Часть 28. Расстрел царской семьи. Хроника событий/ Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
В этой серии «Настоящей игры престолов» Егор Яковлев рассказывает непосредственно о том, что происходило в доме Ипатьевых в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Видео было опубликовано на площадках Дмитрия Пучкова в 2018 году. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
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