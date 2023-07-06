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ОНИ НАШЛИ ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПРОКОРМИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО…

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В конце прошлого года население Земли перевалило за 8 миллиардов человек.
Одна из проблем, которая волнует тех, кто считает себя элитой - чем накормить эту бесполезную с их точки зрения человеческую биомассу. 
Был придуман простой и яркий лозунг: «Спаси планету - ешь жуков».  

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ep4TWl3iq6c
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