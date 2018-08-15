Сводки от ополчения Новороссии 15 августа 2018

Украинские оккупанты, не скрывая, говорят о резком обострении ситуации на фронтах Донбасса.

Так, на странице «Повернись живым» (сбор денег в пользу карателей — прим. РВ) бывший разведчик ВСУ Андрей Рымарук, заявил о том, что уже в ближайшее время ситуация на линии соприкосновения может сильно обостриться.

«Ситуация на фронте может сильно обостриться. За минувшие сутки несколько наших бойцов были ранены. Один в крайне тяжелом состоянии», — пишет он.

«Террористы обстреливают наши позиции среди бела дня», — лжёт Рымарук, тут же называя направления «обстрелов»: Горловка, Докучаевск, Донецк и Новоазовск.

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Именно на этих направлениях за последние несколько часов мы наблюдаем резкую эскалацию.

«Парни активно готовятся к адской ночи». — пишет Рымарук.

Похоже, что для мирных жителей Горловки, юга ДНР и Донецка эта ночь уже началась.

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