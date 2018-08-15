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Сводки от ополчения Новороссии 15 августа 2018

09:14. 15 августа 2018 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал:

«Готовимся к адской ночи»: украинские оккупанты не скрывают обострения на фронте

«Готовимся к адской ночи»: украинские оккупанты не скрывают обострения на фронте | Русская весна

Украинские оккупанты, не скрывая, говорят о резком обострении ситуации на фронтах Донбасса.

Так, на странице «Повернись живым» (сбор денег в пользу карателей — прим. РВ) бывший разведчик ВСУ Андрей Рымарук, заявил о том, что уже в ближайшее время ситуация на линии соприкосновения может сильно обостриться.

«Ситуация на фронте может сильно обостриться. За минувшие сутки несколько наших бойцов были ранены. Один в крайне тяжелом состоянии», — пишет он.

«Террористы обстреливают наши позиции среди бела дня», — лжёт Рымарук, тут же называя направления «обстрелов»: Горловка, Докучаевск, Донецк и Новоазовск.

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Именно на этих направлениях за последние несколько часов мы наблюдаем резкую эскалацию.

«Парни активно готовятся к адской ночи». — пишет Рымарук.

Похоже, что для мирных жителей Горловки, юга ДНР и Донецка эта ночь уже началась.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВАЖНО: Открыт огонь по Горловке, попадание в школу (+ФОТО)

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ВАЖНО: Открыт огонь по Горловке, попадание в школу (+ФОТО) | Русская весна

Украинские оккупанты открыли огонь по Горловке.

Об этом «Русской Весне» сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

От огня ВСУ пострадал посёлок шахты 6/7 — дом 10 по улице Отбойной принял прямое попадание (на фото). Дом жилой, но пострадавших, к счастью, нет. Посёлок в данный момент обесточен.

В 20.35 украинский снаряд попал в школу номер 10, прямо в кабинет завуча. Предположительно, вёлся огонь из пулемёта, обстрел вёлся с стороны Чигарей.

Судя по поступающим с Донбасса сообщениям, ситуация на линии фронта по всему Донбассу резко обострилась. В 19:50 на трассе «Бахмутка» в районе посёлка Донецкий началось боестолкновение: огонь ведётся из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулемётов, миномётов и бронетехники.

Как сообщала «Русская Весна», сейчас 36-я бригада морской пехоты ВСУ ведёт ожесточённый обстрел Коминтерново и Ленинского на юге ДНР.

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Около девяти часов вечера с украинских позиций открыт огонь по посёлку Гольмовский на севере Горловки. Местные жители сообщают о звуках разрывов и стрелковом бое. Жителей посёлка просят принять меры безопасности.

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ВАЖНО: Открыт огонь по Горловке, попадание в школу (+ФОТО) | Русская весна
ВАЖНО: Открыт огонь по Горловке, попадание в школу (+ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Срочное сообщение от командования ДНР 

Срочное сообщение от командования ДНР  | Русская весна

Украинские боевики из 36-й бригады под руководством военного преступника Гнатова, пользуясь своей безнаказанностью со стороны военно-политического руководства Украины и мировой общественности, ведут обстрел н. п. Коминтерново и Ленинское на юге ДНР. 

Об этом говорится в срочном сообщении оперативного командования Народной милиции ДНР.

В настоящее время по посёлкам выпущено в общей сложности более ста мин различного калибра, выстрелов из вооружения БМП и различных гранатометов. В результате попаданий мин возникли очаги возгорания на территории поселков. 

Подобные действия идут вразрез с принятыми украинской стороной обязательствами о перемирии и являются очередным актом террора против мирного населения Донбасса. Защитники ДНР держат активную оборону, подавляя огневые точки противника из незапрещённого Минскими соглашениями вооружения.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Трогательное обращение девочки прифронтового с. Веселая Гора к бойцам ВСУ

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Марочко: Инструкторы НАТО готовят украинских снайперов для операций в Донбассе

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ВСУ планируют теракты на территории ДНР ко Дню независимости Украины

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