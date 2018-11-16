Сводки от ополчения Новороссии 16 ноября 2018

На днях под Дебальцево был ликвидирован ветеран карательной операции, подорвавшийся на радиоуправляемом фугасе.

На Светлодарской дуге в результате приведённого дистанционно приведённого в действие взрывного устройства был уничтожен инструктор снайперов 72-й отдельной механизированной бригады Роман Селихов 1974 г. р. (позывной Гера).

Селихов был ветераном карательной операции, он отправился воевать ещё в 2014 году и проходил службу в составе 81-й отдельной аэромобильной бригады, затем стал инструктором снайперов. 15 ноября ему могло бы исполниться 44 года.

Отец оккупанта, оболваненный украинской пропагандой, написал о том, что его сын много лет воевал против российской армии на Донбассе:

«На Донбассе в районе Светлодарской дуги погиб, подорвавшись на российской мине, мой сын Роман. С первых дней российской агрессии он добровольно ушёл на защиту Украины, и делал это героически. Он неоднократно был в непосредственном столкновении с русскими, некоторых пленил — и они ему роптали, что не виноваты, им приказали…»

Теперь по нескольку раз в день Павел Селихов пишет одно и то же безумное сообщение на своей странице в соцсети, вызывая «на разборки» президента России:

«Если ты мужчина и не трус, то я готов с тобой встретиться и выяснить отношения по мужски!!!»

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Ликвидированный позывной «Гера» на фото справа