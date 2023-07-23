Главная » Новости Ближнего востока, Политика

Иран в ШОС: Врата или вратарь для Западной Азии?

16 0


Иран в ШОС: Врата или вратарь для Западной Азии?

После 15 лет ожидания Иран наконец добился значительного результата 4 июля сего года: полного членства в престижной Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), важнейшего на Востоке альянса безопасности.

Это примечательное событие не только делает Иран первой страной Западной Азии в этой мощной азиатской группе, специализированной на безопасности, экономическому и гуманитарному сотрудничеству, но и укрепляет ШОС, включающую Китай, Индию, Россию, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Пакистан и теперь Иран.

Это подчеркивает провал попыток США изолировать своих врагов односторонними наказаниями или «санкциями». ШОС, в зримом противопоставлении Западу, больше не признает эти меры как законные препятствия и взамен решает поддерживать только решения СБ ООН.

Тщетность попыток атлантистов изолировать Тегеран становится еще нагляднее, если вспомнить потрясающее число – 4540 односторонних экономических мер Запада против Ирана.

Провал санкций США

Эти меры, начатые еще указом Т 12170 Картера, заморозившего около 12 миллиардов долларов Ирана 14 ноября 1979 года, не смогли достичь поставленной цели – предотвратить международное сотрудничество с Ираном.

Точнее, можно сказать, США сами помешали себе достичь их цели. Без разбору накладывая санкции на разные страны, сам Вашингтон все больше оказывается в изоляции. Это признала даже министр финансов США Йеллен, которая в апреле этого года предупредила, что:

«Есть риск, когда мы используем финансовые санкции, связанные с ролью доллара, что со временем это может подорвать гегемонию доллара…Разумеется, это вызывает у Китая, России, Ирана желание найти альтернативу».

Сейчас пять из девяти постоянных членов ШОС подвергаются санкциям США или подвергались в прошлом: Иран, Россия, Китай, Индия и Пакистан.

Других эти санкции затрагивают косвенно, что делает их сотрудничество важным в уменьшении ущерба от этих мер. Тщетные попытки изолировать страны, которые подрывают интересы Вашингтона, явно дали противоположный результат, так как ШОС продолжает усиливать связи между этими странами.

Иран: врата Шанхая в Западную Азию

Одна из главных целей ШОС – усиление экономического сотрудничества между странами-участниками, что означает огромные возможности для ранее изолированного Ирана. Участие в ШОС дает Ирану доступ к рынкам Центральной Азии. В сентябре 2022 года Мехди Сафари – заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии, точно назвал это многообещающей возможностью для бизнеса и торговли.

Влияние ШОС в мировой торговле растет с 2001 года – с ее создания, и теперь ее доля с 5,4% в 2001 дошла до 17,5% в 2020, по данным китайской таможенной службы. Еще нагляднее, объем мировой торговли ШОС вырос с всего 667 миллиардов в 2001 году до 6,06 триллионов в 2020.

Несомненно, усиление соперничества великих держав между Китаем, Россией с одно стороны и США с другой играл решающую роль в ускоренном приеме Ирана в ШОС.

Война против России на Украине и рост противостояния Китая США поощряют эти две страны укреплять отношения, включая туда страны, стремящиеся избежать политической и финансовой гегемонии США. Даже дружественные США страны имеют основательные экономические причины противостоять западному давлению, нацеленному на ограничение их связей с Москвой и Пекином.

США считает ШОС враждебным блоком во главе с Китаем и Россией, который бросает вызов господству США после Холодной войны, что еще больше повышает значимость того, что Иран стал первой в ШОС страной Западной Азии.

Это неизбежно вызовет у других стран региона желание последовать примеру Ирана, чтобы укрепить свое положение близостью к поднимающимся державам, или обеспечить разнообразие и широту представительства Западной Азии в ШОС.

Сейчас геополитическое соперничество Китая и России с США выходит за региональные рамки, означая борьбу за влияние и формирование нового мирового порядка на всех континентах. Растущие державы и их организации стараются расширить свою сферу влияния, и прием Ирана в ШОС становится важным стимулом для усиления сотрудничества с Западной Азией.

Принятый в ШОС Иран имеет доступ к около 40% мирового населения, 30% мировой экономики и может служить связующим звеном между ними и Западной Азией.

Более того, ШОС представляет собой около 60% населения Евразии. Учитывая направление экономических отношений между странами ШОС со времен основания, Иран сможет стать путем для привлечения в Западную Азию многомиллиардных проектов, способствующих экономическому росту.

Коллективная безопасность ШОС

Членство Ирана в ШОС таже влияет на его возможности в обеспечении региональной и евразийской безопасности, особенно учитывая три главных цели ШОС в сфере безопасности: борьба против терроризма, сепаратизма и экстремизма, как обозначено в главе 1, части 3 Устава ШОС.

Иран продемонстрировал свою способность и решительность в борьбе против терроризма в своих границах, распространяя свои меры безопасности на соседние страны, и противостоя террористическим группам за границей.

Сотрудничество Тегерана с правительствами в Дамаске и Багдаде против террористов, и его успехи в поражении ИГИЛ и других террористических групп -показатели эффективности военных и политических сил Ирана в установлении безопасности в регионе.

Вступление Ирана в ШОС, таким образом, может усилить коллективные возможности стран ШОС в противостоянии терроризму по всей обширной территории ШОС. В обращении к 23 сессии Совета глав государств ШОС, совпавшей с официальным приемом Ирана в ШОС, президент Ирана Раиси подчеркнул готовность Ирана поделиться опытом и возможностями в рамках ШОС, с целью создать регион свободный от терроризма, экстремизма и сепаратизма.

Иран теперь включен в Антитеррористическую региональную структуру ШОС, созданную в соответствии с 10 главой устава ШОС, укрепляя свою безопасность и военное сотрудничество против терроризма, экстремизма, контрабанды оружия и киберугроз.

Также Иран теперь сможет участвовать в совместных военных учениях, как «Учение мирной миссии», развивая оборонительные связи со Средней Азией, Россией и Китаем. Это расширит экспорт иранских вооружений, особенно дронов, в страны Средней Азии.

Израильская газета Jerusalem Post после принятия Ирана в ШОС отметила, что «растущая озабоченность распространяется по западному миру, прежде всего из-за многосторонних последствий усиления военных связей Ирана с Россией и Китаем».

Ограничения Совбеза ООН на продажу иранских баллистических ракет истекают в октябре, и Иран получит еще больше свободы в торговле оружием со странами ШОС, к вящему беспокойству атлантистов.

Тегеран как вратарь Западной Азии

В соответствии со статьей 16 устава ШОС, прием нового члена в блок требует единогласного одобрения всех постоянных членов, что означает право вето. В прошлом прием Ирана был отстрочен из-за возражений Таджикистана, основанных на обвинениях, что Иран послал бойцов в эту страну во время гражданской войны в 1990-х. Эти проблемы были решены, поэтому Иран вошел в ШОС.

Страны Западной Азии все больше стремятся присоединиться к организациям во главе с Пекином и Москвой, такие как BRICS и ШОС. Они не желают монополии Ирана на представительство стран Западной Азии в этих блоках, образующих противовес западным организациям.

Сейчас в ШОС на правах «партнера по диалогу» состоят 6 стран Западной Азии: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Турция, и Египет из Северной Африки. Для перехода к полному членству этим странам нужно согласие Ирана, что дает ему рычаги в отношениях с региональными соперниками. Москва и Пекин явно приняли это во внимание, когда пригласили в ШОС Иран как первую страну Западной Азии.

Геостратегическое влияние Ирана

Членство Ирана в организации, во главе которой Китай и Россия также помогает этим державам укрепить их присутствие в Западной Азии, поддержав их в геостратегическом равновесии против США в регионе.

Несомненно, среди самых напуганных приемом Ирана в ШОС – израильское оккупационное государство, учитывая рост возможностей Иран в оборонительном и военном сотрудничестве со странами ШОС.

Кроме того, прием Ирана в ШОС послужит стимулом для его региональных соперников искать членства в ШОС, опасаясь нарушения баланса сил в регионе. Так что право вето Ирана станет его козырем, который он сможет применить для усиления своего влияния на поведение других стран, желающих войти в экономический центр и центр безопасности в Азии.

(с) Мохамад Хасан Свеидан

https://new.thecradle.co/articles/iran-in-the-sco-gateway-or-gatekeeper-to-west-asia – оригинал на английском

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8514725.html
Метки: ближний восток, иран, Китай, кнр, миропорядок, Россия, средняя азия, шос, экономика
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Иран вступает в ШОС
ШОС. Давайте малость разбередим ранку западным политикам
ШОС. Предотвратить хаос реально
Иран стал членом ШОС

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru