Алексей Исаев. “Кёнигсберг — наш!” Часть 1. Восточная Пруссия в планах сторон
Восточная Пруссия традиционно фигурировала во всех военных планах Российской императорской и Красной армий как наиболее сложная цель. Что подтверждалось поражением 1-й и 2-й армий генералов Ренненкампфа и Самсонова в 1914 году.
Советское военное планирование предполагало при всех вариантах развертывания Красной армии значительную часть наличных сил сконцентрировать против группировки противника, расположенной в Восточной Пруссии.
Опыт Первой мировой войны, а также мощные укрепления и наличие враждебного населения, стали предпосылкой для отказа советского военно-политического руководства от концентрации мощной группировки войск Красной армии для наступления в Восточной Пруссии в конце лета – начале осени 1944 года.
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