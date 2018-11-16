Сводки от ополчения Новороссии 16 ноября 2018
- 08:04 Донбасс: уничтожен украинский оккупант (ФОТО).
- 05:00 На Донбассе ликвидирован инструктор снайперов ВСУ (ФОТО).
- 00:52 Десантников ВСУ поймали на продаже 4 кг взрывчатки (ВИДЕО).
- Вчера 22:45 Срочное сообщение Армии ДНР об ударе ВСУ.
- Вчера 22:30 “Стреляют каждый вечер, привыкнуть к этому нельзя”: Житель ДНР, проживающий возле аэропорта.
- Вчера 21:52 ВСУ в очередной раз обстреляли Марьевку, жители в отчаянии.
- Вчера 21:30 ВСУ нанесли удар по окраине Горловки.
Донбасс: уничтожен украинский оккупант (ФОТО)
15 ноября в зоне боевых действий на Донбассе был уничтожен украинский оккупант Александр Лукьянец.
Оккупант в звании сержанта служил старшиной 3-й мотопехотной роты 21-го батальона территориальной обороны Херсонской области «Сармат».
Факт смерти подтвердили украинские военные пропагандисты на странице в соцсети.
«Сообщаем печальную весть. Сегодня в зоне проведения ООС, ушел из жизни сержант Лукьянец Александр Петрович, старшина 3 мотопехотной роты 21 омпб. В батальоне проходил службу с 2016 года, зарекомендовал себя как ответственный военнослужащий», — говорится в сообщении 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.
Обстоятельства смерти не уточняются.
Как сообщала «Русская Весна», на Донбассе ликвидирован инструктор снайперов ВСУ.
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На Донбассе ликвидирован инструктор снайперов ВСУ (ФОТО)
На днях под Дебальцево был ликвидирован ветеран карательной операции, подорвавшийся на радиоуправляемом фугасе.
На Светлодарской дуге в результате приведённого дистанционно приведённого в действие взрывного устройства был уничтожен инструктор снайперов 72-й отдельной механизированной бригады Роман Селихов 1974 г. р. (позывной Гера).
Селихов был ветераном карательной операции, он отправился воевать ещё в 2014 году и проходил службу в составе 81-й отдельной аэромобильной бригады, затем стал инструктором снайперов. 15 ноября ему могло бы исполниться 44 года.
Отец оккупанта, оболваненный украинской пропагандой, написал о том, что его сын много лет воевал против российской армии на Донбассе:
«На Донбассе в районе Светлодарской дуги погиб, подорвавшись на российской мине, мой сын Роман. С первых дней российской агрессии он добровольно ушёл на защиту Украины, и делал это героически. Он неоднократно был в непосредственном столкновении с русскими, некоторых пленил — и они ему роптали, что не виноваты, им приказали…»
Теперь по нескольку раз в день Павел Селихов пишет одно и то же безумное сообщение на своей странице в соцсети, вызывая «на разборки» президента России:
«Если ты мужчина и не трус, то я готов с тобой встретиться и выяснить отношения по мужски!!!»
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Ликвидированный позывной «Гера» на фото справа
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Десантников ВСУ поймали на продаже 4 кг взрывчатки (ВИДЕО)
Двух контрактных служащих десантно-штурмовых войск ВСУ задержали на попытке продажи 4 килограммов взрывчатки.
Об этом сообщает в четверг пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.
15 ноября во время сбыта взрывчатых веществ разоблачили двух военнослужащих по контракту из воинской части ДШВ. Солдата и старшего солдата задержали в рамках уголовного производства по факту ношения, хранения и сбыта взрывчатого вещества.
В ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий правоохранители зафиксировали, что указанные военнослужащие в августе продали зажигательную трубку ЗТП-300 и пластическую взрывчатку общей массой 1358, 2 г, за 11 тысяч гривен.
15 ноября после повторной продажи взрывчатого вещества, а именно: пластической взрывчатки общей массой 2600 г и 2 тротиловых шашек весом по 200 г. за 33 тысяч гривен, обоих злоумышленников задержали.
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Срочное сообщение Армии ДНР об ударе ВСУ
Как ранее сообщала «Русская Весна», украинские войска сегодня вечером нанесли удар по посёлку Гольмовский под Горловкой.
Управление Народной Милиции ДНР в связи с обстрелом опубликовало срочное сообщение.
«Сегодня украинские террористы в 19.20 грубо нарушили режим тишины и открыли целенаправленный огонь по мирному населенному пункту Гольмовский, применив миномет калибром 120-мм. Обстрел военные преступники 72-й бригады вели с территории оккупированного поселка Травневое по личному приказу Татуся.
В результате обстрела украинских террористов ранение получила мирная жительница Петлевая Елена Викторовна, 30.04.1999 г. р., которая находилась во дворе дома по адресу: ул. Жидкова, 4. Девушка получила осколочное ранение левого голеностопного сустава.
В настоящее время она эвакуирована в городскую больницу Горловки, и ей оказывается медицинская помощь. Дом жительницы также пострадал, получили повреждения фасад, остекление и крыша.
Подразделения НМ ДНР были вынуждены открыть ответный огонь по вскрытым огневым точкам противника из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения, в результате чего боевики, обстрелявшие мирных жителей ДНР, получили заслуженное наказание.
В связи с этим обращаюсь к руководству Миссии ОБСЕ и лично к находящемуся в столице Республики заместителю руководителя Миссии на Украине Марку Этерингтону зафиксировать очередное преступление украинских боевиков в отношении мирных людей и прошу применить все необходимые рычаги воздействия на украинскую сторону, так как упорство, с которым боевики Порошенко продолжают геноцид населения Донбасса, не может не вызывать озабоченность мировой общественности».
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“Стреляют каждый вечер, привыкнуть к этому нельзя”: Житель ДНР, проживающий возле аэропорта
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ в очередной раз обстреляли Марьевку, жители в отчаянии
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ВСУ нанесли удар по окраине Горловки
ВСУ нанесли удар по пригороду Горловки — посёлку Гольмовский.
В результате была ранена мирная жительница.
Об этом «Русской Весне» сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.
«В 20:00 ВСУ обстреляли посёлок Гольмовский. На улице Загородней ранена мирная жительница, Петлевая Елена Викторовна, 30.04.1999 г. р.», — отметил он.
По его словам, пострадавшая получила осколочное ранение в область левого голеностопного сустава.
По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрел был произведён из 120-мм миномёта со стороны н. п. Металлист (укр. Травневое).
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