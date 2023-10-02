Репортёр ВГТРК Андрей Руденко @RtrDonetsk

Киев получил танки M1 Abrams: всего на Украину отправят 31 штуку этой «вундервафли». На той стороне уже пищат от восторга, готовятся что-то где-то прорвать и сокрушить, уверенно говорят о том, что теперь уже точно взломают нашу оборону и рванут к Мелитополю. Но так ли неуязвимы эти танки или можно на них найти управу?

Миф об их непобедимости появился после операции «Буря в пустыне». Тогда силы коалиции во главе с США разгромили танковые части иракской армии, при этом танковых потерь у США не было, а иракские машины щёлкались как семечки. Выглядело впечатляюще, но есть нюанс. Abrams противостояли устаревшие Т-55, Т-62 и сравнительно новые Т-72М, но в экспортном, ослабленном варианте: без новейших бронебойных снарядов и с хлипкой башней. К тому же у иракцев вообще не было поддержки с воздуха, в отличие от сил коалиции. А вот дальше у Abrams начались имиджевые проблемы.

С 2008 года армия Ирака получила 140 танков M1A1. И вот в июне 2014-го началось наступление ИГИЛ (организация признана террористической) на севере Ирака. Правительство начало операцию по освобождению Мосула, в которой задействовали Abrams. За пару лет боевых действий иракцы потеряли уничтоженными и повреждёнными от 48 до 80 машин, после чего в 2018 году решили поменять американские машины на танки Т-90. Так, элитная 34-я бронетанковая бригада полностью перешла с танков M1A1 на Т-90SI. На Украине Abrams попадут в другую реальность. Об этом позже, а пока разберём, что собой представляют машины, поставляемые на Украину.

Киев получит старую модель M1A1 без секретной брони с обеднённым ураном. Масса М1А1 — 61,3 т, экипаж — четыре человека, скорость по шоссе — до 66,8 км/ч, по пересечённой местности — 48 км/ч. Гладкоствольная 120-мм пушка бьёт на 4 км (теоретически). Двигатель газотурбинный, обеспечивает высокий крутящий момент и быстрый старт.

Однако оснащение танка держится в секрете: неизвестно, будет ли в украинских Abrams навигационная система Blue Force Tracking (система опознавания «свой-чужой»).

Также неясно, какие устройства поставят США вместе с танками: если будут танки с минными тралами, это станет проблемой для нашей обороны.

Минусов у M1A1 много, отметим основные:

— небольшая толщина бортов корпуса: даже старые варианты гранатомётов могут нанести урон, не говоря о современном противотанковом вооружении;

— плохая герметизация боекомплекта, расположенного в башне;

— высокий уровень требований к техобслуживанию: для газотурбинных машин нужен более подготовленный персонал, чем для обслуживания дизеля.

Не стоит забывать и про снабжение: M1A1 потребляет много топлива, из-за чего могут возникнуть логистические трудности.

На Украине (в отличие от Ирака) его ждёт серьёзное испытание: Abrams придётся преодолевать минные поля, одновременно с этим по ним будут работать артиллерия и авиация, постоянно будут бить беспилотники, а экипажи наших танков Т-90 объявят на них охоту.

Именно это ждёт американские танки на Запорожском фронте (сожжённые Leopard не дадут соврать). Ещё у Abrams на Украине не будет поддержки с воздуха, как в иракской кампании. К тому же через несколько недель наступит распутица, и тяжёлые Abrams ждёт испытание бездорожьем.

Всё перечисленное подводит к выводу: эти танки не смогут изменить ход СВО. А насколько лёгкой добычей они станут для наших, покажут реальные бои.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Киев получил от США 31 танк M1 Abrams, на Украине в восторге, считают эту технику «вундервафлей».

2. M1 Abrams считаются непобедимыми после операции «Буря в пустыне», где они без потерь уничтожили иракские танки.

3. Однако в Ираке с 2014 года Abrams терпели поражения от ИГИЛ, после чего Ирак заменил их на российские Т-90.

4. Украина получит устаревшую модель M1A1 без современной защиты.

5. У этих танков есть серьезные минусы – тонкая броня, плохая герметичность, высокие требования к обслуживанию.

6. В отличие от Ирака, на Украине Abrams не будет господства в воздухе и столкнется с серьезным противодействием.

Вывод: поставка этих танков вряд ли сможет изменить ход СВО в пользу Украины.