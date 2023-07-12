Про саммит НАТО
Коротко по саммиту НАТО.
1. На редкость унылое мероприятие, где не произошло ни одной неожиданности.
2. Обещания дать еще больше оружия и так регулярно делают без саммитов НАТО.
3. То что Украину не возьмут НАТО, а продолжат убивать Украину об Россию сколько это возможно, также не секрет.
Морковка перед носом украинского осла как висела в 2004, так и висит в 2023-м.
4. То что дежурно потребуют от России что-то откуда-то вывести – они постоянно это делают.
5. То, что война будет долгой и быстро не закончится, было очевидно и без саммита НАТО.
В целом, слет капитанов очевидностей, которые решали серьезную задачу, как сделать так, чтобы не вспоминать про провалившееся наступление ВСУ, которое пожрало существенную часть предшествующих инвестиций.
Если и в этом году не случится гражданская война на Украине, то этот народец достоин того что с ним делают жиды хунты.
Не случится.
Да и причем с обеих сторон -что Пушилины ,что Садовничии ,что хохложорики и другие работники польские -ждуны т.н. чтобы буряты,сибиряки викторы,дагестанцы легли за них в степях украинских,а казаки Запорожские ,отдав меч с поклоном Нуландихе ,ноют у Соловьева ,как они недовольны Зеленским ,боясь назвать его жидом ,потому Соловей про
тив того ,чтобы оскорблять племя иудейского..Так как жорик не называет их своим именем ,а гельминтами ,этакий хитрец -я не я и хата не моя,не то думал,не то закладывал в это понятие..И рассуждает тут как трактовать его выводы и мнения великие ..что с головой у человека??
п.с. “не братья не по отцу, не по матери “-пела их Дмитрук и свалила в Испанию,когда уже опомнитесь безумные ..
У меня с моей головой всё о-кей. Чего и Вам желаю.))
А рассуждать о трактовании моих выводов начал Игорь-Поэт. Очки наденьте.
А Вы предлагаете,чтобы женщины, старики и дети легли все ?
Ах да,проявили свою кровожадность и отсутствие “А подумать?” снова.
ЗачОт.
Сыновей своих-то спрятали, чтобы не легли.
Мерзко выглядите.
В зеркало гляньте.
женщин ,которых в украине тьма -тупых и жадных не жаль -жаль тех 300 тыс не ставших отцами парней ,что эти тетки отпустили на войну и не спрятали и не прогнали в Польшу .И если бы тетки обьединились и вышли к Раде ,даже иудей Зеля не стал бы в них стрелять..Это же генцид,даже мертвых не хоронят ..Женщины там главная сила ,они и должны спасать детей..Все сами,сами -сегодня только так..