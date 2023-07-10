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“Кинжалы” выпускаются серийно в необходимом кол-ве.

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В корпорации "Ростех" сообщили, что:

1. Ракетный комплекс "Кинжал" выпускает серийно в необходимом количестве.
2. Все необходимые работы по его доводке в ходе СВО завершены.
3. Все рассказы про сбитые "Кинжалы" полная чушь и пропаганда.

Также сообщено, что выпуск истребителей Су-35 в России за последний год вырос вдвое.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8481049.html
Метки: #ГИПЕРЗВУКОВОЕ ОРУЖИЕ, впк, промышленность, ростех
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 29939 25393
    марина три часа назад

      Rheinmetall назвал сроки запуска танкового завода на Украине
      Немецкий концерн Rheinmetall, крупнейший в ФРГ производитель вооружений, в течение ближайших 12 недель откроет на Украине завод по производству танков и другой боевой техники, сообщил телеканал CNN со ссылкой на интервью главы компании Армина Паппергера.
      п.с. все дешево и много ..и где -в Харькове или в Днепре?-это чьи города..и какая серия намечается

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