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Про саммит НАТО

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Коротко по саммиту НАТО.

1. На редкость унылое мероприятие, где не произошло ни одной неожиданности.

2. Обещания дать еще больше оружия и так регулярно делают без саммитов НАТО.

3. То что Украину не возьмут НАТО, а продолжат убивать Украину об Россию сколько это возможно, также не секрет.
Морковка перед носом украинского осла как висела в 2004, так и висит в 2023-м.

4. То что дежурно потребуют от России что-то откуда-то вывести – они постоянно это делают.

5. То, что война будет долгой и быстро не закончится, было очевидно и без саммита НАТО.

В целом, слет капитанов очевидностей, которые решали серьезную задачу, как сделать так, чтобы не вспоминать про провалившееся наступление ВСУ, которое пожрало существенную часть предшествующих инвестиций.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8484381.html
Метки: война на украине, Зеленский, идиоты, нато, США, Украина, юмор
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 11132 8492
    чужой час назад

      Если и в этом году не случится гражданская война на Украине, то этот народец достоин того что с ним делают жиды хунты.

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    • 29961 25415
      марина 48 мин. назад

        Да и причем с обеих сторон -что Пушилины ,что Садовничии ,что хохложорики и другие работники польские -ждуны т.н. чтобы буряты,сибиряки викторы,дагестанцы легли за них в степях украинских,а казаки Запорожские ,отдав меч с поклоном Нуландихе ,ноют у Соловьева ,как они недовольны Зеленским ,боясь назвать его жидом ,потому Соловей про
        тив того ,чтобы оскорблять племя иудейского..Так как жорик не называет их своим именем ,а гельминтами ,этакий хитрец -я не я и хата не моя,не то думал,не то закладывал в это понятие..И рассуждает тут как трактовать его выводы и мнения великие ..что с головой у человека??
        п.с. “не братья не по отцу, не по матери “-пела их Дмитрук и свалила в Испанию,когда уже опомнитесь безумные ..

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        • 25368 23590
          жора шаповмарина 30 мин. назад

            У меня с моей головой всё о-кей. Чего и Вам желаю.))
            А рассуждать о трактовании моих выводов начал Игорь-Поэт. Очки наденьте.

          • 25368 23590
            жора шаповмарина 12 мин. назад

              А Вы предлагаете,чтобы женщины, старики и дети легли все ?

              Ах да,проявили свою кровожадность и отсутствие “А подумать?” снова.

              ЗачОт.

              Сыновей своих-то спрятали, чтобы не легли.

              Мерзко выглядите.

              В зеркало гляньте.

              • 29961 25415
                маринажора шапов 7 мин. назад

                  женщин ,которых в украине тьма -тупых и жадных не жаль -жаль тех 300 тыс не ставших отцами парней ,что эти тетки отпустили на войну и не спрятали и не прогнали в Польшу .И если бы тетки обьединились и вышли к Раде ,даже иудей Зеля не стал бы в них стрелять..Это же генцид,даже мертвых не хоронят ..Женщины там главная сила ,они и должны спасать детей..Все сами,сами -сегодня только так..

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