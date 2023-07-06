ОНИ НАШЛИ ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПРОКОРМИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО…
В конце прошлого года население Земли перевалило за 8 миллиардов человек.
Одна из проблем, которая волнует тех, кто считает себя элитой - чем накормить эту бесполезную с их точки зрения человеческую биомассу.
Был придуман простой и яркий лозунг: «Спаси планету - ешь жуков».
Николь Кидман – лживая с*ка. Сцена с поеданием ею червей снята не одним видеофайлом, а является склейкой. Это значит, что в момент заглатывания червячков у неё кривилась морда, т.к. было противно. И пришлось сделать много дублей. При этом, она закрывает или отводит в сторону глаза в момент заглатывания насекомых.
С точки зрения актёрского мастерства очень непрофессионально.
))))Трудно бороться со рвотным рефлексом.
Деньги не пахнут.)))))
Ей надо было ноги расставить. Как-то режиссёр протупил..
Да. Но в момент неприятия чего-либо или отвращения человек наоборот, зажимается.
Я нашел для больной старушки агента мирового правительства в РФ.Это-Мантуров.Он предлагал жрать жуков россиянам.
А что едят рептилоиды ?
Белорусов.
Ха ! Товарищ ЧУ (chu) знает !
Это еще что…Чужой видел конец терминатора.
Бросайте курить.
Поступила очередная порция речи.
Вагнер в Белоруссии будет только для обороны Белоруссии.
Это каких глистов нужно съесть, чтобы понять смысл ?
Я вот одного понять не могу…Зачем нужно было жрать гусениц живьем? Пожарили бы, за фасоль бы сошло. Нет нужно шевелящуюся разновидность аскариды себе в рот толкать…Странно все это.