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Часть 4. Свержение Амина. Подготовка/ Владимир Прямицын и Егор Яковлев

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Продолжение цикла об истории афганской войны. В этой серии доктор исторических наук, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир Прямицын рассказывает, как разрабатывалась операция по свержению Хафизуллы Амина, кто играл в ней основные роли и благодаря чему удалось до последнего момента сохранять конспирацию.
#цифроваяистория #егоряковлев #ВладимирПрямицынЦИ #афганистан #ссср

Предыдущие видео цикла: https://www.youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZezTOEr0ZefYmMGucPxVJli

Экскурсии с экспертами «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xLyOeVdZm7k
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