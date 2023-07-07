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Ресурсы развития, или Абсолютная модернизация страны

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Прежняя экономическая модель развития России разрушилась. Встает вопрос создания новой. Какие на сегодняшний день есть ограничения и ресурсы развития в новых исторических условиях. Обсуждают писатель Андрей Паршев, профессор МЭИ Евгений Гашо и энергетик Борис Марцинкевич.

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#АндрейПаршев #ЕвгенийГашо #БорисМарцинкевич
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2IjThDWnKiE
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