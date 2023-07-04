Главная » Невероятное в мире, Политика

Двоемыслие по Оруэллу

11 1


Наглядный пример торжества идей Оруээла. Одни и те же СМИ. В одних случаях все дружно пишут про "беспорядки", в других про "протесты".
Учитесь двоемыслию настоящим образом. Современный Западный мир это восторжествовавший ангсоц с неолиберальным речекряком.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8469476.html
Метки: двоемыслие, дезинформация, иран, манипуляция сознанием, оруэлл, пропаганда, протесты, СМИ, Франция
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Что мы знаем про Джорджа Оруэлла?
Религия Старшего Брата. Читая Оруэлла
Мир «1984» Джорджа Оруэлла оказался пророческим и сбылся
Мечты сбываются: мир «1984» Джорджа Оруэлла оказался похож на современный. Старший Брат смотрит на нас новыми глазами
Роман Дж. Оруэлла "1984"
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29854 25312
    марина 22 мин. назад

      торжество Оруэлла и в Питере наглядно..Путин вешает медали и гордится народом ,а на ВКФест в Питере запрещают петь про СВО и финальную песню про Победу какой-то Митяев запретил и принимают Моргена иноагента,как звезду, все оплачено из бюджета.Что это?
      п.с. правда ,на след.день власть поправилась:”Из-за выступления иноагентов, поддерживающих Украину на самой крупной молодёжной площадке Vkfest были уволены одним днём гендиректор “Вконтакте” Марина Краснова (работает с 2012) и вице-президент по технологиям и разработке Александр Тоболь. Из компании также «ушли» директора по маркетингу и развитию «ВКонтакте» Александра Володина.
      п.с. ложечки нашлись ,но обида то осталась навсегда

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru