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Новые правила для выпуска видеоигр в Китае

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В Китае официально ужесточаются законы связанные с контентом видеоигр.

1. Запрещены ЛГБТ-персонажи и любые намеки на гей-тематику.
2. Запрещены слишком женственные мужские персонажи.
3. Запрещаются игры с pay-to-win и гача механиками, которые дают преимущество одним игрокам над другими за счет толщины кошелька.
4. Запрещены игры без четко прописанного пола персонажа. Неопределенность не допускается.
5. Запрещены игры с антигуманным контентом (претензии уже предъявлены Plague INC – достаточно интересный симулятор пандемии и This War of Mine – выживалка обычных граждан в условиях локальной войны).

Игры, нарушающие эти правила просто не будут допускать на китайский рынок.
Издатели должны будут получать соответствующие лицензии, которые будут фиксировать, что выпускаемый продукт не нарушает основные ценности Китайской Народной Республики.
Кроме того, издатели будут обязаны осуществлять саморегулирование, дабы "не доводить до греха", чтобы вместе с продуктом не пострадал сам издатель.
С учетом важности и прибыльности китайского рынка, большая часть издателей уже согласилась с данными требованиями. Западные компании как обычно будут выпускать адаптированные под китайский рынок версии с меньшим уровнем обнаженки, насилия и т.п.

Занятно, что данные правила появились через несколько месяцев после того, как были обнародованы новые правила прентендентов на "Оскар", где наоборот от авторов фильмов требовали обязательных негров и геев в кадре. Так сказать культурное расхождение в разные стороны. Китайский вектор разумеется выглядит более здравым.

Как выглядит цензура на практике, можно посмотреть на примере выпуска карт для польской карточной игры "Гвинт" в Китае. Авторам пришлось перерисовывать карты, чтобы выпустить приглаженную версию, которая не нарушает китайские ценности.













Вот тут еще много примеров https://www.gametech.ru/news/2021/09/03/cenzura-gvinta-v-kitae-doxodit-do-absurda-bez-nagoty-i-krovi-zato-s-lozkami

Впрочем, в США тоже сейчас происходит нечто подобное, но по другим причинам. После целой серии домогательных скандалов в "Активижн-Близзард", в играх издателя удаляют "откровенные детали", которые могут напомнить чувствительным пользователям о домогательствах и абьюзинге.






Примеры недавней самоцензуры "Близзард" с заменой "жестоких" и "сексуализированных" карт для карточной игр "Heartstone".

По факту, и там и там цензура, только причины разные. Кроме того, в Китае цензура государственная, а в США она отдана на откуп крупным издателям, которые должны руководствоваться "самоцензурой" перед угрозой попасть под "отмену" неолиберальных хунвейбинов.
Россия на фоне Китая и США несмотря на болтовню различных депутатов про запрет вредных игр, выглядит самым настоящим рассадником либерализма в вопросах регулирования контента видеоигр, выпускается практически все, что выходит, кроме совсем уж скандальных проектов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7104878.html
Метки: видеоигры, Китай, кнр, Культура, общество, США, цензура
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