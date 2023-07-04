Иран стал членом ШОС
Иран сегодня официально вступил в Шанхайскую Организацию Сотрудничества. Поздравляю иранских товарищей.
Теперь на очереди вступление Белоруссии. Россия сегодня еще раз подтвердила, что поддерживает скорейшее вступление Белоруссии в ШОС.
В перспективе еще возможно принятие в состав ШОС Монголии и Афганистана (после межднародного признания Талибана)
Хорошая новость для всех евреев. Приятно слушать когда люди ищут сотрудничества друг с другом.
Ждем когда начнут сотрудничество наши братья белорусы со знаком качэства. Не надо боятся того, что ничего не сделали. Нужно продавать хоть что нибудь.
Может белорусы настолько дружат с русскими, что признают Крым.
Мир движется к человеческому дружелюбному развитию.
Чу главное не пей польскую водку, она путает спирт с полынью. Белорусом Крым по барабасу во всех отношениях. В этом смысле крепко вкопаный народ. Вы (белорусы) как чучело на огороде, его боятся все – птицы, собаки, человеки, бабочки, пока не привыкнут, само же чучело никого не боится, даже своих хозяев. Оно мистично от корня сорняка, как маска вуду, чего ему боятся, и продать нечего, оно на посту.
бредятина полнейшая,фантазийная
Это вы с Чу фантазия, даже на огород вас не поставишь, только чучелом в медийной плоскости. На голове кипа, в руке британский флаг, и штаны звездно-полосатый. Бойтесь меня бойтесь. И опять никто не боится, даже иранцы.
Иран много сотен лет разделен на север,под влиянием России и юг ,под влиянием Англии ..И в ВОВ поделили так же и вошли соответственно войска,а потом по требованию сША вышли ..НО все осталось по-прежнему ..Я к чему ?-не надо большой радости выказывать -это их планы Планировщиков ,где возможно и наши учтены и слава богу ,что мирно..А вот в Казахстане мирно не хотели и по чьей просьбе ?-мы влетели ,разогнали и вылетели…Это ,как не нужно радоваться ,что Бразилия в БРИКС ..Бразилия (презиков меняют постоянно)всегда вотчина АНГЛИИ ,а все остальные -США.Китай и Россия -это ,как планеты вращаются вокруг основной звезды..И основная звезда к сожалению -цуки саксы..и эта их Черная знать..многовековая ,королевских кровей
Нет.
Иран состоит не из “Севера” и “Юга”, а из:
1. Национальностей (персов, азербайджанцев, курдов, белуджей, арабов и т.д).
2. Разных социальных групп.
3. Разных возрастных групп.
Для верных умозаключений всегда необходимо иметь:
1. Верные исходные данные.
2. Правильное логическое мышление.
именно и азеры сосредоточены всегда на севере и их по -моему количественно больше всего-10%-30млн..а вам учить матчасть без политпредпочтений..И есть более глубокие люди ,знающие Восток..а не буддисты /коммунисты..Ты ведь коммунистом был?
Я даже в Комсомоле не был (отказался).
Иранцев знаю хорошо, учился с ними в институте (общаемся до сих пор). И в иранских компаниях работал (“востоковедческий” холдинг был у нас). В Азербайджане живут друзья, я там бывал.
Будете учить меня востоковедению?))) Смешная Вы, Марина.
перевертыш ты какой-то странный
Врёшь!))))
В Комсомол меня пытались принять осенью 1988г. В первых рядах (оказали большое доверие). В ту пору уже вовсю дул “ветер перемен”. Сказал всё, что думаю. Меня потом одноклассники до конца 8-го класса “кулаком” называли. Вспоминаю удивлённые лица одноклассников, до сих пор неловко как-то.
Хотя родители мои были коммунистами.
Аааа,молодой ешо!)))
Спалился….Выгнать малолетку из клуба старых,но очень мудрых людей, с нарушениями в работе сфинктеров.