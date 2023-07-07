Ресурсы развития, или Абсолютная модернизация страны
Прежняя экономическая модель развития России разрушилась. Встает вопрос создания новой. Какие на сегодняшний день есть ограничения и ресурсы развития в новых исторических условиях. Обсуждают писатель Андрей Паршев, профессор МЭИ Евгений Гашо и энергетик Борис Марцинкевич.
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