Сводки от ополчения Новороссии 15 августа 2018
- Вчера 21:34 «Готовимся к адской ночи»: украинские оккупанты не скрывают обострения на фронте.
- Вчера 20:59 ВАЖНО: Открыт огонь по Горловке, попадание в школу (+ФОТО).
- Вчера 20:51 Срочное сообщение от командования ДНР .
- Вчера 20:45 Трогательное обращение девочки прифронтового с. Веселая Гора к бойцам ВСУ.
- Вчера 20:20 Марочко: Инструкторы НАТО готовят украинских снайперов для операций в Донбассе.
- Вчера 20:18 ВСУ планируют теракты на территории ДНР ко Дню независимости Украины.
«Готовимся к адской ночи»: украинские оккупанты не скрывают обострения на фронте
Украинские оккупанты, не скрывая, говорят о резком обострении ситуации на фронтах Донбасса.
Так, на странице «Повернись живым» (сбор денег в пользу карателей — прим. РВ) бывший разведчик ВСУ Андрей Рымарук, заявил о том, что уже в ближайшее время ситуация на линии соприкосновения может сильно обостриться.
«Ситуация на фронте может сильно обостриться. За минувшие сутки несколько наших бойцов были ранены. Один в крайне тяжелом состоянии», — пишет он.
«Террористы обстреливают наши позиции среди бела дня», — лжёт Рымарук, тут же называя направления «обстрелов»: Горловка, Докучаевск, Донецк и Новоазовск.
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Именно на этих направлениях за последние несколько часов мы наблюдаем резкую эскалацию.
«Парни активно готовятся к адской ночи». — пишет Рымарук.
Похоже, что для мирных жителей Горловки, юга ДНР и Донецка эта ночь уже началась.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВАЖНО: Открыт огонь по Горловке, попадание в школу (+ФОТО)
Украинские оккупанты открыли огонь по Горловке.
Об этом «Русской Весне» сообщил глава городской администрации Иван Приходько.
От огня ВСУ пострадал посёлок шахты 6/7 — дом 10 по улице Отбойной принял прямое попадание (на фото). Дом жилой, но пострадавших, к счастью, нет. Посёлок в данный момент обесточен.
В 20.35 украинский снаряд попал в школу номер 10, прямо в кабинет завуча. Предположительно, вёлся огонь из пулемёта, обстрел вёлся с стороны Чигарей.
Судя по поступающим с Донбасса сообщениям, ситуация на линии фронта по всему Донбассу резко обострилась. В 19:50 на трассе «Бахмутка» в районе посёлка Донецкий началось боестолкновение: огонь ведётся из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулемётов, миномётов и бронетехники.
Как сообщала «Русская Весна», сейчас 36-я бригада морской пехоты ВСУ ведёт ожесточённый обстрел Коминтерново и Ленинского на юге ДНР.
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Около девяти часов вечера с украинских позиций открыт огонь по посёлку Гольмовский на севере Горловки. Местные жители сообщают о звуках разрывов и стрелковом бое. Жителей посёлка просят принять меры безопасности.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Срочное сообщение от командования ДНР
Украинские боевики из 36-й бригады под руководством военного преступника Гнатова, пользуясь своей безнаказанностью со стороны военно-политического руководства Украины и мировой общественности, ведут обстрел н. п. Коминтерново и Ленинское на юге ДНР.
Об этом говорится в срочном сообщении оперативного командования Народной милиции ДНР.
В настоящее время по посёлкам выпущено в общей сложности более ста мин различного калибра, выстрелов из вооружения БМП и различных гранатометов. В результате попаданий мин возникли очаги возгорания на территории поселков.
Подобные действия идут вразрез с принятыми украинской стороной обязательствами о перемирии и являются очередным актом террора против мирного населения Донбасса. Защитники ДНР держат активную оборону, подавляя огневые точки противника из незапрещённого Минскими соглашениями вооружения.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Трогательное обращение девочки прифронтового с. Веселая Гора к бойцам ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Марочко: Инструкторы НАТО готовят украинских снайперов для операций в Донбассе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ планируют теракты на территории ДНР ко Дню независимости Украины
К оглавлению | Источник: www.youtube.com