«Псиная свобода» или стая против личности

Но тут, сколько дани не отдавай – от вопроса ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ не уйти. Есть ли у США цель организации жизни человечества? Нет. У них совершенно очевидная корпоративная цель – рост прибылей ведущих акционеров.

Кто держит контрольный пакет акций – тот и решает всё, один за всех. В рамках корпорации. А если корпорация – вся планета?! Поняв это, можно отдать дань ругани в адрес советских управленцев, оказавшихся неумехами. И дань восхищения американскому менеджменту, оказавшемуся на высоте управленческого профессионализма.

Качество менеджмента само по себе не является ни достоинством, ни недостатком. Оценка зависит от ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ . Для человечества бездарные генералы Муссолини гораздо лучше, чем талантливые генералы Гитлера. И в силу этого проблемой планеты является не лидерство США, как таковое. А то, что типологически США – это акционерное общество, преследующее интересы нескольких крупнейших акционеров. У любой корпорации даже в уставе нет цели – «благо всего человечества». У любой корпорации даже в уставе цель – обогащение акционеров. США – это акционеры ФРС США, приватизировавшие сперва американское государство, а потом и всю планету. Это подмена базового принципа демократии (один человек – один голос) принципом акционерного голосования. В котором, напомню, голосуют пакетами акций.



И для того, чтобы у человечества появилось будущее – надо выйти из матрицы корпоративной культуры. Иначе машина корпоративной выгоды, которую некому остановить, выключить – как безумный робот, просто переработает в прибыль всю Землю.



Робот не думает, что делать после – с Землёй, переработанной в деньги. Робот не умеет думать. У него есть алгоритм-техзадание. И пока машину не выключили, машина действует по заданному при программировании алгоритму.

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Поясню, что я имею в виду простыми словами. Популярный (в том числе и в США) лозунг «устойчивого развития» означает в быту вот что: улучшения происходят, а ухудшений нет.



Полезные вещи прибавляются, а вредные – нет. Радостей у человека больше – а печалей меньше. Семьи получают новые квартиры, свежепостроенные, а из старых никто никого не выселяет. Предприятия открываются, но не банкротятся. Зарплата растёт – но не снижается. И т.п.



Всё это вместе и называется «устойчивое развитие». С одной стороны – развитие, потому что всё растёт. С другой стороны оно «устойчивое», то есть выстроенное подстраховано от обрушения.

Это очень напоминает СССР 50-80-х годов ХХ века. Все споры идут вокруг того, был ли он богат или беден, но мало кто хочет взглянуть на динамику в нём. А динамика важнее факта.

Если в государстве всё стабильно растёт, и ничего не падает – то даже нищее государство полно оптимизма и вызывает зависть. Потому что завтра будет лучше чем вчера, и все это чувствуют.

А если неизвестно, что будет завтра? Это стресс. Это психологическое неблагополучие, подкрепляемое катастрофами судеб человеческих то тут, то там. Допустим, Швецию или Голландию нищими не назовёшь. Но тому, кто под мостом спит – от этого не легче. И тому, у кого дети стали наркоманами – тоже. А главное – где перспектива? Что завтра?

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Я не хочу сказать, что советское руководство вело человечество к счастью умело и тонко. После Сталина оно заслуживает самых крепких слов в свой адрес, даже в лучшие периоды (не говоря уж о хрущёвщине и горбачёвщине).

Но ведь было ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ системы – которая, пусть не очень умно, пусть не очень умело, пусть далеко не профессионально, но стремилось построить лучшее будущее всей планеты.

Американские управленцы на голову выше советских «хрущей» в смысле профессионализма. Это люди, которые не только хотят, но и умеют управлять, манипулировать. Но цель-то у них корпоративная! Весь их профессионализм, выкованный в жесточайших боях рыночной конкуренции (когда она ещё была) – нацелен на ликвидацию конкурентов, ограбление лохов и итог по формуле «было ваше – стало наше».

Американская модель управления заточена не на интересы человечества, и даже не на интересы отдельно-взятого населения США. Оно совершенно конкретно (чисто-конкретно) заточено на повышение капитализации основных акционеров корпорации ФРС США и аффилированных с ней дочерних структур.

В корпоративной культуре и Земля, как экосистема, и человечество – рассматриваются как расходные материалы. Грубо говоря, как те недра, которые нефтяной компании нужно выкачать. Или как тот лес, который нужно вырубить лесорубам. Для того, чтобы это понять, не нужно общаться с Ротшильдами, Рокфеллерами, Гейтсами – достаточно пообщаться со средней руки торгашом-частником.

С таксистом, который радуется теракту в аэропорту, потому что благодаря панике может содрать с перепуганных пассажиров и 60 и 80 тысяч рублей за выезд из места поражения. Или со стекольщиком, который боготворит футболистов, постоянно вышибающих стёкла…

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Планету убивает не американское геополитическое лидерство, которому завидуют (конечно!) другие, менее удачливые претенденты на лидерство. Планету убивает узость и коллективный эгоизм корпоративной культуры. Эти люди не живут на Земле. Они работают на Земле, перерабатывая её как мусор на мусоросжигательном заводе.

Их интервенции – в ХХ веке наполненные хитрейшими технологиями манипулирования сознанием, тончайшими приёмами «разводки лохов» – конечной целью имеют именно ограбление. Туземцам пудрят мозги не для того, чтобы дураков вести в умную жизнь, а для того, чтобы наоборот, разрушить всякую жизнь.



Хапнуть и уйти, оставив за собой пепелище, прихватив с собой нескольких коллаборантов, расселяемых с комфортом в Лондоне и Майями как подсадные утки для других национал-предателей.

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Корпоративная культура исповедует только собственное «устойчивое развитие»: это когда прибыли корпорации всё время растут и никогда не падают. Что при этом происходит с окружающими средами и континентами – за пределами интересов корпоративного менеджмента.

Они вам скажут:

- Ребята, у нас слишком много проблем с делами корпорации, чтобы заморачиваться ещё проблемами вне корпорации! Мы и так работаем на износ, обеспечивая акционерам максимум прибыли, а вы хотите нас ещё по совместительству загнать в соцработники?

Это основная причина того, что на планете нет ни устойчивости, ни развития. А под «модернизацией» стали понимать полную и безоговорочную капитуляцию с последующими неограниченными реквизициями и контрибуциями победителю.

А всякая страна, сопротивляющаяся ограблению, именуется «архаической» и «тоталитарной». Лишённой «демократии», которая в рамках корпоративной культуры стала обозначать массовые сокращения людей.

«Диктатором» стали звать того, кто мешает корпорации уничтожить всех лишних для неё людей. «Диктатурой» – любую программу общенационального выживания, отрицающую «кастинг на выживание» с массовым отсевом, проводимый американскими «инвесторами».

- Нам у вас для наших целей оптимальны 100 человек. Остальные, сколько бы их ни было – могут быть свободны.

Свободны от чего?

От средств к существованию. От подключения к ресурсной базе, которая позволяет человеку жить на Земле, и не позволяет жить, например, на Луне или в Антарктиде.

Нам внушают комплекс «автономной личности», свободной и независимой – как бы «забывая», что человек не выживает сам по себе. Ему нужны продуктопроводы, подключающие его к дарам Земли, которые важны не меньше, чем органы дыхания. Свободный от ресурсо-подключения человек не выживет, как не выживет сам по себе отрубленный палец…

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Корпоративная культура США исходит из того же, из чего любая корпоративная культура (и у нас тоже). Не только Ротшильд, но и самый распоследний патриархально-скрепный купчишка XIX века видит ценность человека не в самом человеке, а в своей нужде в нём.

- Нужен – пущу пожить к себе в домен. Не нужен ты мне – иди сам себе ищи, что покушать. Высадись на Луне и огород там вспаши. Авось репа вырастет из лунного грунта. А не вырастет – не мои проблемы. Я не Солнце, чтобы всех обогреть. Если ты мне в деле лишний рот – я тебе в деле кормиться не дам…

И теперь давайте поймём ловушку-мышеловку.

Есть продажная цена вещи, предмета. Например, участка земли. А есть деньги. Если у тебя есть тысяча долларов, то ты можешь купить участок ценой в 1000 долларов. А если две тысячи – то два таких участка.

Зададимся вопросом: а сколько долларов у ФРС США?

Ответ: бесконечность. Они же сами доллары печатают. Никем не контролируемые и не сдерживаемые.

Хватит ли им долларов, чтобы купить всю поверхность планеты?

Естественно, да!

Потому что количество участков (или месторождений, или предприятий, или рыбных ловов) ограничено. А количество долларов – нет.

И – если ФРС США ставят своих марионеток на территории – они скупают просто ВСЁ. Надо, не надо – доллары-то у этих банкиров БЕСПЛАТНЫЕ. Понимаете?!

По сути, они, опираясь на власть своих марионеток, объявляют, что всё на территории теперь принадлежит им.

А ты – свободен. И ты иди, куда хочешь. Правда – вся суша раскуплена, и идти ты можешь только на Луну или Марс. Но формально ты свободен, как тазик в полёте…

Только без средств к существованию.

А кто их может дать?

Тот, кто владеет землёй и заводами, госаппаратом и даже учреждениями культуры (им тоже кушать хочется, им тоже доллары нужны!).

И если ты докажешь этим хозяевам всего, что ты им нужен – они тебе выделят пособие на бедность.

А не докажешь…

Конечно, увольнение и убийство – разные вещи. Но в ситуации, когда одно лицо владеет всеми источниками пропитания, увольнение равно убийству. Ибо того места, куда уволенный мог бы уйти – просто нет в природе.

Крайности смыкаются. Полнота свободы личности оказывается полнотой её ненужности и невостребованности, после чего не в меру свободная (от заботы и опеки) личность начинает проситься рабство на любых условиях. А её берут в кабалу не сразу, её ещё помучают, десять раз спросив, «действительно ли ты согласен быть рабом»? И заставят подписать десять бумаг, что никаких претензий к поработителю кабальный холоп не имеет, и сугубо добровольно идёт в услужение и в каторгу…

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Когда эта система отлажена, то физический, внеэкономический террор в ней – лишь ремонтная бригада, выезжающая на места поломки. А в режиме работы этой системы никакой террор, сверх экономического, не нужен. Его достаточно, и даже избыточно-достаточно. Оппозиция не то, что вякнуть, она и возникнуть то без согласия единственного работодателя в стране не может!

Нет никакого смысла запрещать тебе издавать оппозиционную газету – если у тебя нет денег ни на эту газету, ни себя прокормить, ни тем более на продвижение газеты в массы.

Наоборот: официальный запрет есть реклама! Он привлекает внимание к «оппозиционеру», отобранному системой, как бревно для устойчивости катамарана. Тебе придётся очень попотеть, доказывая свою полезность западным оккупантам, чтобы они снизошли до гонений на тебя.

Ибо глупо издавать декрет о растаптывании муравья. Ты и сам не заметишь, как его раздавил, а уж тем более этого не заметят другие. Если же издаётся специальный декрет о казни муравья, если он оглашается в режиме шоу для публики – значит, этот муравей какой-то особенный и знаменитый!

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Единственной проблемой этой модели корпоративной власти (при которой планетой, как единым предприятием, управляет совет директоров единой корпорации) являются те территории, на которых ФРС США победила не до конца. Где есть какие-то модели власти, кроме финансовой.

Но когда ФРС США плохо – тому, кто сделал ей плохо, ещё хуже. Несчастные «последние диктаторы» уничтожаются как экономически, так и психологически, их делают одновременно и исчадиями ада, и посмешищами, и нищебродами.

Сами же американцы (люди весьма неглупые!) через их же учебники научили нас, что монополизм исключает всякую конкуренцию. Но что может быть больше той монополии, когда несколько человек (в буквальном смысле слова!) печатают все деньги всей планеты?!

Ведь эти несколько человек превращаются в каких-то Зевсов-громовержцев, без которых не ступишь, не дохнёшь и не пёрнешь!

Вот вы говорите – свобода слова, альтернативные голосования, многопартийность… Но это же всё равно, что перечислять пирожные в кондитерской, которые вы хотели бы скушать! Заварное оно или кремовое, бизе или с цукатами, какое бы ни было – ВСЕ ОНИ ДЕНЕГ СТОЯТ!

Свободно вещать через газету, радио, ТВ – денег стоит. А все деньги мира в руках 60 банкиров. Можете создать интернет-сайт без их согласия, но они его даже закрывать не будут. Зачем штурм, если можно взять измором? Допустим, сайт у вас бесплатный, но сами-то что кушать станете?!

Выставить кандидатуру на выборы – нужны деньги.

Партию создать – нужны деньги.

Это, может быть, как-то работало, когда было в мире много разных спонсоров, не связанных между собой круговой порукой. Но ведь не сейчас!

Сейчас все деньги мира в одних руках.

Вы, конечно, сумеете воспользоваться роскошью демократических прав и свобод, которых Запад нагородил немало, если… договоритесь с марсианами, чтобы они вас подпитывали! Представляете, с Марса вам поступают пища, одежда, энергия, разного рода предметы, а никто об этом не знает! Вот вы развернётесь в «демократической» среде!

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Канал «Раша Тудей», который ЕДИНСТВЕННЫЙ рассказал англичанам про массовые беспорядки в Лондоне – в определённом смысле и есть канал, подпитываемый инопланетянами. Потому что его подпитывает Россия. Ни один британский телеканал – а их там сотни! – не показал протестующих в Лондоне англичанам.



Думаете, они так сильно бояться цензуры? Нет. У них и цензуры-то нет! Просто все они – напрямую или через подставных лиц – собственность одной и той же корпорации.

А если десять или сто газет принадлежат одной корпорации, то все они будут публиковать то, что нужно этой корпорации.

И единственный, кто может разрушить заговор молчания, подмену реальности виртуальным миром в эфире – тот, кто подпитываем инопланетянами, и, следовательно, независим от ЕДИНСТВЕННОГО В СТРАНЕ И В МИРЕ РАБОТОДАТЕЛЯ!

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Когда говорят, что все участники «цветных путчей» все куплены, то это правда, но нужно понимать, о чём идёт речь. Они куплены не в том примитивном смысле, что ходила Нуланд с авоськой среди толпы, и деньги раздавала.

Они куплены не в том смысле, в котором покупает душу дьявол, давая прочитать и подписать договор о продажности.

Они куплены в том смысле, что на планете остался ЕДИНЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ и, кроме него – недобитые «последние диктаторы». У которых, у всех – очень хреново с деньгами. «Ибо все деньги мира…» – ну, вы знаете!

Диктаторы эти, конечно, хотели бы подкупить людей, и даже периодически пытаются это сделать. Но куда им с их тощими кошельками против АКТИВОВ ЦЕЛОЙ ПЛАНЕТЫ?

Они похожи на хозяина ларька, который пытается конкурировать с крупнейшей торговой сетью. Наняла сеть против него громил с дубинами – «я тоже найму двух алкашей», пусть штакетник из забора наломают, и в бой…

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Как происходит подкуп? Понять проще на модели.

Вообразите моногород, в котором одно предприятие, и больше ничего. Ехать вам некуда – потому что вы привязаны квартирой, которую ни продать, ни обменять. У вас выбор прост: или питаться с помоек, или устроиться кем-нибудь на градообразующее предприятие.

И вот вы явились в отдел кадров. Вы явились продаваться, как тварь продажная? Или просто, как и все люди, трудоустраиваться пришли? С вас не берут подписей кровью. Вам не объясняют, что с вами будет, если вас отсюда вышибут: вы и сами это прекрасно знаете.

Потом начинается дрессура.

Ряд ваших действий поощряют. Ряд других действий штрафуют. Молча. Не вовлекая ни в какие заговоры или подполья. Вас приучают к тому, что двигаясь в одну сторону, вы найдёте конфетку, а в другую – получите разряд током.

Вы вовлекаетесь в игру: конфетки собираете, ударов избегаете. Когда вы достаточно дрессированы, никакого заговора и подполья уже не требуется, вы и сами прекрасно понимаете, куда следует идти, а куда не следует. Что работодатель молча рублём поощрит, а за что рублём накажет…

Эта схема общая для дворника, мастера заводского цеха – и поэта, профессора, звезды эстрады.

Когда «Юра-музыкант», Шевчук, талантище, на песнях которого я вырос, каменно молчит о геноциде на Украине, но подписывает гневное письмо с осуждением «насилия» в Белоруссии (где вообще ещё никто не погиб – а на Украине только убитых десятки тысяч, не считая покалеченных), то о чём думает Юра Шевчук?

Думаете, к нем пришёл американский шпион, по-деревенски вывалил из подола пригоршню долларов и разово подкупил?

Конечно, нет!

Юра думает о гастролях, о гонорарах, об альбомах, о турне, о продюсерской тусовке. О том «рукопожатом» обществе, из которого никак нельзя выпасть. Он думает о своей публике, тем же долларом дрессированной. Он думает обо всей своей певческой карьере и творческой судьбе. Юра хочет, чтобы ему не перекрыли кислород те, кто может это сделать…

Потому что «спасибо» от нищих, даже очень искреннее, и даже от очень многих – в карман не положишь и в стакан не нальёшь. Благодарят художника одни, а оплачивают – совсем другие. Тот самый единый, всемирный работодатель…

Юру Шевчука не нужно подталкивать грубым подкупом. Покупается не какой-то отдельный поступок Юры-музыканта, а весь Юра-музыкант, оптом, с корнями. Он погружён в определённую среду отношений, выпасть из которой уже боится, да и просто не может.

Слева – конфетка. Там нет шокера. Справа шокер. Там нет конфетки. Снова и снова, повторение – мать учения.

У тех, кто прислуживает мировой корпорации это уже не свободный выбор разума, а условный рефлекс, вырабатываемый, как у собак Павлова, на протяжении всей жизни.

Если человек родился в СССР, как я, то он ещё помнит, что не всегда так было. Оттого Юра, наверное, и пьёт: понимает, что куда-то не туда занесло… А у того, кто родился в рынке от родителей, родившихся в рынке – вообще нет даже представления, что может быть иначе.

Для юноши, рождённого в XXI веке рабство уже не выбор, а естественная среда обитания. Он это рабство воспринимает как «свободу», а тех, кто его пытается вытащить из АБСОЛЮТНЫХ ЗАЛОЖНИКОВ – «последними диктаторами» и «архаикой»…

Но разумный человек задаст себе страшный, но важный вопрос:

- Что же это получается? Ведь те, кто неограниченно и бесконтрольно печатают доллары – всё решают за меня… Не только как мне жить и сколько «зарабатывать», не только кому быть надо мной президентом, но и что мне носить, как говорить, что читать, что смотреть, что думать… Как же так получилось, что мне 22 года, и я весь – ПРОЕКЦИЯ ИХ РЕКЛАМНОЙ КОМПАНИИ? Голограмма их логотипа?

А где же тогда я сам, и в чём собственно-я? Ведь если из меня вычесть сформированное долларами, то от меня вообще ничего не останется! Я сам, получается, как купюра в обороте: с присвоенными ФРС США достоинством и сроками хождения. Меня эмитировали, когда им было нужно, и изымут из оборота, когда они захотят…

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Главное отличие финансовой власти от старых форм деспотии в том, что финансовая власть жидкая, она проникает во все поры, она не ломает под себя, а изначально под себя формирует, отливает человека. Старая деспотия, например, феодальная – даже когда видела в человеке врага, не видела (да и не хотела видеть в нём) придаток к себе. Ярмо – это ярем, а человек – это человек.



И хотя человек тащит ярмо – он сам ярмом не становится, у него есть собственное «я» и собственный внутренний мир… Носильщик не является переносимым грузом.

Финансовая деспотия растворяет человека до ноля. Как бы ни относиться к Лукашенко – он личность. А украинские президенты, прошедшие унылой неодушевлённой чередой фанерных трафаретов – лишены всех признаков человеческой личности.

Подобно тому, как радиоприёмник не имеет собственного вещания, а говорит только с эфира, подобно тому, как радиоприёмник сам ищет волну – а радиостанция нимало об этом не беспокоиться, не посылает громил заставлять приёмник ловить волну – эти существа не более, чем ретрансляторы.

Как луна не имеет собственного света – так и прозападные власти не имеют никакого собственного «я». Ибо современная западная экономика делает продажу себя из соблазна и искушения – банальной необходимостью выживания. Человек, рождённый в этой «маркетинговой» среде избавлен от терзаний выбора.

Он привыкает продавать себя, ловить волну от работодателя, угождать капризам хозяина с пелёнок. Не продавать себя для него так же странно, как для продавца в рабочее время не продавать товар.

Вырабатывая в себе заданные работодателем качества «в режиме конкурса», подавляя в себе всё, работодателю «лишнее» – человек в западной среде нивелирует собственную личность в ноль.

- Я актёр и привык играть… Я рычу, когда нужно режиссёру и я смеюсь, когда нужно режиссёру… Если я хороший актёр, я угадаю желания режиссёра ДО его окрика… Я привык угадывать – что нужно плательщику… Я превратился в приёмник волн… У меня больше нет собственных слов – все мои слова звучат из студии, от диктора…

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Говорят, что молодые чаще попадают в сети долларовой власти, потому что они глупее и неопытнее. И образование у них куда хуже, примитивнее, чем у их отцов. В этом есть доля правды, как и в другом. В том, что молодые, которые родились УЖЕ здесь – с колыбели впитали «корпоративную культуру» угождать за деньги. Мы некогда были свободны (относительно-свободны, как и всё на земле относительно), а наши дети уже родились в рыночном зоопарке.

Они не знают времён, в которые личность была самоценной. У них на месте личности – «инструмент успешности», держащий нос по запаху доллара. Потому для них не представляет проблем переобуваться на лету, в прыжке успевая перешнуровать кроссовки.

Видеть удар палкой в Минске – и не видеть тысячи убитых на фашистской Украине.

Видеть автозаки в Москве – и не видеть концлагерей для инакомыслящих западнее.

Видеть депортацию крымских татар – и не видеть геноцида краинских сербов, само имя которых, вместе с жизнями, стёрто с лица земли.

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Они родились в мире, где хозяин держит в руке мосол, а пёс извивается перед ним на все лады. Получить, на зависть другим псам, мосол от хозяина – в их понимании и есть «свобода». И другой они не знают. Они даже думать бесплатно разучились.

Все?

Человек сложен, и потому – нет, не все. Есть интересная молодёжь.

На неё-то у меня вся надежда…

Н. Выхин





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