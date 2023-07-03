Мы многое, не осознавая, получаем и перенимаем (правила, нормы и даже формат общения), мы доверяем близкому окружению, и это со временем становится неотъемлемой частью нашего «Я». А если есть сомнения?

Это не означает «быть как все», нам так передали лучшее, что хотели донести прошлые поколения. Или нам всё познать и понять не хватило бы всей жизни. Но, как определить, что действительно имеет значение?

Нами всегда пытаются в личных интересах управлять и манипулировать, давая ложные цели и привязывая нас зависимостями. Что бы это исключить нас обучают, воспитывают, дают опыт и знания.

Каждый человек уникален как личность, но, несмотря на это, многое мы принимаем как общее для всех независимо от нашего желания. Поэтому и говорят, что этот человек воспитан в определённой среде и культуре.

Всю историю человечества идет борьба за наше сознание и оказывается влияние на наше мышление. Человек не живет изолированно от других, и наше окружение влияет на наше развитие и поведение.

Тот, кто владеет информацией, владеет миром . Тот, кто её даёт, управляет теми, кто владеет миром.



Должны же были прошлые поколения создать ресурс кроме подхода «делай как я», «слушай меня» чтобы донести ценное, что считается общепризнанными законами и правилами, а в религии называют «божественными заповедями»?

За историю человечества существовало множество культур и цивилизаций. Мы чем-то должны руководствоваться, выбирая путь в личном развитии, в развитии общества? Или: «Мы наш, мы новый мир построим»?

Многое становится для нас обыденным, привычным, мы не задумываемся с чем это связано, не пытаемся сопоставить между собой некоторые события. Мы принимаем многое как само собой разумеющееся, как обычное и привычное.

При кажущемся разнообразии в языках, в религии, для народов, проживающих на территории нашей страны, у нас одна общая история и единые традиции: мы видим различия, которых нет, и не видим общее, где оно есть.

Приведём примеры.

Наступает время и мы не на что не сможем больше влиять. И чем значимее был человек при жизни, тем менее от него будет что-то зависеть в конце жизни. Это не обычный человек, это легенда, глыба, символ эпохи, пример для потомков!

В Крыму археологи нашли знатную могилу скифского периода. Обычное место, привычный (как и в других подобных захоронениях) археологический материал: всё в соответствии с культурой того времени.

Кроме барельефа из камня с египетскими иероглифами, который едва ли можно отнести к скифскому периоду. Почему выбрали для могилы известного человека именно это место? Что-то этим хотели показать?

А мавзолей на Красной площади. Что он из себя представляет? Если пирамиду, что в первые годы строительства страны Советов хотели этим дать понять? Россия ведь должна была стать началом и центром переустройства мировой системы.

И стала. Мавзолей, курган – это символ одного и то же? Ранее мы ранее не хоронили героев в курганах?

А «нетленные останки» вождя? В чём суть борьбы с религией и в пропаганде атеизма?

Достаточно было постановлением созданного НарЦЕРКОВкома причислить к лику святых или страстотерпцам Владимира II.

К концу 90 – х годов XX века писали бы иконы с его изображением; сейчас подобное делают, что не сделали тогда? И многое другое, но не в рамках церкви: вместо ликов портреты, лозунги и книги, посвящённые вождям, майский и октябрьский «крестный ход» на Красной площади.

Мы не видим общего? Но делаем одно и то же?

Сегодня мы можем добраться за город или на другую часть континента за короткое время, пообщаться друг с другом на расстоянии и получить готовую пиццу у двери своей квартиры, на этом, по-видимому, и заканчиваются различия между нами и теми, кто жил ранее.

Мы отличаемся от прошлых поколений только другими технологическими возможностями, но используем их для достижения тех же целей. А вот общего у нас намного больше. И примеры, подтверждающие сказанное – вокруг нас.

Если мы, носители неких культурных традиций, продолжаем делать то же самое, передавать информацию через язык, как тогда должны различаться наши и их мировоззрение, и миропонимание?

Только в правильности восприятия и понимания: «мир один, и он, по сути, не меняется».

Тогда какими средствами мы сможем достичь нужного результата, узнать, что нам хотели донести прошлые поколения, как найти взаимопонимание и как передать наш опыт и знания потомкам?

Для этих целей и создан ресурс, благодаря которому эти знания передаются. Это наш язык!

Нам нужно научиться использовать все заложенные в нём возможности.

Мы постоянно закрепляем в памяти все возможные варианты связей между словами в предложении, как может слово изменяться, варианты слов и прочее. И общаясь постоянно друг с другом формируем, благодаря языку общения, единое информационное пространство.

Любой язык – это дублирование информации для всего человечества.

Сказки, мифы, притчи, пословицы закладывают у нас в детском возрасте главные основы правильного восприятия окружающего нас мира и передают огромный пласт нашей истории и культуры: серый волк, «что верно служит», соколы, что «летают в дальние края», хитрый лис, рыбка золотая, Елена Прекрасная да Иван-дурак.

Остаётся понять к чему словом сказано. И именно с подходом изложении материала в виде притчи и аллегории написан наш главный ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК – библия. Это мысли прошлых поколений, воплощённые в духовном наследии.

Ничто из неоткуда не возникает. И ничто в этом мире не существует само по себе! Поищем ниточку, потянув за которую можно узнать больше о нашем прошлом и об истоках нашей цивилизации. Или мы говорим уже не на рУССком языке?

2. Кто такие русские?

Это те, кто собрал все цвета наций вместе. Белый цвет можно получить только соединив все краски мира. Это одна из последних культурных общностей, возникшая во времена Сергия Радонежского.

Изучением генетического разнообразия в происхождении человечества занимается популяционная генетика. Она мало имеет отношение к понятиям «народ», «этнос» и «национальность».

Народ – это малочисленная группа людей, оказывающая политическое влияние на различные популяции и давшие им основы для становления новых культурных общностей, а так же имя в истории.

Имя народов может иметь локальное значение, или обобщающее. Т.е. северяне, славяне, татаре, русские, россияне, советские народы – это обобщённое объединяющее название для определённого периода истории.

Нет народов умнее, древнее и «белее». У каждого народа своё время создания и своё предназначение.

Кто бы что б ни говорил, как бы кто ни убеждал, слова останутся словами, пока на деле всё не показал.



В основе идеи русского мира лежит экономическая основа, опирающаяся на традиции начиная с библейских времён, и в этом главная причина в стремлении к объединению различных народов с различными культурами.

Как бы нас ни называли, на каком варианте языка мы б ни общались между собой, у нас нет другого пути в нашем развитии. Да, у нас различаются культуры, но единые для всех традиции. Если мы говорим о нашей цивилизации. Да, мы другие.

Эти различия предопределены географическими особенностями нашего континента, по которому проходят транспортные пути. Огромные территории, объединённые едиными условиями, которые невозможно изменить.

Тысячи лет текут реки, стоят горные хребты и насколько бы мы не преуспели в технологиях и строительстве, мы всё так же прокладуем пути по одним и тем же маршрутам.

Самые значимое разделение: «цивилизация людей моря» и «цивилизация людей земли» связано с тем, где можно проложить эти транспортные коридоры и преодолеть естественные географические препятствия.

Первые используют морские просторы, создавая опорные пункты на островах, формируя влияние в стратегически важных проливах и портах. Что даёт возможность контролировать морские пути, а значит рынки товаров и услуг.

Это даёт возможность влиять на территории примыкающие к морям, и создаёт систему управления, что принято называть дЕМократией. Т.е. власть ЕМка: власть своего круга лиц (ЕМок) контролирующего логистику и финансовые операции.

Элита формируют иерархическую структуру, замыкая через неё финансовые потоки и подкрепляя эти действия военным потенциалом. Мир золотого тельца: захват рынков, власти, навязывание своей финансовой системы и продвижение своих ценностей.

Торговлю и капитал в различных религиозных традициях принять обозначать символом змея. Глобальное объединение элит ЕМков в общих экономических интересах обозначают трёхглавым змеем. Или ГорынычЕМ (три – соединить различное).

Сегодня мы называем это коллективным западом или глобалистами. Сюда относится «золотой миллиард» или царства змея: территории им контролируемые.

Для змея не существует ни стран, ни народов, не интересует состояние территорий, их развитие, инфраструктура, национальные интересы, будущее. Все они нужны как исполнители его воли, здесь и сейчас.

Змей быстро меняет локализацию производств (есть крылья), выкачав из регионов ресурсы, перемещая население, выжигая дающих сопротивление огнём. Значение имеет только возможности для сохранения влияния и получение максимальной прибыли.

Поэтому инвестиции в первую очередь осуществляется в логистику, технологическое и военное превосходство, в информационное продвижение «демократических ценностей». Основа этого мира не в духовном развитии общества, а в формировании власти денег и общества потребления.

В классическом понимании времени СССР, принято это называть финансовоолигархической властью или империализмом. В религии это змей, и подаётся как противостояние Голиафа и Давида, в мифах Геракла и Гидры, Ильи Муромца и Змея, и подобное.

Главная цель людей земли, проложить транспортные коридоры через наш континент. В географическом смысле мы говорим о примерных территориях бывшего СССР, Российской империи. Ранее название этого экономического объединения – Асиа.

Крайние географические границы нашей цивилизации отражены в названиях. В соответствии с линейным позиционным письмом в каждом названии указано расположение и значение места относительно условного центра «цивилизации людей земли».

Это К – како, «край»: Карское море, Карелия, Карпаты, Крым, Кавказ (ранее Киликия), Каспий, Курдистан, Копетдаг, Киргизия, Кордильеры, Китай, Корея, Курилы, Камчатка. И через ЧукотКу и АлясКу в Канаду.

Или «АЛ» – «передок, передняя часть». БАЛтика, АЛандские острова, АЛьпы, ИтАЛия, БАЛканы, АЛания, в более древнее время границей служила АЛанья в Анатолии, АЛам-Кух в горах Эльбурса (АЛьборз), АЛма-Ата, АЛтай, СахАЛин, АЛяска.

Естественно границы эти изменялись. Народы, проживающие в пограничных территориях, носили имя на букву Г: галлы, галаты, готы, гунны, греки, германские народы, гирканцы, гузы, гагаузы. Или буква используется в середине слова: киргизы, уйгуры. В зависимости от исторического отрезка времени.

В фольклоре многих народов процветание территорий связано с Матерью Землёй.

Все территории взаимосвязаны внутренними транспортными коридорами. Границы земель определяются водоразделами водных систем. Именно по границам водоразделов проходили шляхи для контроля транспортных линий.



По ним проложены основные современные автомагистрали и железнодорожные

пути.

Границы водоразделов служат основой в понятиях «земля», «земство», «землячество». Данные водоразделы входили в общегосударственную территориальную систему.

Особенность наших водных систем в том, что реки протекают в основном с севера на юг, или в обратном направлении. Ограничены с юга горными массивами, на севере Северным Ледовитым океаном.

Континент имеет огромные расстояния с запада на восток. И для того что бы существовали пути между востоком и западом необходимо прокладывать общие транспортные коридоры через границы земель, по притокам основных рек, через водоразделы.

Поэтому для развития внутренних земель необходимо вывести систему навигации из под влияния регионов, дать равные права для доступа во внешние морские порта. Сформировать над всем этим единую власть, отвечающую общим интересам.

По водоразделам располагались основные лесные массивы, заповедные места, запрещалось вести сельскохозяйственную деятельность.

В богословии центральная власть обозначается понятием «небо».

Более 7500 лет назад (с началом библейских времён) человечество прошло через узкое горлышко в своём развитии. Основы в формировании нашего мира отражены в первой строчке библии: «В начале сотвори бгъ небо и землю».

Символом нашего мира служит икона Георгия Победоносца. Святой (соединяя веди) должен быть на коне (белый конь – общие пути), а торговлю и капитал (змея) нужно держать на привязи и на копье.

Или змей станет летать на землю русскую и пожирать людей.



О значении контроля транспортных путей поговорки: «Быть на коне», «Полцарства за коня», и многочисленные всадники-памятники, статуи на зданиях в виде коней, которых держит за узду герой или известная историческая личность.

Известно о двух золотых конях Мамая, один из который достался казакам и множество других мифов в которых на основе аллегорий передаётся история о неких конях и героях кто смог с ними совладать.

В Римской империи считали самыми знатными тех, кто принадлежал к сословию всадников. В Риме ограничивали границы землевладений, защищая таким простым способом формирование политической и экономической оппозиции от людей земли.

Еуропа сегодня стала поднимать голову в экономическом смысле? Необходимо убрать влияние людей земли, разрушив или перенеся производства. Разорвав все связи с восточным соседом. Участие в предприятиях в виде крупного акционера позволяет быть в курсе ситуации и легко избавиться от ненужных активов.

Что означает поговорка: «Что русскому хорошо, то немцу смерть»? ЕМок стремится контролировать выход торгового пути, сконцентрировать власть в одних руках. У русских другая цель: сделать порта общедоступные, установить общие правила.

Это называют «держать коня за узду». Эллины говорили, что Пегасом можно управлять, имея золотую уздечку. Этот конь на карте: голова Анатолия, Иран – седло, а передние и задние ноги – Аравия и Индия.



Или другой конь.



На примере Эллады можно понять границы различных цивилизаций на основе платёжных систем. Персы использовали золото, а в полюсах Эллады и в Причерноморье – серебро: лакмусовая бумага дающая определить границы влияния.

Разве мы сегодня не преодолеваем санкции благодаря торговле с Турцией, Китаем и Ираном? Сегодня локальные конфликты отражают ту же ситуацию, что и тысячи лет назад.

После распада СССР практически полностью уничтожен Речфлот, Черноморский торговый флот и прочие навигационно-транспортные объединения, дающие основу в снижении стоимости грузоперевозок.

По этой причине борьба с естественными монополиями в России – это главная цель современного Запада.

Прикладываются максимум усилий для создания конфликтов на выходах с нашего мира как из самостоятельного экономического пространства.

Это районы: Баренцево море, Балтика, Балканы, Босфор, Ближний Восток, Закавказье, Иран, Средняя Азия и Афганистан, Уйгурия, Дальний Восток.

Финансирование локальных войн позволяет блокировать доступ к мировому экономическому пространству. Всё быстро окупается монополией в ценообразовании и транзитом товаров по морям.

Экономическое противостояние людей моря во власти змея и людей земли главные вехи в нашей хорошо известной истории.

Персы, финансируемые народами моря (финикийцами) заблокировали все выходы из Каспийского региона. Дарий, согласно мифам, убил белую лошадь. Для этого прорыл каналы и осушил верховые болота. Т.е. уничтожил волоки через водоразделы речных систем Каспийского и Красного морей.

За финансирование прихода к власти финикийцами, персидский царь (у Дария первым конь заржал) вернул долг, восстановив канал фараонов в Египте: древний аналог Суэцкого канала.

Аналогичная ситуация при Петре Великом. Проложив торговые пути по Ишимской линии для выхода в Китай, через Закавказье в Иран, построив порт в Таганроге, на Балтике, и получив с Екатериной I «полцарства в придачу» – Голландию, уничтожил торговую монополию Ганзы и Генуэзского союза.

Кавказские войны? Змей подчинил Анатолийскую землю. Интересы Порты: блокировать Балканы, в основном Сербский коридор. Поссорить народы Кавказа между собой и препятствовать торговле через Северный Кавказ по Кавказской линии, оплачивая набеги.

Маленький остров в лице Англии полностью подчиняет себе Индию, благодаря контролю её внешней торговли. Война 1812 года? Результат отказа присоединиться Российской империи к блокаде континентальной торговли с Англией.

Вторая мировая война? Советская Россия построила Волго-Донской и Беломорканал.

Решила восстановить древний торговый путь по Манычевской впадине, связать водные системы Оби и Волги по Чусовой.

А сегодня? Наши успехи по развитию Северного морского пути объединяют вместе тех, кого мы называем коллективным Западом. Или царства змея. Если они смогли объединиться и сильны, то начинается война.

В чём стратегическое значение Украины? Путь по Днепру до белорусского Гомеля, и далее доступ в балтийский регион. Самым коротким, «славянским» путём не дать связать Балтийское и Чёрное море.

Для понимания масштабов экономических интересов: Черноморский флот во времена СССР перевозил 70% грузов в регионе. Этого достаточно, не говоря о доступе к природным богатствам Украины.

Предпринимается всё возможное для изоляции Ирана от проливов. Финансируются конфликты на севере Ирана, Афганистана, Индии, в Пакистане, Китае.

На этих принципах основаны главные геополитические интересы в мире. «Большая игра», как говорят британцы. Времена проходят, а мир не меняется.



3. Небо



Кто должен управлять государством? Как должна формироваться власть в нашем мире?



В этом другое главное отличие между цивилизациями. За всю историю существования страны Света (в библии) у нас было только две партии: левая и правая.

Формирование государственных и общественных структур происходило в соответствии с природой. В этом заключается основной принцип «жить в гармонии с природой»: взяли за основу как распределяются функции между левым и правым полушарием головного мозга.

Скифы, сарматы, князья, сваны, таны, ханы, аланы и албаны, атаманы, саки, кыпчаки, тюрки и подобное – это административно-исполнительная власть федерального уровня.

Варианты названий зависят от времени, полномочий и месторасположения. Это представители правой, или правящей партии. Это входит в понятие «Иванушки не помнящие родства». Адам в библии.

Для этого привлекали детей совершенно различного происхождения и воспитывали при монастырях и подобных духовных центрах. Готовя будущее административно-исполнительное сословие.

Т.е. сразу разделение тех, кто работает на земле, и кто будет принадлежать к синему небу (к системе власти). Вступали в права женившись на «Алёнушках». Старшая дочь передавала полномочия следующему «Иванушке». Ева в библейских текстах.

Остальные дети уходили в род жены. Поэтому ссылка в деревеньку жены было нормой ещё во времена А.С. Пушкина. Служили до сорока лет. Буквально в «переводе», словами «сорок»: «соединять много закончилось». Далее на пенсию.

Так сохранялся баланс интересов между региональной властью и федеральной. Чиновник знал, что его потомкам предстоит жить в регионе, где он служит. И жить им предстоит так же как всем, поскольку прав у них на власть не будет.

Служащие получали за службу шиши (на какие шиши всё купил?): медными деньгами.

Иметь банкноты-шкуры (драть три шкуры) запрещалось. Но можно было получить при оплате шишами сдачу мелкими деньгами – чешуёй. Отсюда и странные традиции закапывать кубышки на чёрный день. И дарить дорогие подарки!

Безналичные расчёты проводились на основе купчей. Шкуры (кожаные деньги) использовались

в крупных расчётах, в ходу была мелочь (по большей части серебро до определённого времени). Серебряные иностранные монеты переплавлялись на границах в слитки (гривны и сумы), хранились в монастырях и т.п. (тяжела сума).

Это была принятая федеральная система, в которой большая часть национального дохода обеспечивалась как товарным производством, так и в виде серебрено-золотого запаса (середряновалютного), контролируемого обществом. Поскольку церковь и любые другие духовные центры по своей сути являлись общественными институтами.

Средства выделялись землям для роста производственных мощностей под четверть будущего дохода. Т.е. долевое финансирование проектов. Что связывало регионы в единую экономическую систему и формировало развитие промышленности и сельского хозяйства с региональным подходом.

Если же человек хотел что-то изменить в стране, тогда принимали постриг, и отправлялись в монастырь сформировать новое сословие.

Именно так поступил Варфаломей, которого многие знают по духовному имени Сергий Радонежский.

Создал сЕМь монастырей на севере и привёл к власти новое сословие во главе с Дмитрием Донским. Начало русского мира после татаро-монгольского или ордынского правления. Которые сменили славян, а те в V веке северян.

В чём разница? В наследовании полномочий власти и управление страной торговым сословием – «татаре» в летописях. Это смена внутренних формаций и доминирование одного их сословий в одном и том же государстве.

Казань и татары – ранее центр управления торговли на континенте и торговое сословие.

Удмуртия – центр управления финно-угорскими народами, ключевыми пунктами навигации. Куда до централизации власти входила и Москва. Башкиры – центр служилого сословия (символ – священный волк).

Три богатыря: Илья Муромец – служащие, Добрыня – армия и флот, а Алёша (впереди Ёша) – духовное сословие. И все на конях. На них стояла и будет стоять русская земля.

При Иване Грозном Казанская ярмарка перенесена на новое место (Нижний Новгород), а «министерство внешней торговли» в Касимовское ханство. А где была столица при ордынском правлении? Или центр управления торговлей? И какую функцию выполняли княжества? КН – «от края управлять»…Что пошло не так?

Так ли было плохим монгольско-татарское иго? Проблема стара как наш мир.

Управленческое сословие вовремя необходимо менять. После сорока, за редким исключением.

Окружение лидера однозначно. Что не обновляется деградирует и отмирает.

До сорока мы активны и горы сдвигаем, после сначала подумаем, целесообразно ли что-то делать. Отстаиваем свои интересы, так, что не сдвинешь. Прошлые поколения знали, как устранить противоречия между отцами и детьми.

Соответственно левая партия, куда входила и церковь, как общественный институт, генерировала идеи и создавала программы для правящей партии. Но не имела право вмешиваться в оперативное управление. Молодым у нас дорога, старикам почёт!

Подобный подход позволял постоянно обновлять сословия и воплощать в жизнь новые общественные идеи, повышать уровень общественного сознания. Гармонично развиваться обществу и стране на общих экономических началах.

Формируя отраслевую экономику по регионам в зависимости от потребности в общегосударственном развитии. Хороший пример: производство зерновых культур. Об этом времени остались огромные гидросооружения которые мы называем Змиевы валы и Заволжский исторический вал. Общая протяжённость сооружений более 5000 километров.



Заливные поля позволяющие решить проблему получения высоких урожаев практически без обработки почвы и без применения гербицидов и других современных технологий. Всё, что каждый год несут реки в наши моря, оказывалось на полях.

Это только малая часть всей производственной системы.



Арбатская стрелка в Крыму, Балтийская коса и многие другие подобные объекты. Порта и место для стоянки судов речного класса. Сиваш для этого создан как солёный водоём.



Аральское море, Ферганская долина, все верховые болота на водоразделах. Для того что бы так утверждать проведено достаточно исследований. А Тихвинская водная система? Проблема в нашем мышлении, в нашей способности это принять.

Мы до сих пор говорим «стройка века», или «стройка тысячелетия». К чему? Всё в мире повториться, пока земля не повернётся?

Мы создаём одно и то же, живём по одним и тем же принципам создания экономической модели сосуществования на своих территориях, и у нас нет общего с прошлыми поколениями? По сути, получается, это всё одно и то же.



Масштабы обустройства окружающей природы в то время потрясают. Такие сооружения как Ставропольская возвышенность и Ергени – искусственные объекты для генерации и сохранения водных ресурсов.

Это не прославляемые развалины Помпезного Рима или Афинского Пантеона. Это другая цивилизация.

Но самое удивительное это технологии, которые использованы в нашем языке для формирования нашего сознания. Когда через каждое слово мы можем получить правильную систему мировосприятия и мировоззрения.

Где в каждом слове нашего единого языка передаётся системное представление о сути, предмете разговора. Что позволяет каждому из нас на основе абстрактных понятий получить полную картину окружающего нас мира.

Тот, кто владеет информацией, владеет миром. Тот, кто её даёт, управляет теми, кто владеет миром.



Русский мир это своя отдельная экономическая система и своя общественная система управления. Это традиции достойные продолжения. Кто-то сможет предложить что-то более интересное миру?

В.Н. Шишкалов



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