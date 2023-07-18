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Часть 28. Расстрел царской семьи. Хроника событий/ Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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В этой серии «Настоящей игры престолов» Егор Яковлев рассказывает непосредственно о том, что происходило в доме Ипатьевых в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Видео было опубликовано на площадках Дмитрия Пучкова в 2018 году. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
#цифроваяистория #егоряковлев #дмитрийпучков #романовы #настоящаяиграпрестолов

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MM6MCNlh0qI
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