цель России — достижение уровня инфляции в 4%. Ставка по льготной ипотеке будет снижена до 7%, она продлится до конца года. Путин также отметил, что внутренний турпоток в РФ в этом году должен превысить 12 млн человек. Байкал, по его словам, должен стать визитной карточкой внутреннего туризма.

После выступления российский лидер общается с участниками ПМЭФ.

По материалам сайта Президента РФ, ТАСС, НТВ, «Ъ»