Главная » История, Образование, Политика

Серьезный подход к образовательному процессу

24 0


Серьезный подход к образовательному процессу

Что такое серьезный подход к образовательному процессу.
На примере первых советских школ.

Законом РСФСР от 31.08.1925 г. о введении всеобщего начального обучения устанавливалось обязательное окончание 4 групп (классов) для получения аттестата о начальном образовании.
Свидетельством того, что к делу подошли со всей серьезностью и без халтуры, служит статистика по оставленным на второй год ученикам. Сегодня, увы, эта эффективнейшая мера повышения престижности аттестата, гарантирующая получение на выходе обученной личности, повсеместно забыта, и ее единичные применения воспринимаются как курьез.

Так вот, согласно школьной переписи Средневолжского наробраза (охват территории примерно как в Средневолжском крае: Самарская, Оренбургская, Ульяновская, Пензенская, Саратовская области) в декабре 1927 года, из каждых 100 учащихся, принятых в 1-ю группу, переходили по итогам года во 2-ю группу 68 учащихся, в 3-ю, по итогам года во второй, – 46, а в 4-ю – 27.

Думаю не сильно ошибусь, если предположу, что ученик, окончивший сразу за четыре года советскую "четырехлетку" образца 1920-40-х гг., по багажу знаний и успеваемости раза в два-три превосходил современного отечественного "среднего" абитуриента большинства вузов.

Стату дает Л.И. Биргер в статье "Введение всеобщего начального обучения на Средней Волге" в Ученых записках Куйбышевского педагогического института, вып. 51, 1966.

(с) Григорий Циденков

https://vk.com/id6186050?w=wall6186050_9800 – цинк

Когда я учился в школе, практика оставления на второй год формально еще существовала, но практически не применялась. Помню только одного второгодника за все время, и то это воспринималось как некий небывалый эксцесс (парень,помоему, был детдомовцем). А вот разделение на классы "усиленные" и "обычные" еще сохранялось.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8483894.html
Метки: 20-е, дети, личное, образование, ссср, школа
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
Советское образование было образованием исходной широкой фундаментальной подготовки
Питание и физическая дегенерация.  Вестон А. Прайс
Наука в России и в Америке

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru