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Срочное сообщение от Реввоенсовета

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Представитель Реввоенсовета заявил газете "Гудок", что состоялась встреча Владимира Ильича Ленина с руководителями крестьянских отрядов из Тамбовской губернии. На встрече Ленин дал оценку действиям крестьянских отрядов и событиям в Тамбовской губернии.

Ленин выслушал объяснения лидеров крестьянских отрядов и предложил им варианты дальнейшей службы Советской России.

Лидеры крестьянских отрядов изложили свою версию произошедшего и акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами Ильича и готовы дальше продолжать сражаться за советскую власть.

Встреча продолжалась 3 часа.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8481578.html
Метки: Ленин, юмор
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