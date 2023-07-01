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Все из-за видеоигр

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Макрон заявил, что в протестах во Франции виноваты видеоигры.
В августе уже выходит Baldurs Gate 3. В сентябре Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и Starfield. Страшно за Францию.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8461172.html
Метки: игры, идиоты, макрон, Франция, юмор
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