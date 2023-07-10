Срочное сообщение от Реввоенсовета
Представитель Реввоенсовета заявил газете "Гудок", что состоялась встреча Владимира Ильича Ленина с руководителями крестьянских отрядов из Тамбовской губернии. На встрече Ленин дал оценку действиям крестьянских отрядов и событиям в Тамбовской губернии.
Ленин выслушал объяснения лидеров крестьянских отрядов и предложил им варианты дальнейшей службы Советской России.
Лидеры крестьянских отрядов изложили свою версию произошедшего и акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами Ильича и готовы дальше продолжать сражаться за советскую власть.
Встреча продолжалась 3 часа.