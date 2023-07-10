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Алексей Исаев. “Кёнигсберг — наш!” Часть 1. Восточная Пруссия в планах сторон

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Восточная Пруссия традиционно фигурировала во всех военных планах Российской императорской и Красной армий как наиболее сложная цель. Что подтверждалось поражением 1-й и 2-й армий генералов Ренненкампфа и Самсонова в 1914 году.
Советское военное планирование предполагало при всех вариантах развертывания Красной армии значительную часть наличных сил сконцентрировать против группировки противника, расположенной в Восточной Пруссии.
Опыт Первой мировой войны, а также мощные укрепления и наличие враждебного населения, стали предпосылкой для отказа советского военно-политического руководства от концентрации мощной группировки войск Красной армии для наступления в Восточной Пруссии в конце лета – начале осени 1944 года.

Программа фестиваля “Кёнигсберг — наш!” и регистрация: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2488735/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xa0Y9QBfM8M
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