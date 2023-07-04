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Иран стал членом ШОС

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Иран сегодня официально вступил в Шанхайскую Организацию Сотрудничества. Поздравляю иранских товарищей.
Теперь на очереди вступление Белоруссии. Россия сегодня еще раз подтвердила, что поддерживает скорейшее вступление Белоруссии в ШОС.
В перспективе еще возможно принятие в состав ШОС Монголии и Афганистана (после межднародного признания Талибана)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8467889.html
Метки: белоруссия, иран, Китай, Россия, шос
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13 Комментариев » Оставить комментарий
  • 11120 8480
    чужой 4 июля 15:39

      Хорошая новость для всех евреев. Приятно слушать когда люди ищут сотрудничества друг с другом.
      Ждем когда начнут сотрудничество наши братья белорусы со знаком качэства. Не надо боятся того, что ничего не сделали. Нужно продавать хоть что нибудь.
      Может белорусы настолько дружат с русскими, что признают Крым.
      Мир движется к человеческому дружелюбному развитию.

      • 6615 5017
        Игорьчужой 4 июля 18:38

          Чу главное не пей польскую водку, она путает спирт с полынью. Белорусом Крым по барабасу во всех отношениях. В этом смысле крепко вкопаный народ. Вы (белорусы) как чучело на огороде, его боятся все – птицы, собаки, человеки, бабочки, пока не привыкнут, само же чучело никого не боится, даже своих хозяев. Оно мистично от корня сорняка, как маска вуду, чего ему боятся, и продать нечего, оно на посту.

          1
          -1
          • 29878 25332
            маринаИгорь 4 июля 18:46

              бредятина полнейшая,фантазийная

              1
              1
              • 6615 5017
                Игорьмарина 5 июля 3:19

                  Это вы с Чу фантазия, даже на огород вас не поставишь, только чучелом в медийной плоскости. На голове кипа, в руке британский флаг, и штаны звездно-полосатый. Бойтесь меня бойтесь. И опять никто не боится, даже иранцы.

          • 29878 25332
            марина 4 июля 18:45

              Иран много сотен лет разделен на север,под влиянием России и юг ,под влиянием Англии ..И в ВОВ поделили так же и вошли соответственно войска,а потом по требованию сША вышли ..НО все осталось по-прежнему ..Я к чему ?-не надо большой радости выказывать -это их планы Планировщиков ,где возможно и наши учтены и слава богу ,что мирно..А вот в Казахстане мирно не хотели и по чьей просьбе ?-мы влетели ,разогнали и вылетели…Это ,как не нужно радоваться ,что Бразилия в БРИКС ..Бразилия (презиков меняют постоянно)всегда вотчина АНГЛИИ ,а все остальные -США.Китай и Россия -это ,как планеты вращаются вокруг основной звезды..И основная звезда к сожалению -цуки саксы..и эта их Черная знать..многовековая ,королевских кровей

              • 807 775
                Сан Санычмарина 4 июля 19:05

                  Нет.

                  Иран состоит не из “Севера” и “Юга”, а из:
                  1. Национальностей (персов, азербайджанцев, курдов, белуджей, арабов и т.д).
                  2. Разных социальных групп.
                  3. Разных возрастных групп.

                  Для верных умозаключений всегда необходимо иметь:
                  1. Верные исходные данные.
                  2. Правильное логическое мышление.

                  • 29878 25332
                    маринаСан Саныч 4 июля 19:22

                      именно и азеры сосредоточены всегда на севере и их по -моему количественно больше всего-10%-30млн..а вам учить матчасть без политпредпочтений..И есть более глубокие люди ,знающие Восток..а не буддисты /коммунисты..Ты ведь коммунистом был?

                      • 807 775
                        Сан Санычмарина 4 июля 19:40

                          Я даже в Комсомоле не был (отказался).

                          Иранцев знаю хорошо, учился с ними в институте (общаемся до сих пор). И в иранских компаниях работал (“востоковедческий” холдинг был у нас). В Азербайджане живут друзья, я там бывал.

                          Будете учить меня востоковедению?))) Смешная Вы, Марина.

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