Популярный артист телеканала ТНТ Сергей Светлаков возвращается на телевидение, что спровоцировало большое количество скандалов в социальных сетях.

Начнём с того, что сплетни о его возвращении на экраны подтвердила генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки, заявив, что этот актёр присутствовал в самые «золотые годы развития канала», поэтому должен вернуться «домой».

«Сережа – это ДНК ТНТ. Он родом из того самого ТНТ, которое сформировало новый тип телевизионного юмора и развлечений. Период, когда Светлаков, Мартиросян, Галустян и многие другие наши звезды начинали работать на ТНТ, считается золотой эрой канала. А сейчас эра ренессанса, потому что большинство звезд к нам вернулись, перезагрузились, предстали совершенно в другом качестве и с новыми проектами. Поэтому возвращение Сергея было абсолютно логичным. Вы просили, вы ждали, вы говорили нам об этом через всевозможные каналы связи. Мы вас услышали. И мы это сделали!», — заявила Канделаки. Но не все зрители рады такому сюрпризу.

Комментарии в соцсетях в отношении данного события не столь восторженные:

Люди припомнили, как в начале специальной военной операции Светлаков постил «черные квадраты» в знак протеста против действий Российской Федерации и, как и многие предатели из шоубизнеса, уехал из страны. А теперь Светлаков, по всей видимости, решил вернуть свои заработки. Не слишком ли хитроумный ход?

Однако, возвращение Светлакова объясняют тем, что мужчина якобы осознал свою ошибку, хотя и сейчас он не высказался в поддержку Родины. Скорее, его поведение больше похоже на отмалчивающегося артиста, который не хочет портить себе репутацию и финансовое обеспечение.

По материалам: Popcake.tv

Комментарий редакции

Шоубизнес и коллектив ТНТ практически весь состоит из подобных предателей. Других туда не берут. Собственно и сама Тина Канделаки – из той же когорты людей, много лет вредивших России и работавших на деградацию общества. Об этом подробно рассказывается в видеороликах.