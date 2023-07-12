Часть 4. Свержение Амина. Подготовка/ Владимир Прямицын и Егор Яковлев
Продолжение цикла об истории афганской войны. В этой серии доктор исторических наук, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир Прямицын рассказывает, как разрабатывалась операция по свержению Хафизуллы Амина, кто играл в ней основные роли и благодаря чему удалось до последнего момента сохранять конспирацию.
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Предыдущие видео цикла: https://www.youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZezTOEr0ZefYmMGucPxVJli
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