“Кинжалы” выпускаются серийно в необходимом кол-ве.
В корпорации "Ростех" сообщили, что:
1. Ракетный комплекс "Кинжал" выпускает серийно в необходимом количестве.
2. Все необходимые работы по его доводке в ходе СВО завершены.
3. Все рассказы про сбитые "Кинжалы" полная чушь и пропаганда.
Также сообщено, что выпуск истребителей Су-35 в России за последний год вырос вдвое.
Rheinmetall назвал сроки запуска танкового завода на Украине
Немецкий концерн Rheinmetall, крупнейший в ФРГ производитель вооружений, в течение ближайших 12 недель откроет на Украине завод по производству танков и другой боевой техники, сообщил телеканал CNN со ссылкой на интервью главы компании Армина Паппергера.
п.с. все дешево и много ..и где -в Харькове или в Днепре?-это чьи города..и какая серия намечается
На Украине сейчас уже слишком много долгов.
Что будет с паровым отоплением ?
Нигде. Разве что мелкий ремонт.
Всё отслеживается.