Двоемыслие по Оруэллу
Наглядный пример торжества идей Оруээла. Одни и те же СМИ. В одних случаях все дружно пишут про "беспорядки", в других про "протесты".
Учитесь двоемыслию настоящим образом. Современный Западный мир это восторжествовавший ангсоц с неолиберальным речекряком.
торжество Оруэлла и в Питере наглядно..Путин вешает медали и гордится народом ,а на ВКФест в Питере запрещают петь про СВО и финальную песню про Победу какой-то Митяев запретил и принимают Моргена иноагента,как звезду, все оплачено из бюджета.Что это?
п.с. правда ,на след.день власть поправилась:”Из-за выступления иноагентов, поддерживающих Украину на самой крупной молодёжной площадке Vkfest были уволены одним днём гендиректор “Вконтакте” Марина Краснова (работает с 2012) и вице-президент по технологиям и разработке Александр Тоболь. Из компании также «ушли» директора по маркетингу и развитию «ВКонтакте» Александра Володина.
п.с. ложечки нашлись ,но обида то осталась навсегда