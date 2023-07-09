Выступил против СВО, но вернулся на ТНТ? Светлакова требуют убрать с ТВ
Популярный артист телеканала ТНТ Сергей Светлаков возвращается на телевидение, что спровоцировало большое количество скандалов в социальных сетях.
Начнём с того, что сплетни о его возвращении на экраны подтвердила генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки, заявив, что этот актёр присутствовал в самые «золотые годы развития канала», поэтому должен вернуться «домой».
«Сережа – это ДНК ТНТ. Он родом из того самого ТНТ, которое сформировало новый тип телевизионного юмора и развлечений. Период, когда Светлаков, Мартиросян, Галустян и многие другие наши звезды начинали работать на ТНТ, считается золотой эрой канала. А сейчас эра ренессанса, потому что большинство звезд к нам вернулись, перезагрузились, предстали совершенно в другом качестве и с новыми проектами. Поэтому возвращение Сергея было абсолютно логичным. Вы просили, вы ждали, вы говорили нам об этом через всевозможные каналы связи. Мы вас услышали. И мы это сделали!», — заявила Канделаки. Но не все зрители рады такому сюрпризу.
Комментарии в соцсетях в отношении данного события не столь восторженные:
Люди припомнили, как в начале специальной военной операции Светлаков постил «черные квадраты» в знак протеста против действий Российской Федерации и, как и многие предатели из шоубизнеса, уехал из страны. А теперь Светлаков, по всей видимости, решил вернуть свои заработки. Не слишком ли хитроумный ход?
Однако, возвращение Светлакова объясняют тем, что мужчина якобы осознал свою ошибку, хотя и сейчас он не высказался в поддержку Родины. Скорее, его поведение больше похоже на отмалчивающегося артиста, который не хочет портить себе репутацию и финансовое обеспечение.
По материалам: Popcake.tv
Комментарий редакции
Шоубизнес и коллектив ТНТ практически весь состоит из подобных предателей. Других туда не берут. Собственно и сама Тина Канделаки – из той же когорты людей, много лет вредивших России и работавших на деградацию общества. Об этом подробно рассказывается в видеороликах.
ТНТ -это даже не считают проблемой вероятно в Кремле -занимает мозги плебса ,да и ладно, при любой власти так будет..А вот чтобы пытаться отнять ,забрать у Запада источники,генерирующие компании ТЭЦ ,ТЭС,которые Чубайс с ЦРУ передал саксам и европейцам.Неожиданно став в 1990-х годах владельцами крупных российских энергетических и промышленных объектов, иностранцы использовали подставные компании внутри России, однако фактически сами осуществляли влияние и контроль и получали основную финансовую прибыль.
Перед британцами и их друзьями из Кипра встал Ленинский районный суд г.Ярославль, который по требованию Генпрокуратуры отдаст все акции ТГК-№2 в пользу Государства и уже наложил арест на имущество.
Обратите внимание, что прокуратура только начала проверку необоснованности завышения энерготарифов по всей России и вот уже появились первые результаты и нужно признать они весьма впечатляющие!
Получается иностранные владельцы, которым раньше принадлежали ТЭЦ и ТЭЦ в России – специально завышали тарифы, чтобы вывести побольше денег на счета зарубежных компаний. Жаль, что до этого добрались только сейчас, но это только начало, впереди ещё много работы и не хотелось бы, чтобы она останавливалась.
Таким образом, 11 ТЭС и ТЭЦ компании “ТГК №2″ и все прочие активы перейдут в российский карман.Речь идёт о ярославской “Территориальной Генерирующей Компании №2″, образованной посредством “Чубайсовской реформы” РАО ЕЭС, в неё входят главные энергопредприятия Новгородской, Архангельской, Костромской, Ярославской и Вологодской областей.
Само слово “генерирующая” подразумевает производство и у ТГК-№2 много таких мощностей в пяти областях, они занимаются получением тепловой и электрической энергии. Сумев захватить контроль за станциями, естественно все деньги делили между собой “владельцы”, а на инвестиции мало что оставалось.
Нужно обратить внимание, что ТГК-№2 принадлежит 11 ТЭЦ и ТЭС, в том числе Ярославская, Архангельская, Новгородская, а так же котельные и тепловые сети в нескольких городах. Всё это “чудесным образом” досталось одной управляющей компании.
Ну а потом к делу подключился восточноевропейский инвестиционный холдинг “Eurotec Group” и деньги из России стали уходить ещё быстрее, к тому же появилась возможность приобретать зарубежное оборудование вместо российского. Конечно они будут требовать возврата такой возможности.
п.с. понадобилась целая война,чтобы под этим прикрытием вернуть себе свое,и это уже 2023год-а ведь 301 лет эти пиявки высасывали кровь и плоть из России и русских,-управляющие Вексельберги и Абраши жили припеваючи,строя наперегонки суперяхты с подводными лодками.И ведь было тихо -где Зюзя с коммунистами,где Единая Россия -она была опечалена этим фактом,А НАВАльнер ,как и ЛОКИ только корупционеров считали..А что им было разбросать деньги среди чиновников,чтобы работали на них..Главное же -кому принадлежат энергия..,активы в земле,средства производства..А что сегодня -куда их переводят ,отобрав у бритов??Не поэтому ли драка наверху меж друзей и партнеров..Я не чувствую радости от этого ,грустно все..Пересоберется ли Россия на новых условиях или все тихо и скрытно переделят и обьявят победу пиплу..Это будет как с социализмом в РБ??Тогда,ах и ох.
А где Ваш “русский народ”, про который Вы тут свистите ?
Он почему не потребовал разобраться с завышенными тарифами ?
А кто , мимо него, продал ТЭС за бугор ?
Или Вы уже не актуализируете свою тему “русского народа ” ?
народ в массе своей в Москве и Питере (дети Арбата т.н.)стремились любым путем в Европу,”верили”,что их без социализма примут ,как равных..Одиннадцать млн погибли от растерянности,потери работы,себя в социуме ,войнах с Чечней и иншими братьями ,которые рванули от России в Европу первыми.Потом их подтолкнули питерские ,опустошив склады с продовольствием..В Питере всегда зарождаются геволюции и новейшие устремления.Насчет продал “мимо”-вряд ли кто и понимал ,как ЦРУ и Чубайсы с демократами и либералами (так любимым Немцовым у игореши,локи)оформили ,точнее раздали в определенные ручки активы.Контракты шиты белыми нитками,поэтому сегодня при желании Прокуратуры и Прокуратора легко можно все отобрать и не отдавать им десятки млрд дол за то,что они нагревали руки ,покупая у них акции.ВЕДЬ сВО -форсмажор ,не так ли..Но тот ли у нас в Кремле состав-что поступит честно.Нет и нет-в РИ всегда наверху драки,кланы ,перевороты.Пригожин -это предупреждение оного.
Ведь не секрет ,все вы -ХОХЛОЛОКИЖОРИКИ ненавидите Путина??НО за что??-народ при нем сравнительно неплохо живет.Где альтернатива,те имена которые вы ,столь развитые называете -это просто отстой и хуже Зели..Выходит ,у нас мало информации ,чтобы говорить что-то определенно.Но и быть с вами в одном кругу западло,это белорусы в основном и буддисты в частности могут со всеми ” друзить”.
Снова компотом полили винегрет.
А почему Ваш “русский народ” в массе своей предпочёл свалить, и почему разрешил себя куда-то подтолкнуть ? И почему “не понимал” ?
Вы снова размыли тему, неуклюже пытаясь объяснить то , чего нет. Переключая на каких-то “хохлолокижориков” свой бред.
Так всегда Вы будете отвечать на простой вопрос : “А где был Ваш русский народ ? ” , увиливая от очевидного .
Программа и шаблоны в Вашей голове зашиты намертво. Кошерной нитью.
Не парьтесь.
я же тебе не виктор, чтобы втянуть меня в бой,заранее проигрышный ,потому ,что он будет типа бла,бла..Потому что это у Маркса и Ленина -основная сила -это народ.. Народ всегда спит,если его неплохо кормят-,его готовят долго,как вас хохлов ,если созрели при этом обьективные условия..У вас они всегда зрелые-старая ненависть бендеровцев ,подкормленная и усиленная МИ6,ЦРУ и Коломойшами с МОСАД..Да ,русские вначале были с надеждой на лучшее при обьединении с саксами ,видя их образ жизни ,как желаемый.Когда разобрались ,нужно было выживать,а потом их стали подкармливать .Россию ведет бог -не забывай..А ты мне напомнил сюжет про ген “бла ,бла,”.. https://t.me/mpshow/3962…-это про вас или здесь..https://mpsh.ru/18987-v-rossii-nichego-ne-budet-horoshego-akter-anatolij-belyj-zajavil-chto-u-russkih-sloman-gen.html
Какой ещё бой ? Зачем мне какой-то бой с Вашей безтолковостью и невежеством ?
Оставайтесь там.
Для МР напомню, что классики Мордехай Леви и Ульянов-Бланк писали о классовом обществе.
А Ленин ещё – о Великодержавном шовинизме.
Но зачем это Программе в Вашей голове ?
Она исключает у Вас память и здравомыслие.