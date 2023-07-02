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Что сделано в России за полгода: заводы, техника, наука, достижения

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Сколько новых заводов и фабрик построено в России за первую половину 2023 года? Какими достижениями в сфере науки и техники запомнилось это время? Аналогичный период 2022 года был весьма неплохим, но многие объясняли это инерцией мирного периода. Что же мы имеем сегодня? Традиционно первый выпуск июля посвящаем обзору и анализу самых заметных позитивных событий в жизни страны.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0BgJQOr2Mmo
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1379 1083
    Valeriy Bondarik час назад

      “`&”’Privet VCEM”’&“`

      Ну что Можно сказать:-)Молодцы,что есть-ТО-есть!
      …вот-бы АНАЛОГИЧНУЮ подборку О…Других странах…
      (может Снизойдёте И предоставите К ознакомлению…)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      !ОДНАКО…Этот Ваш видео-ролик СОБРАН(во-МНОГОм)
      ИЗ…Предыдущих(Полит-Пропагандистских)сюжетов О-разном…
      (МНОГОе из предъявленного – ИЗ ранее-показанных “серий”)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      …НО…

      1.Что ПОБУДИЛО оглашать ВСЕ-ЭТИ(безусловные)Достижения???
      2.ЧТО…пытаются СКРЫТЬ(внутренние РАЗНООБРАЗИЯ)всем-этим…
      3.ЧТО…посредством Достижений – УВОДЯТ из-под Внимания…
      4.ЧТО в Полит-Соц-сфере России – НЕ-желательное ДЛЯ дискусий?
      5.Что(разное)ЗАМАЛЧИВАЮТ(для обсуждений)- Достижениями…
      *********************************************************
      …но НА-ФОНЕ достижений – ЕСТЬ в России и…ИНОЕ…

      -&–compromat.group–

      -&–rucriminal.info—–Ужас=УШАС,что в Россii тВОРiтся…
      ***********************
      И – читай’те Наши,ТУТэйшие – Русскоязычные ресурсы:

      —torontovka.com—

      —besed.ca[canada-area.com]—

      —news.knopka.ca— Везде УДОБНАЯ форма комментировать!
      ””””””””””’

      …ПИШИте – господа,товарищи И прочие – “ФРИ-рабочiе”…
      _ _ _ _ _
      Ничего ни к кому личного.Благодарю.
      =======
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г.Эдмонтон.Канада. 02__7__23.

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