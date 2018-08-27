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Турция “спит” с врагами США

21:17. 27 августа 2018 Просмотров - 37 Нет комментариев Опубликовал:


Канадский профессор о том, что в военных альянсах произошел тектонический сдвиг.
Автор — Мишель Хосудовский, профессор экономики Оттавского университета (Канада), основатель и директор Центра изучения глобализации (CentreforResearch on Globalization [CRG], г. Монреаль, Канада). Работал советником правительств развивающихся стран и международных организаций. Автор 11 книг, участвовал в составлении Encyclopaedia Britannica. В 2014 году был награжден Золотой медалью «За заслуги» Республики Сербия за освещение агрессии НАТО против Югославии.

При том, что Турция все еще «официально» является государством-членом НАТО, ее президент, Реджеп Тайип Эрдоган, развивает «дружественные отношения» с двумя самыми стойкими врагами Америки, а именно с Ираном и Россией.
Американо-турецкое военное сотрудничество (включая американские военно-воздушные базы в Турции) восходит к временам «холодной войны». Сегодня Турция «спит с врагом». И Трамп («риторически») объявил войну Турции.

Мы к войне готовы, говорит президент Эрдоган.

«Секрет успешных государств состоит в их готовности к войне. Мы готовы со всем, что у нас есть». (Из заявления Эрдогана на встрече с послами в Анкаре 12 августа.) Эрдоган также обвиняет США в том, что они ведут «финансовую войну» против Турции.
Под атакой турецкие банки. С другой стороны, одна из волн этого очередного банковского кризиса проходится и по Евросоюзу. И бьет она, в основном, по тем банкам ЕС, которые держат значительные пакеты турецких долговых обязательств.

Как утверждает президент Турции, «любому видно, что события на инвалютном рынке не имеют под собой никаких финансовых оснований; это — атака на нашу страну… С одной стороны, вы стратегический союзник, но с другой, вы стреляете (стране) в ногу. Приемлемо ли нечто подобное?»

И хотя СМИ устремили свои взоры на коллапс турецкой лиры (которая в 2018 году потеряла примерно 40 процентов своей стоимости по отношению к доллару США), на самом деле, в состоянии разброда НАТО. Ведь один из его государств-членов находится «в состоянии войны» с другим, а именно — с Соединенными Штатами Америки.

По размерам обычных вооруженных сил Турция со значительным перевесом (после США) превосходит всех других членов НАТО, включая Францию, Британию и Германию.

В широком смысле говоря, в СМИ либо игнорируют, либо тривиализируют раскол между США и Турцией, а также его последствия для Атлантического Альянса. На самом деле, вся структура военных альянсов сейчас мертва. НАТО в руинах.

Турция вот-вот приобретет самую передовую российскую систему ПВО С-400. Зачем и почему? Означает ли это, что Турция, которая является государством-членом НАТО, выйдет из интегрированной американо-натовско-израильской системы ПВО? Если такое решение будет принято, то оно будет равнозначно NATOExit’у. «26 июля конгресс США принял решение запретить поставки самолетов F-35 Турции, если Анкара не откажется от закупки систем ПВО С-400 у России».

«Тройственный альянс» США-Турция-Израиль также мертв

В 1993 году Израиль и Турция подписали Меморандум о взаимопонимании, который привел к созданию (израильско-турецких) «объединенных комитетов» по реагированию на так называемые региональные угрозы. По условиям Меморандума, Турция и Израиль согласились «сотрудничать в сборе разведывательной информации по Сирии, Ирану и Ираку, военным возможностям этих стран, а также проводить регулярные встречи для обмена оценками, имеющими отношение к терроризму».

Этот тройственный альянс был подкреплен в 2005 году соглашением о военном сотрудничестве между НАТО и Израилем. В документе излагались «многочисленные сферы совместных интересов — такие, как борьба с терроризмом и совместные военные учения». Эти связи в области военного сотрудничества с НАТО рассматривались израильскими военными как средство «усиления возможностей Израиля по отражению угроз со стороны потенциальных противников, главным образом, Ирана и Сирии».

«Тройственный альянс», связывающий США, Израиль и Турцию, координировался Объединенным комитетом начальников штабов США. Это была интегрированная и скоординированная военно-командная структура, зоной ответственности которой был Большой Ближний Восток. Она основывалась на тесных двусторонних военных связях США с Израилем и Турцией соответственно, а подкреплялась сильными двусторонними военными отношениями между Тель-Авивом и Анкарой. В этом смысле, Израиль и Турция были близкими партнерами США, начиная с планирования воздушных ударов по Ирану в 2005 году.

Нет нужды говорить о том, что сейчас этот тройственный альянс мертв. При том, что Турция принимает сторону Ирана и России, для США-Израиля было бы «самоубийством» даже помышлять о нанесении воздушных ударов по Ирану. Более того, недееспособным стало соглашение от 2005 года о военном сотрудничестве между НАТО и Израилем, т. к. оно в значительной степени опиралось на роль Турции. Это означает, что американо-израильские угрозы в адрес Ирана больше не поддерживаются Турцией, которая вступила в союз «по расчету» с Ираном.

Переоформление альянсов

Сдвиг в архитектуре военных альянсов не ограничивается Турцией. За разрывом между Катаром и Саудовской Аравией последовал беспорядок в Совете сотрудничества стран залива, где Катар переходит на сторону Ирана и Турции — против Саудовской Аравии и ОАЭ. Катар имеет чрезвычайное стратегическое значение потому, что он делит с Ираном крупнейшее в мире морское газовое месторождение в Персидском заливе.
Военная база Аль-Удейд вблизи Дохи — крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке. В свою очередь, и Турция сейчас создала свою военную базу в Катаре.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)

Глубокий сдвиг в геополитических альянсах происходит также и в Южной Азии в результате оформления в 2017 году и Индии, и Пакистана в качестве полноправных членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Этот исторический сдвиг неизбежно представляет собой удар по Вашингтону, у которого имеются оборонные и торговые соглашения и с Пакистаном, и с Индией. «В то время как Индия остается крепко привязанной к Вашингтону, в результате торговых и инвестиционных сделок с Китаем политическая удавка Америки на шее у Пакистана (через соглашения о сотрудничестве в военной и разведывательной сферах) ослабла».

Другими словами, увеличение ШОС ослабляет гегемонистские амбиции США и в Южной Азии, и в евразийском регионе в целом. Это оказывает влияние на сооружение нефте- и газопроводов, транспортных коридоров, на пограничные и морские права, а также на сферу взаимной безопасности.

Пакистан — это ворота в Афганистан и Центральную Азию, где влияние США было ослаблено в пользу Китая, Ирана и Турции. Китай участвует в крупнейших инвестиционных проектах в горнорудном секторе, не говоря о развитии транспортных маршрутов, одна целей которых интеграция Афганистана в Западный Китай.

Как в это вписывается Турция? Турция все в большей степени становится частью евразийского проекта, в котором доминируют Китай и Россия. В 2017 году у Эрдогана состоялись несколько встреч и с председателем Си Цзиньпином, и с Владимиром Путиным. Эрдоган с 2016 подумывает над тем, чтобы Турция стала членом ШОС, но пока ничего конкретного из этого не вышло.

http://cyplive.com/news/news-world/ssha-obyavili-vojnu-turcii-i-ehrdogan-gotov-otvetit.html – цинк

Судя по желанию Эрдогана пролезть в структуры БРИКС, ему хочется несколько более плотного партерства с оппонирующими США структурами.
По сути, США из достаточно мелочных соображений подтолкнули Эрдогана в объятия России и Ирана, а теперь интеллектуалы на Западе начали замечать, что разрыв между США и Турцией приобрел структурный характер, хотя разлом расширялся с 2016 года, когда Эрдоган при известном участии России, сменил сторону в сирийской войне, чем очень сильно помог российско-иранской коалиции.

Конечно, насчет смерти старых альянсов автор сгущает краски – даже выход Турции не приведет к исчезновению НАТО, также как уход Британии не приведет к смерти ЕС, но в обеих случаях это ослабит старые глобалистские структуры, под которые затачивались ЕС и НАТО. И в этом отношении можно скорее говорить об изменении роли и возможности существующих блоков, а также о возможности создания новых международных координационных межгосударственных механизмов, которые будут создаваться без оглядки на Вашингтон и его мнение.

По сути, то что мы сейчас наблюдаем между США и Турцией, это отложенные последствия сирийской войны, которые годами вызревали не замечаемые широкой общественностью, которая оказалась неприятно удивлена тем, что один член НАТО объявил экономическую войну другому. Общественность к такому развитию событий не приучили, так как НАТО всегда позиционировалась как стая единомышленников верно следующих за хозяином. То что творят Трамп и Эрдоган, рушит не просто структуру НАТО, это прежде всего ведет к обрушению представлений о НАТО, которые складывались десятилетиями. Инерция мышления еще диктует старые представления о НАТО, но перемены наступают столь стремительно, что вызревавший конфликт между членами НАТО происходит для многих сторонних наблюдателей "вдруг".

И поэтому происходящая на наших глазах геостратегическая революция ведет к стремительному переформатированию региона и представлений о том как он устроен. И уже сейчас эти изменения в глобально-историческом контексте оказались более значительными, нежели "Арабская весна", которая позиционировалась как ведущий драйвер управляемых преобразований Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африке. Преобразования происходят, но не так как это виделось в Вашингтоне и Тель-Авиве. Подлинное значение происходящий событий многим еще предстоит осознать и осмыслить – сирийская война в этом отношении оказалась чем-то большим, чем просто очередным локальным конфликтом, это действительно была война, которая велась за будущее всего региона, где американское видение встретило нежданный отпор, как благодаря позиции России и Ирана, так и благодаря "ультра-прагматизму" Эрдогана, за что Турция ныне платит суровую экономическую цену, которая неизбежно будет платить любая страна, которая посмеет открыто противостоять диктату Вашингтона.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: ближний восток, Израиль, иран, нато, США, турция, эрдоган
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