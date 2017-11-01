Новости Украины и Новороссии 01 ноября 2017
- 13:19 В СБУ заявили об «аресте» всего имущества Захарченко и Плотницкого.
- 12:12 Геращенко пообещал Украине «закон имени Амины Окуевой».
- 11:51 Диверсии в Крыму.
- 08:45 Украина внесла в ООН «радикальную» резолюцию о возвращении Крыма.
- 05:30 Интеграция Донбасса с Россией выходит на новый этап.
- 05:00 «Украине нанесён ущерб»: к чему приведёт арест сына главы МВД Авакова (ФОТО).
- 03:30 «На Украине все обрушено», — Саакашвили считает, что его не арестуют.
- 02:58 Так кто же это сделал? Ч2.
- 02:55 Так кто же это сделал? Ч1.
- 02:00 Порошенко против Авакова: Останется только один.
- 00:47 Царев: арест сына Авакова — это попытка НАБУ показать кураторам из США свою эффективность.
- 31.10 23:10 «По соображениям безопасности»: снайпершу Окуеву похоронили «в закрытом режиме».
- 31.10 21:12 В Раде призывают отправить Авакова в отставку.
В СБУ заявили об «аресте» всего имущества Захарченко и Плотницкого
В СБУ заявили, что «обеспечили арест имущества глав так называемых ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого».
Об этом говорится в ответе ведомства на запрос одного из украинских СМИ.
В СБУ утверждают, что «подозреваемые в создании террористических организаций» Захарченко и Плотницкий объявлены в розыск.
«Приняты меры для обеспечения наложения ареста на имущество указанных подозреваемых», — заявили в СБУ без уточнения, какое именно имущество «арестовано».
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Геращенко пообещал Украине «закон имени Амины Окуевой»
В ближайшее время на рассмотрение Верховной рады будет внесен законопроект о создании Национальной службы по государственной защите участников уголовного производства, который будет носить имя расстрелянной снайперши Амины Окуевой.
Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы МВД Украины Арсена Авакова, скандально известный нардеп Антон Геращенко.
Геращенко утверждает, что Окуеву убили из-за того, что «Украина до сих пор очень слабое государство, которое не в состоянии обеспечить защиту своих граждан».
«Памятью Амины Окуевой будет то, что Верховная рада должна еще в этом году принять закон о создании Национальной службы по государственной защите участников уголовного производства, разработанный группой экспертов под моим руководством.
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Закон о защите свидетелей, который будет презентован в ноябре, будет носить имя Амины Окуевой», — написал Геращенко.
По его словам, защитой свидетелей на Украине должна заниматься единая структура, а не различные подразделения СБУ, которая в первую очередь будет использовать переселение, замену документов «как самые эффективные средства защиты, которые давно практикуются во всем мире».
«Внедрение в Украине государственной программы защиты свидетелей будет достойным ответом тем вызовам, которые стоят сегодня перед правоохранительной и судебной системами», — резюмировал Геращенко, по странной причине не упомянув в своем пафосном посте «руку Кремля».
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Диверсии в Крыму
Коротко по диверсиям в Крыму.
1. В Крыму за сутки повреждены два газопровода. Один на ЮБК в районе села Запрудное, другой под Алуштой в районе села Виноградное (кроме того повреждена опора ЛЭП). В обоих случаях существует достаточно высокая вероятность того, что это было диверсия, на что указывает также и тот факт, что аварии произошли фактически одна за другой. В Антитеррористическим комитете также заявили о вероятности диверсии https://russian.rt.com/russia/news/445119-krymgazseti-podryv-gazoprovod-krym
2. Также в пользу версии о диверсии говорят не только заявления главы "Крымсгазсети" или Антитеррористического комитета, но и перекрытие на некоторое время "по техническим причанам" КПП на границе Украины с Крымом. Возможно, органы кого-то уже ищут, особенно в случае заезда "гастролеров" из незалежной.
3. Сами возможности для терактов у Украины конечно есть – на полуострове до сих пор существует агентура СБУ (либо кадровые офицеры, либо боевики Меджлиса или Хизбут-Тахрир + вполне могла тем или иным образом проникнуть группа ГУР МОУ http://colonelcassad.livejournal.com/2895231.html). Отлов этой публики после 2015 года усилился, что проявилось в том числе в виде разгрома местной контрразведкой ячеек "Хизбут-Тахрир" https://colonelcassad.livejournal.com/3736655.html и арестами украинской агентуры, но вполне понятно, что тут еще много работы предстоит.
4. Вопрос мотива также достаточно прозрачен – некоторые ранее арестованные ФСБ персонажи указывали https://colonelcassad.livejournal.com/3058836.html, что в числе прочего им ставились задачи по подрыву объектов инфраструктуры Крыма, для осложнения ситуации на полуострове. В данном же случае, такая диверсионно-террористическая активность вполне могла являться попыткой украинских спецслужб хоть как-то ответить на нарастающую критику в самой Украине, где идет отстрел "героев гидности" и офицеров спецслужб. Поэтому достаточно быстро после покушения на Мосийчука и расстрела Окуевой, СБУ на гора вываливает https://glavnoe.ua/news/n323795-zaderzhana-sotrudnica-mgb-dnr-kotoraja-vzorvala-mashinu-s-polkovnikom-sbu-v-mariupole, что поймана девушка якобы причастная к убийству полковника СБУ Хараберюша по линии МГБ ДНР, а потом в Крыму начинаются странные "аварии" https://russian.rt.com/russia/news/445134-povrezhdenie-gazoprovod-krym .
Все это намекает на то, что пока существующий режим сохраняется в Киеве, возможности диверсий и терактов на территории Крыма будет отнюдь не нулевой и органам как говорится надо крепить борьбу с агентурой противника.
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Украина внесла в ООН «радикальную» резолюцию о возвращении Крыма
Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму.
Об этом украинским журналистам рассказал пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
Он заявил, что проект уже получил «несомненную поддержку» 34 стран.
Проект резолюции назван «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина». Сейчас соавторами документа выступили 34 страны», — утверждает Николенко.
Голосование по этой резолюции запланировано на середину ноября. После этого, как ожидается, уже в декабре документ будет вынесен на всеобщее голосование в Генеральной Ассамблее.
Николенко заявил, что целью резолюции является консолиация «поддержки Украины в вопросе деоккупации украинского полуострова».
Как стало известно, в тексте документа содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН относительно отмены запрета Меджлиса крымскотатарского народа, а также подчеркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымско-татарском языках.
Напомним, вскоре после присоединения Крыма к Российкой Федерации в марте 2014 года крымско-татарский язык был признан одним из государственных языков Крыма, чего не было сделано украинскими властями за 24 года независимости, а образование на этом языке можно получать практически в любой точке полуострова.
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Интеграция Донбасса с Россией выходит на новый этап
Чем больше поступков по отношению к Донбассу совершает Украина, тем больше нам приходится от неё отдаляться. Первым прецедентом за этот год послужила блокада Донбасса. В связи с этим руководство Республик было вынуждено объявить о переходе предприятий под внешнее управление. Естественно, что этого мы только и ждали, ведь нам нужен был всего только один повод, которого Украина не давала нам целых 3 года. В ином случае наше руководство было бы объявлено рейдерами и прочими сепарорристами. Ну, сами понимаете.
Введение внешнего управления лишило бюджет Киева немалых налогов и, конечно, значительно сократило так называемый налог на «АТО». По этому поводу изрядно начали сокрушаться на Украине, и от огорчения они стали вбрасывать информацию о том, что мы здесь совсем изголодались.
Но некоторые всё же признают своё поражение. К примеру, недавно на украинском канале «112» экономист и политик Виктор Суслов заявил: «Донецкий уголь пошёл в другие регионы, в том числе в Польшу. Ведь Донбасс-то на этом не проиграл, а даже выиграл на этом.
Но мы не должны забывать, что предприятия, которые добывали этот уголь, и целый ряд металлургических и других крупных предприятий на территории так называемых ДНР и ЛНР — они же платили налоги в украинский бюджет. Они же приносили 33 млрд. гривен в год налогов. Это официальные данные, которые к тому же СБУ публиковало и подтверждало», — сказал политик.
Суслов не оговорился о продаже угля в другие регионы. По российским схемам уголь пошёл не только в Украину, но ещё, к примеру, в Турцию и страны Европы. Официальной информации, конечно, нет, но ходят слухи. Такие же слухи ходили про поставки угля в Польшу. К тому же о планах сотрудничества ДНР со странами Европы и Турции говорил сам Захарченко.
Конечно, руководство Республики не могло организовать поставки угля самостоятельно. Ввиду мировой непризнанности, мы физически этого не можем. Но зато может Россия. Это и есть один из шагов на новую ступень интеграции.
Главное, что можно подчеркнуть из этого, так это то, что становится вполне очевидно, что донецкий уголь необходим очень многим. Необходим настолько, что даже партнёры Америки и страны-члены ЕС готовы рисковать своей репутацией.
Так же в Донецке недавно прошло второе заседание интеграционного комитета с участием представителей РФ и ЛДНР, благодаря чему мы уже начали приступать не к построению теоретических, а практических задач интеграции.
Создана структура, которая будет выстраивать бизнес-процессы взаимодействия предприятий Донбасса с предприятиями Крыма и всей территории РФ.
Директор Центра экономического взаимодействия республик Сергей Агеев заверил, что рынок сбыта и сырья Донбасса не замыкается на одной России, он даже выходит за пределы Таможенного союза.
Если кто-то считает, что рынку России не нужны промышленные предприятия Донбасса, то поспешу спросить: зачем тогда России нужна Украина, на сотрудничестве с которой она настаивает? Промышленность РФ и Украины сработаны ещё со времен СССР. Что тогда говорить о Донбассе, который старые плакаты Советского союза называли промышленным сердцем России? На примере одного единственного завода, скажем, «Силур» можно заметить, что его продукция востребована во всём мире и всех отраслях.
При строительстве дорог, в газодобыче и всей строительной отрасли. Эту продукцию уже готовы покупать довольно многие. Заводом был подписан договор с представителями Крыма, которые так же взяли на себя сертификацию продукции и прочие обязанности. И это только один пример.
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Не стоит думать, что работы по оптимизации сотрудничества с Россией не ведутся. Если мы чего-то не видим, то это не значит, что на этом месте брешь бездействия. И если прошлый год был годом внутреннего развития, то год текущий положил начало развития Республик далеко за пределы самих себя.
В этом году также была налажена кредитная линия, о которой скептики говорили как о каком-то плоде чьих-то фантазий. Но кредитам быть!
Если раньше займы могли получать только госслужащие и бюджетники, то теперь кредит может оформить любой. Что безусловно позволит дать толчок для развития малого и среднего бизнеса.
Итак, на зло всем скептикам, интеграция с Россией не оказалась мифом. Конечно, и эти малые шаги как всегда не всех устроят, а нытики будут снова продолжать свою величайшую миссию по внедрению пессимизма в массы. Интеграция идёт своим чередом и эти шаги многие упорно не видят.
По порядку:
Первый квартал этого года был ознаменован блокадой и введением внешнего управления, второй положил начало теоретической части экономической интеграции в Россию, и, наконец, третий, начал воплощать всё это в жизнь. Вполне очевидно, что подобные процессы не идут так стремительно, как нам бы того хотелось, но они безусловно воплощаются в жизнь.
И, наконец, заключительный квартал текущего года: недавно было принято решение активизировать все направления сотрудничества с регионами РФ.
Наверное, многие уже слышали, что руководитель исполкома ОД «Донецкая Республика» Денис Пушилин покинул свой пост. Некоторые связывают это событие с неким дележом власти, кресел и т. д. Но на деле на него возложены куда более серьёзные обязанности, в связи с которыми занимать данную должность нецелесообразно. Перед ним стоит задача всех уровней интеграции с Россией. Промышленная интеграция, торговая, финансовая и культурно-гуманитарная. А это также немаловажно.
Вероятно, что это некий ответ Республики на заморозку Минских соглашений и попытки Киева, как они это называют, реинтегрировать Донбасс в Украину.
Но на самом деле, между нами и Украиной выросли такие противоречия, что ни о каком даже культурно-гуманитарном сотрудничестве не может быть и речи.
Кстати, после заявления о интеграции Донбасса с Россией на Украине началась новая истерика. Однако Пушилин заметил, что интеграция с Россией не противоречит Минским соглашениям, но и является их выполнением. Лично я считаю это неким вежливым троллингом.
В чём же заключается новый этап интеграции? Кроме проработки экономических связей и ускорения работы, сюда можно включить как культурную интеграцию, так и гуманитарно-экономическую. К примеру, взаимный обмен опытом медиков, педагогов и т. д. Это и проведение совместных культурных мероприятий и спортивных соревнований, и прочего обмена опытом у промышленников.
Ещё в Республике спорт переживает колоссальный подъём, но некоторые спортсмены давно переросли пределы Республик и им просто необходимы новые границы. Та же ситуация и в остальных сферах, границы которых необходимо расширять. Ведь народ Донбасса всегда стремился к большему и новый этап интеграции позволит нам снова расширить границы.
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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»
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«Украине нанесён ущерб»: к чему приведёт арест сына главы МВД Авакова (ФОТО)
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало Александра Авакова — сына главы МВД Украины — и бывшего замминистра МВД Сергея Чеботаря.
Их подозревают в завышении цены при закупке рюкзаков для МВД, в результате чего государству был якобы нанесён ущерб на сумму свыше $520 тыс. В МВД назвали задержание «политическим преследованием».
Обыски совпали с приказом Арсена Авакова снять охрану с парламентского квартала, где проходят протесты, организованные экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. RT выяснял, как арест сына влиятельного украинского чиновника отразится на ситуации в стране.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало бывшего заместителя министра внутренних дел и ещё двух человек в рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД, говорится в официальном заявлении НАБУ. Правоохранители провели обыск в квартирах экс-замминистра МВД Сергея Чеботаря и сына нынешнего главы МВД — Александра Авакова, после чего они были задержаны.
Третий задержанный — представитель компании-производителя рюкзаков «Днепровенд» Владимир Литвин.
«Не соответствовал требованиям»
«По версии следствия, в 2015 году указанные лица были причастны к закупке рюкзаков за счёт средств Министерства внутренних дел Украины по цене существенно выше среднерыночной. По информации предварительного расследования, товар не был поставлен вовремя и к тому же не соответствовал требованиям, установленным МВД Украины, вследствие чего государству был нанесён ущерб в размере свыше 14 млн грн ($520 тыс.)», — говорится в сообщении НАБУ.
Закупка каждого армейского рюкзака обошлась в 3 тыс. грн ($110), хотя рыночная стоимость продукции — 400–500 грн ($15–18). Если вина Александра Авакова будет доказана, то он может провести в тюремном заключении от 6 до 12 лет.
Александр Аваков уже дал пояснения НАБУ, меру пресечения ему должен выбрать Соломенский районный суд Киева, куда Авакова-младшего доставили сегодня из Харькова. В зале суда собралось несколько десятков человек, представители украинских СМИ, а также советник Арсена Авакова Илья Кива. Но пресс-секретарь суда Яна Квитченко заявила, что до конца рабочего дня они не получили ходатайство о рассмотрении этого дела.
«Поэтому сегодня заседание не состоится», — сообщила она.
До решения суда Александр Аваков будет находиться в СИЗО.
Силовой вариант
НАБУ — это один из немногих органов, которые не зависят от внутриполитических украинских сил, рассказал в беседе с RT директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов.
«Он больше контролируется заокеанскими партнерами Украины. И сейчас НАБУ рассматривает коррупционные схемы, которые выстраивались в стране годами», — подчеркнул эксперт.
Во время операции по задержанию Александра Авакова
Источник RT в окружении Арсена Авакова отметил, что чиновник пытается найти виновных.
«Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается политической, а не юридической деятельностью, что является недопустимым и требует немедленной коррекции», — говорится в официальном сообщении МВД Украины.
Арсен Аваков
«Аваков, в свою очередь, бросил на спасение своего сына целый полк полиции, а также ряд других подчиняющихся ему подразделений. Они заблокировали выход работникам НАБУ. Тактика такая же, как и в Шегинях (пункт пропуска на границе с Польшей, через который на Украину планировал въехать Михаил Саакашвили. — RT) — якобы улица заминирована.
Ситуация критическая. Ещё одно подтверждение того, что Украиной и всеми её государственными институтами управляют кланы, руководствуясь исключительно собственными интересами!», — написал на своей странице в Facebook заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.
Но на столкновения с НАБУ правоохранители не решились, опасаясь, что это может кончиться отставкой Арсена Авакова.
Фактор майдана
Источник RT в партии «Народный фронт», которую возглавляет экс-премьер Арсений Яценюк и в которую входит нынешний глава МВД, сообщил, что Аваков подозревает в начавшемся конфликте людей из окружения Петра Порошенко.
«Сергей Лёвочкин (бывший глава администрации президента Януковича. — RT) мог дать наводку НАБУ, которое сейчас дружит с президентом. Сейчас у всех возникает резонный вопрос: почему из-за такого мелкого дела подняли такой шум. На Украине есть много других людей, которых можно привлечь к ответственности», — считает собеседник RT.
Он полагает, что именно из-за ареста сына Арсен Аваков неожиданно снял охрану с парламентского квартала, где протестные акции проводит Михаил Саакашвили.
«Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой — больше не намерены. Дал команду снять силы МВД по охране периметра «массового протеста в 30 человек», — написал на своей странице в Facebook глава МВД Арсен Аваков.
На грани раскола
Сложившаяся ситуация может отразиться на сотрудничестве Блока Петра Порошенко и «Народного фронта», считают эксперты.
«Пётр Порошенко уже думает, как воспользоваться этой ситуацией. Напомню, что ключевых судей контролируют люди из его окружения. Теперь вопрос в том, что Аваков готов предложить президенту за свободу своего сына?», — отмечает источник RT в Блоке Петра Порошенко.
Официально Порошенко будет делать ставку на то, что НАБУ — это независимый орган и на него невозможно оказать влияние, полагают эксперты.
Президент Украины Пётр Порошенко
Источник RT из администрации президента рассказал RT, что в сложившейся ситуации «Народный фронт» может отказаться от голосования за важнейшие для президента законы и привести к фактическому распаду коалиции. И это создаст массу проблем, поскольку пропрезидентские политические силы в таком случае не получат большинства в следующем парламенте.
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Антонина Михайленко (Киев)
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«На Украине все обрушено», — Саакашвили считает, что его не арестуют
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили считает, что у украинской стороны нет ресурса и сил на то, чтобы арестовать его в ближайшее время.
Ранее Саакашвили заявил, что украинские власти готовят документы для его ареста и экстрадиции. Минюст Украины в начале сентября сообщил, что Киев получил от Тбилиси запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили и что министерство передает в Генпрокуратуру запрос Грузии для проведения экстрадиционной проверки.
«Это полный бред, что меня могут арестовать на днях, так как для этого у них нет ни ресурса, ни сил, ни исполнителей. На Украине активно осуществляется процесс обрушения властей, все ведомства работают сами по себе, даже президент и глава МВД окончательно столкнулись друг с другом, задержали сына главы МВД… На Украине все обрушено», — заявил Саакашвили в эфире телекомпании «Рустави 2» во вторник вечером.
При этом экс-президент Грузии отметил, что не желает занимать на Украине какие-либо должности, а лишь хочет смены власти мирным путем. Он не исключил своей экстрадиции, но, по его словам, такое может произойти только незаконным путем.
«Единственный выход у них, это похитить меня, затолкать в самолет и отправить в Тбилиси, но за этим, в первую очередь, последует свержение народом правительства Украины, а затем это ускорит процесс изгнания из Грузии олигарха Иванишвили», — заявил Саакашвили.
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Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.
Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около пяти миллионов долларов госсредств на личные нужды. Позднее Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск.
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Так кто же это сделал? Ч2
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Так кто же это сделал? Ч1
Часть вторая – https://youtu.be/vRznj_Jjwo8
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Порошенко против Авакова: Останется только один
Украинский политолог Александр Кочетков считает, что санкцию на активизацию скандального «дела о рюкзаках», в результате чего был задержан сын главы МВД Украины Арсена Авакова, дал президент Петр Порошенко.
«Хотя наша власть, слава Богу, не бессмертна, но в ней четко действует принцип «Горца». Поэтому Петр Порошенко с Арсеном Аваковым никак не помещаются ни в одну спасательную шлюпку «Титаника», ни, тем более, в один тактический рюкзак для Нацгвардии.
Началось все в далеком 2014 году, когда Арсений Яценюк при формировании парламентской коалиции наотрез отказался отдавать под контроль Президента МВД. Но полного накала достигла при «прорыве госграницы» Михеилом Саакашвили.
Президент убежден, нижним чутьем чует, что министр МВД пропустил ненавистного Саакашвили в Украину специально, чтобы испортить Петру Алексеевичу не только настроение, но и перспективы сохранения власти. Подтверждением тезиса стало то, что «аваковская полиция» позволила протестующим беспрепятственно разбить палаточный городок под Верховной Радой.
А ведь могло бы сложиться замечательно: полицейские жестко, как настаивал Порошенко, разгоняют митинг, а потом возмущенный произволом справедливый президент обращается к Верховной Раде, и она, под аплодисменты общественности, отправляет министра МВД в отставку.
Но Аваков не повелся. И Саакашвили продолжает делать президенту нервы, блокируя как бы не принадлежащий ему «Рошен». Опять-таки — при демонстративной вялости полиции.
Нет, Арсен Борисович — вовсе не последовательный демократ и убежденный противник насилия. Просто политическая самостоятельность для него как движение для велосипеда: если остановится — упадет.
Ответные меры в отношении «предателя» Авакова не замедлили. Важно помнить, что материалы по «рюкзакам сына Авакова» лежали без движения еще с 2014 года. И НАБУ и дальше ничего бы не предприняло, если б не получило «добро» в президентской Генеральной прокуратуре. Разумеется, сажать сына министра МВД никто не намерен: обыск и прочие следственные действия — это нынче такое СМС с предупреждением. Но втягивание в разборки члена семьи Аваков не простит.
И это чревато последствиями. В частности, президенту теперь будет чрезвычайно сложно протянуть через Раду жизненно важный ему законопроект «О реинтеграции Донбасса». И все прочие нужные ему законопроекты. А Саакашвили с протестующими теперь могут запросто блокировать хоть администрацию президента. И это только начало.
Теперь у Порошенко с Аваковым так же, как с Юлией Тимошенко в 2004 году: останется только один — или уйдут оба вместе. Кстати, мы сделали еще один небольшой, но уверенный шаг к досрочным президентским и парламентским выборам, то есть, искомой перезагрузке власти. Что ни говорите, а Украина — удивительная страна, когда на пользу ей работают не слаженность, а вопиющие противоречия во власти».
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Царев: арест сына Авакова — это попытка НАБУ показать кураторам из США свою эффективность
Арест сына Авакова – это попытка НАБУ продемонстрировать кураторам из США свою эффективность, поделился своим мнением с «Русской Весной» депутат последней легитимной Верховной Рады Олег Царев.
«Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер анонсировал на встрече с депутатами Верховной Рады, что НАБУ инициирует около 30-40 крупных антикоррупционных дел, однако за последнее время никакого результата не было продемонстрировано», — заявил Царев.
Дело в том, что США выделили около $70 млн на поддержку НАБУ, сотрудники ведомства получают достаточно высокие заработные платы, а результатов никаких нет.
«Американские кураторы пригрозили руководству НАБУ масштабной ротацией кадров, если не будет громких дел. Конечно это большой удар по репутации Авакова. Причём не в том смысле, что кристально честного человека обвинили в коррупции. Нет. Просто это значит, что если кому-то можно арестовать сына Авакова, то значит Аваков не такой уж и влиятельный человек», — отметил политик.
По его словам, сын Авакова уже в ближайшее время будет выпущен из-под ареста.
«У меня нет сомнений, что сын Авакова будет отпущен, но этот арест был важен для НАБУ, поскольку его цель — продемонстрировать кураторам из США свою работу, которая саботируется судами.
С НАБУ сейчас никто не работает, у них нет контакта с СБУ, МВД и другими силовыми ведомствами, с ними никто не делится информацией.
Я не хочу обсуждать вопрос виновности Авакова или его сына, на эту тему опубликовано много информации, в том числе в украинских СМИ. Но я уверен, что у НАБУ нет никаких серьезных доказательств вины арестованного сына Авакова. Он не директор, он не учредитель, поэтому очевидно, что этот арест был лишь демонстрацией. НАБУ чрезвычайно важно продемонстрировать американцам свою работу. Мол — мы работаем, производим аресты, стараемся, но результатов нет, потому что нет специализированных антикоррупционных судов», — резюмировал Царев.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«По соображениям безопасности»: снайпершу Окуеву похоронили «в закрытом режиме»
31 октября в Киеве похоронили погибшую в результате покушения снайпершу Амину Окуеву.
Церемония состоялась в мечети Исламского культурного центра «в закрытом режиме».
Близкие покойной объяснили это мерами безопасности.
«К сожалению, чтобы проститься с Аминой мы не смогли пригласить даже близких друзей в мечеть, по соображениям безопасности. Очень большие риски», — сказал муж Окуевой Адам Осмаев.
«Поймите нас, пожалуйста, это не невнимание, мне самому хотелось бы, чтобы Амина была среди всех друзей, всех, кто ее знал. Но война продолжается, мы понимаем, что враг рядом, и российские спецслужбы могут использовать трагедию, чтобы совершить новый теракт. Нельзя подвергать опасности людей», — добавил он.
В мечети было всего несколько человек. Родные Окуевой совершили, как принято у мусульман, джаназа-намаз — заупокойную молитву.
Отметим, что покушение на Окуеву вызывает множество вопросов. По одной из версий, расстрел снайперши является инсценировкой.
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В Раде призывают отправить Авакова в отставку
Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Игорь Луценко считает, что глава МВД Украины Арсен Аваков должен быть отстранен от должности на время расследования дела, по которому задержан его сын.
«Аваков на время расследования должен быть отстранен от должности. Лучше по собственной инициативе», — написал Луценко на своей странице в соцсети.
Как ранее сообщала «Русская Весна», Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало сына Авакова по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году.
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