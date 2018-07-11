Главная » Невероятное в мире, Политика

Саммит НАТО 11-12.07.2018

17:53. 11 июля 2018 Просмотров - 419 2 коммент. Опубликовал:


Очередной саммит НАТО стал по сути продолжением склочного саммита в Канаде, где Трамп переругался с зависимыми от США странами и объявил Канаду угрозой национальной безопасности США, после чего отозвал свою подпись под итоговой декларацией.
В Европе продолжилось в том же духе.

1. США обвинили Германию в том, что она слишком зависит от России, участвуя в совместных с Москвой экономических проектам (прежде всего в нефтегазовой сфере). США не оставляют попыток задробить "Северный Поток-2", но немецкий крупный капиталл во главе с Меркель стоит стеной и не желает лишаться ожидаемых барышей.
2. Кроме того, Германия продолжает филонить и экономит на обороне, в то время как США честно выполняют свои обязательства по защите Европы (теперь это так называется). На текущий момент Европа не выбирает даже обязательные 2%, в то время как Трамп мечтает, что все европейские страны тратили по 4% ВВП на оборону. Наивный.
3. Германия в ответ заявила, что она как суверенное государство может проводить свою собственную независимую политику и принимает самостоятельные решения. Достаточно забавно, что Германия вынуждена это публично доказывать, так как многие всерьез сомневаются в ее полной военно-политической субъектности.
4. Подбросил дровишек и генсек НАТО, который заявил, что присоединение Крыма к России и прочие "плохие дела", не являются поводом для политической изоляции России. Отличный способ переобуться в прыжке и сделать вид, что это НАТО не поддерживает изоляцию России, хотя на деле режим изоляции с треском провалился еще в 2015-2016-м годах.
5. Трамп похвалил генсека НАТО, заявив, что тот пожалуй единственный из участников саммита, которому нравится Трамп, а все потому, что благодаря усилиями Трампа бюджет НАТО вырос на 40 млрд. долларов. Видимо понравиться этой публике можно только за деньги.
6. Украина пролетела мимо заседания комиссии Украина-НАТО, потому что Венгрия выполнила свою угрозу и в очередной раз заблокировала участие Украины, требуя отменить дискриманационный языковой закон. Клоуны из Киева носятся с вбросами про то, что НАТО признает, что "Украина стремится в НАТО". И так который год.
7. Трамп продолжает настаивать на том, что его переговоры с Путиным пройдут куда как легче, нежели переговоры с "партнерами по НАТО", которые не хотят платит за американскую защиту. В европейской прессе с ужасом ждут, как бы Трамп не сделал Кремлю уступок, которые еще больше подорвут евроатлантическое партнерство.








Куда вы дели Бориса?


На старости лет в США называют Меркель марионеткой России.


Обсуждая Крым.


Не время улыбаться.

Судя по всему, саммит будет носить промежуточный характер с формальными декларациями в конце. Само собой, можно ожидать новых откровений от Трампа и попыток европейцев показать себя хоть немного самостоятельными.
После него все будут ждать, чем закончится встреча в Хельсинки, которая либо сохранит текущий вектор развития событий, либо станет новой точкой бифуркации в некоторых аспектах американо-российских отношений.




Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Германия, Европа, нато, Россия, США
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

2 коммент.»

  • 0 0
    ЗАРАБОТОК КРИПТОВАЛЮТЫ 12 июля 2018 в 6:03 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Заработок от 20 000 рублей в день !!!
    — Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка?
    — Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться.
    — Без рутинной работы.
    — Без обмана и чтобы деньги были достойные.
    — Именно готовый заработок, а не бесполезный курс!
    Подробности на сaйте —>> http://mod-servis.ru
    _______________

    Заработок от 20 000 рублей в день !!!
    — Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка?
    — Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться.
    — Без рутинной работы.
    — Без обмана и чтобы деньги были достойные.
    — Именно готовый заработок, а не бесполезный курс!
    Подробности на сaйте —>> http://mod-servis.ru
    ____________

    Ответить
  • 149 107
    Nem A 12 июля 2018 в 9:48 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Последняя карикатура понравилась особо.
    Про Бориса – “Куда вы дели Бориса?” тоже зачетно.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>