Что сделано в России за полгода: заводы, техника, наука, достижения
Сколько новых заводов и фабрик построено в России за первую половину 2023 года? Какими достижениями в сфере науки и техники запомнилось это время? Аналогичный период 2022 года был весьма неплохим, но многие объясняли это инерцией мирного периода. Что же мы имеем сегодня? Традиционно первый выпуск июля посвящаем обзору и анализу самых заметных позитивных событий в жизни страны.
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Ну что Можно сказать:-)Молодцы,что есть-ТО-есть!
…вот-бы АНАЛОГИЧНУЮ подборку О…Других странах…
(может Снизойдёте И предоставите К ознакомлению…)
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!ОДНАКО…Этот Ваш видео-ролик СОБРАН(во-МНОГОм)
ИЗ…Предыдущих(Полит-Пропагандистских)сюжетов О-разном…
(МНОГОе из предъявленного – ИЗ ранее-показанных “серий”)
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…НО…
1.Что ПОБУДИЛО оглашать ВСЕ-ЭТИ(безусловные)Достижения???
2.ЧТО…пытаются СКРЫТЬ(внутренние РАЗНООБРАЗИЯ)всем-этим…
3.ЧТО…посредством Достижений – УВОДЯТ из-под Внимания…
4.ЧТО в Полит-Соц-сфере России – НЕ-желательное ДЛЯ дискусий?
5.Что(разное)ЗАМАЛЧИВАЮТ(для обсуждений)- Достижениями…
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…но НА-ФОНЕ достижений – ЕСТЬ в России и…ИНОЕ…
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-&–rucriminal.info—–Ужас=УШАС,что в Россii тВОРiтся…
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…ПИШИте – господа,товарищи И прочие – “ФРИ-рабочiе”…
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Ничего ни к кому личного.Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон.Канада. 02__7__23.