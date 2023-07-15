230 миллионов человек могут потерять государство, или Кризис в ядерной державе
Более года продолжается политический кризис в Пакистане, переходящий сейчас в острую фазу. Чем закончится политическое противостояние, из каких частей собрано пакистанское государство и что его скрепляет, может ли противоборство перерасти в катастрофу для 230-миллионной страны, обладающей ядерным потенциалом, и почему так важно начало поставок российской нефти в страну рассуждают Директор Института азиатских исследований Султан Акимбеков (Казахстан) и политолог Руслан Сафаров
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