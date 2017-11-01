Новости Украины и Новороссии 01 ноября 2017

Чем больше поступков по отношению к Донбассу совершает Украина, тем больше нам приходится от неё отдаляться. Первым прецедентом за этот год послужила блокада Донбасса. В связи с этим руководство Республик было вынуждено объявить о переходе предприятий под внешнее управление. Естественно, что этого мы только и ждали, ведь нам нужен был всего только один повод, которого Украина не давала нам целых 3 года. В ином случае наше руководство было бы объявлено рейдерами и прочими сепарорристами. Ну, сами понимаете.

Введение внешнего управления лишило бюджет Киева немалых налогов и, конечно, значительно сократило так называемый налог на «АТО». По этому поводу изрядно начали сокрушаться на Украине, и от огорчения они стали вбрасывать информацию о том, что мы здесь совсем изголодались.

Но некоторые всё же признают своё поражение. К примеру, недавно на украинском канале «112» экономист и политик Виктор Суслов заявил: «Донецкий уголь пошёл в другие регионы, в том числе в Польшу. Ведь Донбасс-то на этом не проиграл, а даже выиграл на этом.

Но мы не должны забывать, что предприятия, которые добывали этот уголь, и целый ряд металлургических и других крупных предприятий на территории так называемых ДНР и ЛНР — они же платили налоги в украинский бюджет. Они же приносили 33 млрд. гривен в год налогов. Это официальные данные, которые к тому же СБУ публиковало и подтверждало», — сказал политик.

Суслов не оговорился о продаже угля в другие регионы. По российским схемам уголь пошёл не только в Украину, но ещё, к примеру, в Турцию и страны Европы. Официальной информации, конечно, нет, но ходят слухи. Такие же слухи ходили про поставки угля в Польшу. К тому же о планах сотрудничества ДНР со странами Европы и Турции говорил сам Захарченко.

Конечно, руководство Республики не могло организовать поставки угля самостоятельно. Ввиду мировой непризнанности, мы физически этого не можем. Но зато может Россия. Это и есть один из шагов на новую ступень интеграции.

Главное, что можно подчеркнуть из этого, так это то, что становится вполне очевидно, что донецкий уголь необходим очень многим. Необходим настолько, что даже партнёры Америки и страны-члены ЕС готовы рисковать своей репутацией.

Так же в Донецке недавно прошло второе заседание интеграционного комитета с участием представителей РФ и ЛДНР, благодаря чему мы уже начали приступать не к построению теоретических, а практических задач интеграции.

Создана структура, которая будет выстраивать бизнес-процессы взаимодействия предприятий Донбасса с предприятиями Крыма и всей территории РФ.

Директор Центра экономического взаимодействия республик Сергей Агеев заверил, что рынок сбыта и сырья Донбасса не замыкается на одной России, он даже выходит за пределы Таможенного союза.

Если кто-то считает, что рынку России не нужны промышленные предприятия Донбасса, то поспешу спросить: зачем тогда России нужна Украина, на сотрудничестве с которой она настаивает? Промышленность РФ и Украины сработаны ещё со времен СССР. Что тогда говорить о Донбассе, который старые плакаты Советского союза называли промышленным сердцем России? На примере одного единственного завода, скажем, «Силур» можно заметить, что его продукция востребована во всём мире и всех отраслях.

При строительстве дорог, в газодобыче и всей строительной отрасли. Эту продукцию уже готовы покупать довольно многие. Заводом был подписан договор с представителями Крыма, которые так же взяли на себя сертификацию продукции и прочие обязанности. И это только один пример.

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Не стоит думать, что работы по оптимизации сотрудничества с Россией не ведутся. Если мы чего-то не видим, то это не значит, что на этом месте брешь бездействия. И если прошлый год был годом внутреннего развития, то год текущий положил начало развития Республик далеко за пределы самих себя.

В этом году также была налажена кредитная линия, о которой скептики говорили как о каком-то плоде чьих-то фантазий. Но кредитам быть!

Если раньше займы могли получать только госслужащие и бюджетники, то теперь кредит может оформить любой. Что безусловно позволит дать толчок для развития малого и среднего бизнеса.

Итак, на зло всем скептикам, интеграция с Россией не оказалась мифом. Конечно, и эти малые шаги как всегда не всех устроят, а нытики будут снова продолжать свою величайшую миссию по внедрению пессимизма в массы. Интеграция идёт своим чередом и эти шаги многие упорно не видят.

По порядку:

Первый квартал этого года был ознаменован блокадой и введением внешнего управления, второй положил начало теоретической части экономической интеграции в Россию, и, наконец, третий, начал воплощать всё это в жизнь. Вполне очевидно, что подобные процессы не идут так стремительно, как нам бы того хотелось, но они безусловно воплощаются в жизнь.

И, наконец, заключительный квартал текущего года: недавно было принято решение активизировать все направления сотрудничества с регионами РФ.

Наверное, многие уже слышали, что руководитель исполкома ОД «Донецкая Республика» Денис Пушилин покинул свой пост. Некоторые связывают это событие с неким дележом власти, кресел и т. д. Но на деле на него возложены куда более серьёзные обязанности, в связи с которыми занимать данную должность нецелесообразно. Перед ним стоит задача всех уровней интеграции с Россией. Промышленная интеграция, торговая, финансовая и культурно-гуманитарная. А это также немаловажно.

Вероятно, что это некий ответ Республики на заморозку Минских соглашений и попытки Киева, как они это называют, реинтегрировать Донбасс в Украину.

Но на самом деле, между нами и Украиной выросли такие противоречия, что ни о каком даже культурно-гуманитарном сотрудничестве не может быть и речи.

Кстати, после заявления о интеграции Донбасса с Россией на Украине началась новая истерика. Однако Пушилин заметил, что интеграция с Россией не противоречит Минским соглашениям, но и является их выполнением. Лично я считаю это неким вежливым троллингом.

В чём же заключается новый этап интеграции? Кроме проработки экономических связей и ускорения работы, сюда можно включить как культурную интеграцию, так и гуманитарно-экономическую. К примеру, взаимный обмен опытом медиков, педагогов и т. д. Это и проведение совместных культурных мероприятий и спортивных соревнований, и прочего обмена опытом у промышленников.

Ещё в Республике спорт переживает колоссальный подъём, но некоторые спортсмены давно переросли пределы Республик и им просто необходимы новые границы. Та же ситуация и в остальных сферах, границы которых необходимо расширять. Ведь народ Донбасса всегда стремился к большему и новый этап интеграции позволит нам снова расширить границы.

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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»