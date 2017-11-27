Современные боевые ножи России и мира. История развития.

В последнее время наблюдается значительное увеличение интереса к холодному оружию, в том числе и к боевым ножам (подробнее о конструкциях, формах клинка, типах заточки и применении тут). Эта тенденция развивается не только в России, но и в других странах мира. Стало модным коллекционировать холодное оружие, самостоятельно изготавливать его.

Практически каждая уважающая себя школа рукопашного боя имеет в своем арсенале приемы работы с холодным оружием, в том числе и с боевыми ножами. Появилось огромное количество литературы, в которой описываются известные боевые ножи прошлого, а также образцы этого оружия, используемые сегодня. Не редкость и самоучители по ножевому бою, хотя в реальности подобные поединки – это что-то из ряда вон выходящее.

Следует отметить, что современные боевые ножи в качестве бесшумного оружия используются все более редко: в наши дни специальные подразделения для выполнения подобных задач все чаще применяют различные виды бесшумного огнестрельного оружия. Сегодня армейский нож все больше превращается в инструмент, необходимый бойцу для разрезания веревок, подготовки огневой позиции или изготовления колышков для растяжки. А то и для вскрытия банки консервов (очень важная функция).

Появился даже новый вид холодного оружия (сначала в зарубежной литературе): так называемые тактические ножи, которые можно использовать и в качестве инструмента, и в качестве боевого оружия. Основная тенденция развития современных боевых ножей, которая хорошо отслеживается на протяжении последних десятилетий, – это внесение в их конструкцию наиболее удачных элементов, взятых у ножей для выживания.

Разработчики стремятся к универсальности, они пытаются превратить нож не только в смертоносное оружие, но и в удобный эффективный инструмент, который можно использовать для решения максимального количества задач. Тактические ножи используются не только силовыми структурами, они весьма популярны и среди гражданских любителей холодного оружия.

Немного истории

Большую часть человеческой истории именно холодное оружие решало исход вооруженных конфликтов. И, хотя, нож обычно выполнял функции второстепенного оружия, упоминая о нем можно найти в десятках исторических хроник и летописей.

Человек научился делать ножи еще в каменном веке, и с тех пор это орудие является его постоянным и верным спутником.

Начало использования человеком металлов и развитие металлургии привело к созданию еще более эффективного оружия, в том числе и ножей. Следует отметить, что в начале бронзовой эры человек в первую очередь начал изготавливать металлические наконечники для стрел и копий, а также бронзовые ножи. До мечей дело дошло далеко не сразу: изготавливать качественное металлическое оружие с длинным клинком научились много позже.

Технологии выплавки железа и получения качественной стали, пригодной для изготовления холодного оружия, быстрее развивались на территории Ближнего Востока и Индии. Именно там первыми научились изготавливать булат и ковать дамасскую сталь.

Следует отметить, что вопреки сложившемуся стереотипу (в основном благодаря кинематографу) в Античности и в Средние века большая часть войска была вооружена копьями, луками, топорами и метательным оружием. Качественное холодное оружие с длинным лезвием было непросто изготовить и стоило оно весьма дорого. Кроме того, работа с мечом требовала большого мастерства, на обретение которого уходили годы.

Нужно сказать, что во время боестолкновения с использованием плотных боевых порядков копье и дротик был гораздо более эффективны, чем рубящее оружие (меч, секира). Даже знаменитый короткий римский меч (гладиус) использовался достаточно редко. И уж совсем редко в таких сражениях использовались боевые ножи.

Боевые ножи вообще редко рассматривались в качестве оружия профессионалов. Гораздо чаще ими было вооружено крестьянское (или другое) ополчение, наряду с другими видами сельскохозяйственного инструмента. Кроме того, использование массивных доспехов делало применение боевых ножей не слишком эффективным.

Мир античного и средневекового холодного оружия поразительно богат и интересен. Кроме более или менее знакомого нам европейского оружия, есть еще и Ближний Восток, Индия, Китай и Япония, обладающие богатейшими традициями в этой области. Но в цели нашей статьи не входит детальное исследование данного вопроса, чтобы сделать это, нужно написать не один десяток книг. Однако несколько важных исторических моментов, которые серьезно повлияли на дальнейшее развития боевых ножей, осветить необходимо. Самым важным стало появление огнестрельного оружия, которое сделало сплошные доспехи неэффективными. Это привело к стремительному развитию холодного оружия, в том числе и различных видов боевых ножей. Кроме того, именно в этот период появляются первые европейские массовые регулярные армии. Солдат с тяжелым и неудобным мушкетом или штуцером, нуждался в вооружении еще и холодным оружием, желательно с более удобным коротким клинком. В XVII столетии широкое распространение получили различного рода тесаки, которыми пользовались как мушкетеры, так и артиллеристы.

Кроме бойцов, вооруженных огнестрельным оружием, значительную часть войска составляли пикинеры, одной из задач которых была защита от кавалерийских атак. Перезаряжание первых образцов огнестрельного оружия было делом непростым и довольно длительным. В XVII веке пехота начала использовать охотничьи кинжалы или багинеты, которые после выстрела можно было вставлять прямо в ствол оружия. Так на поле боя появились первые штыки, а обычный пехотинец мог выполнять работу пикинера и эффективно противостоять кавалерийским атакам. В конце этого же столетия багинет получает новый способ крепления, который позволяет перезаряжать оружие даже с примкнутым штыком.

Штыки до сих пор находятся на вооружении почти всех армий мира, хотя, конечно же, их роль сегодня практически нивелировалась. Временем расцвета штыкового боя было XVIII и XIX столетие. Существует огромное количество конструкций штыка, они отличаются длиной, формой клинка, способом крепления к оружию. Несколько столетий конструкторы стремились превратить штык в эффективный боевой нож и сделать из него удобный инструмент. К сожалению, соединить все эти функции в одном оружии довольно сложно.

Штыки и боевые ножи Первой и Второй мировой войны

Существует множество знаменитых образцов штыков. Одним из самых известных является четырехгранный штык для винтовки Мосина. Он появился на вооружении российской армии в конце XIX столетия, прошел вместе с ней Первую мировую войну, участвовал в сражениях Гражданской войны. В штыковые атаки ходили и советские бойцы Великой Отечественной войны, штык «трехлинейки» немало поспособствовал очищению нашей земли от гитлеровских захватчиков.

А что же боевые ножи? Первая мировая война, по сути, стала временем второго рождения этого оружия. После окончания этапа маневренной войны, войска противоборствующих сторон увязли в позиционной войне и тысячи километров окопов покрыли европейский континент. Боестолкновения часто заканчивались рукопашными схватками среди воронок и в лабиринте окопов. Длинный ружейный штык абсолютно не подходил для подобных баталий.

Большинство штык-ножей имели значительную длину и хорошо подходили для использования на открытом пространстве. Ими можно было колоть противника с бруствера в окопе, обороняться от кавалериста, наносить рубящие и колющие удары, но для действий в ограниченном пространстве они подходили слабо.

Именно по этой причине немцы часто ходили в рукопашную с заточенной саперной лопаткой и револьвером, французы делали траншейные ножи (они напоминали ножи, которые мясники используют для разделки мяса), а австрийцы вооружались дубинками с шипами. Российские пластуны предпочитали кавказские кинжалы.

Солдаты противоборствующих сторон в массовом порядке приступили к самостоятельному изготовлению траншейных боевых ножей.

Для этого либо укорачивались клинки штыков, либо обрабатывались и затачивались до необходимого размера металлические пруты (французский гвоздь). Некоторые из стран-участниц конфликта начали промышленное изготовление траншейных ножей. Все эти образцы холодного оружия имели сходные характеристики: длину клинка около 15 см, упор для руки на рукояти, двойную или полуторную заточку, удобные накладки на рукоять.

Одним из самых известных боевых ножей того периода является американский стилет (Knuckle Knife), на рукояти которых был укреплен кастет. Он прекрасно подходил для колющих ударов, имел удобную рукоять, которая прекрасно защищала пальцы, кастет служил дополнительным оружием ближнего боя. Однако подобные боевые ножи не подходили для нанесения режущих и рубящих ударов, их совсем нельзя было использовать в качестве инструмента. Чуть позже от стилетного клинка отказались и заменили его клинком кинжального типа с двухсторонней заточкой.

Еще одним известным боевым ножом прошлого столетия является кинжал английских коммандос Fairbain-Sykes. Клинок этого ножа имел форму стилета, с длиной 175 мм, общая длина ножа составляла 185 мм. Эти боевые ножи, длинные и узкие, в первую очередь предназначались для нанесения колющих ударов. Fairbain-Sykes имел небольшую гарду и веретенообразную рукоять. Нож мог проникать в тело жертвы на значительную глубину и легко извлекался. Однако использовать его для нанесения режущих или рубящих ударов было проблематично. Еще менее он подходил в качестве инструмента. Ножны могли крепиться к элементам снаряжения бойца. Несмотря на свою низкую универсальность, этот нож был весьма популярен, его использовали в подразделениях и других армий. Существуют и современные реплики Fairbain-Sykes, к ним можно отнести нож MARK II компании Gerber.

Еще одним знаменитым ножом прошлого столетия можно назвать финский нож пуукко, который стоял на вооружении финской армии. Хотя, этот нож и считался хозяйственно-боевым, он отлично зарекомендовал себя в ходе реальных боевых действий. Кроме того, нож прекрасно сбалансирован, что позволяло финнам точно метать его, обычно они метили в горло противника. Во время советско-финской войны красноармейцев учили, что если финн резко взмахнет рукой, то нужно наклонить голову: в этом случае нож попадет в каску. Пуукко отлично подходит и для режущих, и для колющих ударов. При этом финские боевые ножи имеют и многочисленные недостатки: конструкция рукояти не защищает руку, им неудобно работать прямым хватом, нож практически не приспособлен для рубящих ударов.

В СССР учли опыт Зимней войны, и в 1940 году в войска стал поступать НР-40 («нож разведчика»). Он сильно напоминал традиционную финку, хотя и имел в конструкции некоторые отличия. Этим ножом вооружались разведывательные и штурмовые подразделения Красной армии.

Нож имел узкий клинок с односторонней заточкой, обух со скосом и небольшую гарду. Рукоять была выполнена из дерева. Нож разведчика получился весьма удачным, он с успехом использовался всю войну, сегодня выпускаются его копии с использованием современных материалов.

В войну СССР выпустил несколько удачных образцов боевых ножей, во всех них можно без труда рассмотреть «скандинавские мотивы». Отдельно стоит сказать о боевом ноже «Вишня» (НР-43), который появился в 1943 году. По сути, это была улучшенная модификация НР-40. «Вишня» получила прочную пластиковую рукоять, прямую гарду и металлическое навершие. Конструкция оказалась насколько удачной, что она используется российскими спецподразделениями до сих пор.

Среди немецких ножей Второй мировой войны следует отметить нож «Пума», а также нож, сделанный для летчиков Люфтваффе, который сильно напоминал траншейные образцы времен Первой мировой войны. Еще одним примечательным видом этого оружия был складной нож для парашютистов, принятый на вооружение в 1937 году. Его выдавали летному составу и десантникам. Использовали его больше в качестве инструмента, принцип заключался в том, чтобы летчик, повисший на парашюте на ветвях дерева, мог достать этой складной нож и открыть его одной рукой и перерезать стропы. Его конструкция так понравилась англичанам, что они изготовили его практически полную копию.

В 1942 году американский флот получил на вооружение нож Мк II, изготовленный компанией KA-BAR. В основном его использовали в Корпусе морской пехоты. Клинок этого боевого ножа имеет форму традиционную для американских ножей «Боуи» и находится на вооружении и в наши дни. Мк II хорош своей универсальностью, его можно легко использовать и как оружие, и в качестве инструмента. Американцы считают, что Мк II – это лучший боевой нож в мире.

Штык-ножи и боевые ножи послевоенного периода

Уже в конце XX столетия стало понятно, что штык-нож – оружие рудиментарное, практический смысл которого потерян почти полностью. Однако при этом ни одна армия мира не решается полностью от него отказаться. Ну что же, военные всегда отличались известной долей консерватизма. После вооружения большинства армий мира автоматическими винтовками (автоматами) вес и размеры штык-ножа значительно уменьшились. Зато он получил дополнительные приспособления (пилы, кусачки) – конструкторы постарались превратить штык-нож в универсальный солдатский инструмент.

Для советского автомата АК было сделано несколько вариантов штык-ножей. Первый из них он получил только в 1953 году. Этот штык не имел никаких дополнительных приспособлений, его лезвие полностью повторяло лезвие штык-ножа к винтовке СВТ-40. Штык образца 1978 года к автомату АК-74 получил новую форму, заимствованную у водолазного ножа, пластиковую рукоять и пилу на обухе. Нож вместе с ножнами можно использовать для резки проволоки, для этого на клинке было изготовлено специальное отверстие.

Отзывы о штык-ноже для АК-74 чаще отрицательные. Его рукоять неудобна, пилой мало что можно распилить, а лезвием – отрезать. Однако установленные на ствол автомата он прекрасно выполняет свои функции и может наносить глубокие раны. Разработчикам пришлось совмещать в одном оружии сразу три функции: штыка, боевого ножа и инструмента — результат вряд ли мог получиться идеальным.

В 1989 году на вооружение был принят еще один образец штык-ножа для АК-74 и автомата Никонова. В нем в значительной мере исправлены основные недостатки его предшественников. Он получил другую форму лезвия и рукояти, а также материал, из которого изготовлены ножны и рукоять.

В 1964 году на вооружение армии США был принят штык-нож M7 Bayonet, предназначенный в первую очередь для нанесения поражения противника, а не для использования в качестве инструмента. Он имел симметричный кинжальный клинок с полуторной заточкой длиной около 170 мм.

В 1984 году на смену M7 Bayonet пришел новый штык-нож — Ontario M9, который в большей степени является инструментом, нежели боевым ножом. Он успешно выпускается несколькими компаниями и имеет значительный коммерческий успех. Этот штык-нож имеет клинок традиционной американской формы «Боуи», на обухе есть пила по металлу, верхняя часть гарды служит для крепления на ствол оружия. Рукоять имеет веретенообразную форму, она выполнена из специального пластика. Как и штык-нож для АК-74, М9 может в комплекте с ножнами резать проволоку.

Современные боевые и тактические ножи России

Если говорить о развитии современных боевых ножей, то можно выделить две хорошо заметные тенденции. Первой из них является их скрещивание с ножами для выживания, а второй – максимальное упрощение этого оружия. Некоторые из современных клинков имеют так называемую скелетную рукоять или рукоять из шнура, намотанного в несколько слоев. Производители современных боевых ножей все меньше внимания уделяют колющим ударам, потому что массовое использование бронежилетов сделало их малоэффективными. Основной упор делается на режущий удар, что обуславливает уменьшение длины лезвия, увеличение ширины клинка, уменьшение размеров гарды.

Ниже представлены самые известные образцы боевых ножей, созданных уже в последние годы для нужд различных специальных служб России.

«Рысь». Он сделан в Златоусте — в городе, где столетия подряд изготавливалось лучшее холодное оружие России. Заказчиком «Рыси» являлся СОБР города Москвы, нож выполнен сразу в трех модификациях: в боевой, наградной и гражданской. Форма клинка этого ножа – кинжальная, он имеет полуторную заточку. Ручка веретенообразной формы, с небольшой гардой и металлическим навершием. Наградная форма оружия изготовлена с золочением, гражданский нож имеет немного другую гарду и тыльник.

ДВ-1 и ДВ-2. Эти боевые ножи сделаны по заказу дальневосточного спецназа, они отличаются только длиной клинка. ДВ означает «дальневосточный». ДВ-1 и ДВ-2 можно использовать не только как оружие, но и в качестве инструмента, они способны выдерживать большие нагрузки. Клинок имеет копьевидную форму и заточку на обухе, гарда и навершие выполнены из стали. Рукоять ножа имеет овальное сечение и выполнена из орехового дерева. Для защиты от бликов и коррозии на сталь клинка и других металлических частей нанесено специальное покрытие. У этих ножей перед гардой находится специальная выемка, позволяющая перехватывать оружие и вытаскивать застрявший нож. Ножны выполнены из натуральной кожи.

«Каратель». Данные тактические ножи изготовлены для специальных подразделений ФСБ России компанией «Мелита-К», которая с середины 90-х годов специализируется на производстве холодного оружия. Есть несколько модификаций этого боевого ножа: «ВЗМАХ-1» и «Маэстро», которые отличаются расположением серрейторной заточки. Также ножи отличаются типом ножен и обработкой поверхности клинка. Кроме того, ножи «Каратель» могут отличаться материалом изготовления рукояти (кожа, пластик, резина).

Нож имеет удобную двухстороннюю гарду, а режущая поверхность снабжена серповидной впадиной, которая значительно увеличивает ее длину. Клинок мощный и широкий, им можно пользоваться в качестве инструмента или применять в виде дополнительной опоры, вполне можно копать. Ножны позволяют крепить «Каратель» на руке, ноге, поясе или предметах экипировки.

Нужно сказать о еще одной разновидности «Карателя» — ноже «ВЗМАХ-3», который специально разработан для саперов. Этот нож, кроме боевого клинка, вмещает в себя стропорез, пилу по металлу и по дереву, пассатижи с кусачками, линейку, три отвертки, гвоздодер, шило, приспособление для зачистки проводов. Такие ножи использовались российскими саперами при обезвреживании взрывных устройств во время теракта на Дубровке.

Боевые ножи «Витязь». Это типичные ножи спецназа, изготовленные по заказу президента «БКБ «Витязь» Лысюка.

Ножи отличаются массивным, тяжелым клинком, с довольно небольшой шириной, который легко проникает в тело на значительную глубину. Нож имеет удобную рукоять, что позволяет легко работать с этим оружием. Офицерская модификация ножа имеет серповидную впадину и рукоять более эргономической формы, что позволяет использовать обратный хват.

«Антитеррор». Это еще один нож, созданный для специальных подразделений ФСБ России. Его клинок имеет листовидную форму, что обеспечивает ему прекрасные секущие свойства. Режущая грань имеет серповидную впадину, обеспечивающее увеличение ее длины при сохранении размеров клинка. На обухе ножа расположена серрейторная заточка, рукоять и гарда удобна для работы и не дает руке соскальзывать.

«Катран». Этот нож имеет несколько модификаций и одна из них может быть использована в качестве подводного ножа.

О подводных ножах следует сказать несколько слов отдельно. Они играют весьма важную роль в работе водолазов, иногда от качества ножа зависит жизнь подводного пловца. Правда, задокументированных случаев подводных поединков на ножах нет, но для этого инструмента под водой и так найдется много работы.

Нож боевого пловца должен соответствовать сразу многим требованиям. Он должен быть длинным, чтобы им можно разрезать тросы, ремни, кабели и бороться с одним из главных врагов подводных пловцов – с сетями. Для этих же целей нож водолаза в обязательном порядке оснащается волнообразной заточкой. Такой нож не должен давать бликов, которые могут выдать пловца. Относительно пилы на клинке мнения расходятся: некоторые авторы считают, что она нужна, другие же доказывают, что волнообразной заточки достаточно. Аналогичная ситуация и относительно разрывного крюка, часть экспертов считает его абсолютно бесполезной деталью.

Подводный нож обязан удобно лежать в руке, даже облаченной в специальную перчатку, и иметь надежный страховочный ремешок. Подводный нож должен иметь возможность крепиться на разных участках тела водолаза: на ногах, руках, поясе. Кроме того, большую проблему представляет коррозия, которую вызывает морская вода. Для борьбы с ней производители используют различные добавки в сталь, специальное покрытие клинка, а также изготовление ножей из титановых сплавов.

Подводный боевой нож «Катран-1» имеет полуторную заточку и волнообразную пилу на обухе. На корневой части клинка снизу расположен разрывной крюк, а также серрейторная заточка. Клинок имеет небольшую гарду и рукоять, выполненную из резины. Все металлические части покрыты хромом.

«Катран-1С» — сухопутный боевой нож, он отличается от подводной модификации сталью, из которой выполнен клинок и его формой. Все металлические части ножа имеют антибликовое покрытие.

Существует еще и гражданская версия этого ножа.

«Шайтан». Он разработан в 2001 году по заказу МВД России. Существует две модификации этого боевого ножа, которые отличаются конструкцией своей рукояти. Это кинжал с узкой листообразной формой клинка и двухсторонней заточкой. В корневой части клинка с двух сторон расположена серрейторная заточка. Рукоять выполнена из специально обработанной кожи. «Шайтан» отлично сбалансирован, и его можно использовать для метания, нож выдерживает до 3 тыс. бросков. Металлические части ножа имеют антибликовое покрытие.

«Акела». Разработан по заказу российского СОБРа, предназначен для применения в условиях города. Узкий клинок имеет двухстороннюю заточку и кинжальную форму. Есть небольшая гарда, рукоять изготовлена из резины. Все металлические части ножа имеют антибликовое покрытие.

«Смерш-5». Это боевой нож, созданный для разведывательных (ГРУ МО России) подразделений российской армии. Прообразом его стал знаменитый нож НР-40. Клинок имеет традиционную форму финского ножа, что обеспечивает высокую проникающую способность и хорошие режущие свойства. Есть небольшая гарда, которая не дает руке скользить во время нанесения колющих ударов.

«Гюрза». Этот боевой нож был создан для спецподразделений ФСБ России. Имеет клинок кинжальной формы и полуторную заточку. На обухе расположен серрейтор.

«Кобра». Данный нож разработан по заказу российского СОБРа. Клинок узкий, кинжальной формы с двухсторонней заточкой, с удобной гардой и рукоятью. Форма лезвия позволяет наносить этим ножом не только колющие, но и режущие удары.

«Взрывотехник». Этот нож создан специально для саперных подразделений ФСБ России. Он имеет большую длину клинка (180 мм) и может использоваться в качестве боевого оружия и инструмента при работах с взрывоопасными предметами. Заточка ножа двухсторонняя, на одной стороне расположен мелкий серрейтор. Рукоять выполнена из дерева, имеет металлическое навершие.

Боевой нож «Эльф». Он был разработан в Климовске на ЦНИИТочмаш специально для подразделений ГРУ МО. Нож имеет довольно узкий клинок с односторонней заточкой и фальшлезвием на передней части обуха. Сразу за ним идет участок с волнообразной заточкой, который существенно повышает боевую эффективность «Эльфа». Металлические части ножа покрыты черным хромом, в рукояти есть полость, в которой находятся предметы НАЗ.

Нож «Басурманин». Он был изготовлен для подразделений ГРУ МО в начале 90-х годов. Это типичный нож для выживания. Имеет прямой кинжаловидный клинок с односторонней заточкой и вороненым лезвием. Рукоять ножа также выполнена из стали, на нее нанесена насечка. Внутри рукояти находится полость, в которую помещаются предметы первой необходимости. Ножны «Басурманина» имеют приспособления для резки проволоки, пилу по дереву и металлу, отвертку и гаечный ключ.

«Оборотень». Это складной нож, который можно использовать в качестве боевого оружия и инструмента. Две складные ручки ножа скрывают целый набор инструментов: две пилы, открывалку, отвертку и гвоздодер. Нож можно использовать в качестве кусачек. Подобный складной нож является больше инструментом, чем боевым оружием.

Иностранные боевые ножи

Европейские страны имеют давние и богатые традиции разработки и изготовления холодного оружия, в том числе и боевых ножей. Сегодня в США и Европе десятки частных компаний занимаются изготовлением холодного оружия на заказ государственных силовых структур, а также для коммерческой продажи частным лицам, среди которых боевые ножи пользуются особой популярностью. Мы рассмотрим только некоторые образцы (самые известные) боевых и тактических ножей иностранного производства, ибо ассортимент их действительно огромен.

Ka Bar Next Generation Fighter. Во время рассказа о боевых ножах Второй мировой войны мы уже писали о знаменитом американском ноже Мк II KA-BAR, нож Next Generation Fighter – это, по сути, современная реплика легендарного оружия, созданная с использованием последних материалов и технологий. Название переводится как «боец следующего поколения». Этот нож имеет массивный клинок, одностороннюю заточку, удобную гарду и ручку, изготовленную из термопласта.

Camillus Jet Pilots Survival Knife. С 1957 года Camillus – основной боевой нож американских летчиков. Он часто спасал жизнь пилотов в джунглях Индокитая и песках Ближнего Востока. Это скорее нож для выживания, чем боевое оружие. В 2003 году появилась современная модификация этого оружия — A.S.E.K. Survival Knife System (Ontario). Этот нож сделан с использованием наиболее продвинутых технологий и материалов и с учетом полувекового опыта использования ножа Camillus.

Клинок A.S.E.K. Survival Knife System сделан из стали, которая минимально подвержена коррозии, рукоять выполнена из прочного и практичного пластика. На обухе ножа находится пила, которая может справиться и с деревом, и с авиационным алюминием. На навершие сделан выступ для разбивания стекла и пластика. На гарде есть отверстие, которое позволяет превратить нож в наконечник копья.

Ontario Mk.3 Mod.0 Navy Seal Knife. Этот боевой нож изготовлен для флота США и Корпуса морской пехоты. Его предшественником является все тот же Mk.1 Ka-Bar, но форма ножа и материалы, из которых он сделан, сильно отличаются. Скос обуха заточен, на его верхней части имеется пила с довольно крупными зубцами. Гарда прямая, а рукоять удобная пластиковая, из того же материала изготовлены и ножны. Навершие вполне можно использовать в качестве молоткаили для нанесения ударов в бою. Этот боевой нож чрезвычайно эффективен для нанесения колющих ударов.

Ontario SP15 LSA. Этот боевой нож больше напоминает знаменитые кинжалы Второй мировой войны. В отличие от большинства кинжалов, SP15 вполне можно использовать для нанесения режущих ударов, форма его клинка несимметричнаи отлично подходит для этой цели. Значительную часть обуха клинка занимает крупный серрейтор, рукоять пластиковая, есть большое металлическое навершие и небольшая гарда.

Eickhorn Kampfmesser 2000. Этот нож, созданный компанией Eickhorn-Solingen Ltd., был принят на вооружение Бундесвера в 2001 году. Любопытна форма клинка этого ножа, она напоминает традиционные японские боевые ножи. Кроме «японской» формы, нож имеет одностороннюю заточку, спуски, достигающие практически трети ширины клинка, серрейторную заточку, которая занимает половину режущей кромки. Значительная толщина клинка позволяет использовать нож в качестве инструмента, не опасаясь сломать его. Есть гарда, рукоять выполнена из пластика, с мощным навершием.

Нож выполнен из высококачественной нержавеющей стали, ножны изготовлены из пластика, они имеют специальную пружину для удержания клинка. На ножнах укреплен кусок абразива для заточки лезвия.

Extrema Ratio Fulcrum S. Один из самых узнаваемых итальянских боевых ножей, клинок которого имеет форму японского кинжала танто. Этот боевой нож способен выдержать нагрузку в 150 кг. Форма клинка позволяет наносить не только колющие и режущие удары, но и рубить им. На режущей поверхности в корневой части клинка имеется серрейтор. Боевая модификация ножа оснащена гардой, рукоять сделана из пластика.

CQD Mark V ATAC. Считается одним из наиболее перспективных боевых ножей мира. Разработчикам в одном изделии удалось соединить боевое оружие и инструмент для выживания во враждебной среде. Нож имеет лезвие кинжальной формы, с заточкой 2/3 обуха. На корневой части обуха имеется серрейтор. Длина клинка составляет 171 мм, его продуманная форма позволяет наносить эффективные колющие и режущие удары. Режущая кромка имеет сабельную форму, что значительно повышает ее эффективность. Лезвие покрыто карбидом вольфрама и углеродной пленкой, что обеспечивает высокую степень защиты от коррозии. Цвет клинка – темный. Нож имеет значительную гарду, которая не только придает оружию «хищный» вид, но и может использоваться в качестве открывалки или даже ломика. Рукоять выполнена из стеклопластика и имеет специальные вставки, повышающие сцепление с ладонью. Есть мощное навершие, которое можно использовать в качестве молотка или оружия. Ножны жесткие, пластиковые, темного цвета, с надежным механизмом фиксации ножа. Система крепления ножен обеспечивает несколько вариантов их положения, из которых боец может выбрать оптимальный.

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