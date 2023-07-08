Контркультура как оружие консьюмеристского капитализма. Андрей Фурсов
Контркультура как триада: рок, секс и наркотики, это не разновидность культуры, а её отрицание, напоминающее нашествие варваров на цивилизованный мир, только не извне, а изнутри — из социального подполья. Какую роль в студенческих волнениях конца шестидесятых сыграло телевидение, секретные службы и Ротшильды. Седьмая лекция Андрея Ильича Фурсова из цикла «Мир асимптоты» в рамках Института Перспективных Исследований для клуба «Картина Мира».
Полная версия без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/f9r12e-dtv
Предыдущая лекция “Взмах крыла бабочки порождает бурю. Андрей Фурсов” https://www.youtube.com/watch?v=zPmPBcbJFIs&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
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