Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

230 миллионов человек могут потерять государство, или Кризис в ядерной державе

6 0

Более года продолжается политический кризис в Пакистане, переходящий сейчас в острую фазу. Чем закончится политическое противостояние, из каких частей собрано пакистанское государство и что его скрепляет, может ли противоборство перерасти в катастрофу для 230-миллионной страны, обладающей ядерным потенциалом, и почему так важно начало поставок российской нефти в страну рассуждают Директор Института азиатских исследований Султан Акимбеков (Казахстан) и политолог Руслан Сафаров

ТГ-канал «Точка сборки» — https://t.me/aurora_technology
Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point
Вконтакте «Точка сборки» — https://vk.com/point_assemblage
Rutube «Точка сборки» — https://rutube.ru/channel/30805971/

#СултанАкимбеков #РусланСафаров #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i0g6h5nVw_s
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Уйдут под воду: учёные прогнозируют затопление домов пяти миллионов человек в Европе
Бэкграунд, выпуск-255 за 28 апреля 2012
Очень важная статья о людских потерях в Великой Отечественной войне
Почему русские возвращаются в Россию в год по чайной ложке, а мигранты — едут миллионами
Новости Украины и Новороссии 04 марта 2017

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru