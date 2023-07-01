Вытирать грязные ноги о кинематографическую славу нашей страны не позволено никому. И особенно нынешним бесталанным ремесленникам, угробившим несметные государственные деньги и потратившим десятки лет впустую в жалких попытках сочинить никому не нужные «шедевры» дурновкусицы и русофобского политического заказа.

Глава «Первого канала» Константин Эрнст, выступая на ПМЭФе, назвал продукцию американского кинематографа дерьмом и сравнил её, в этом качестве, с фильмами советской киностудии имени Горького образца 1972 года.

«С одной стороны, Голливуд – действительно величайшая киномашина мира. С другой стороны, Голливуд последние 15 лет производит такое количество дерьма, что, в общем, может соревноваться со студией Горького 1972 года. При этом технологически все хорошо».

Видео данного заявления:

С учетом того факта, что киностудия имени Горького к 1972 году создала массу высококачественных и поистине всенародно любимых фильмов, руководитель «первой кнопки» российского телевидения, существующего практически исключительно на государственные деньги, считает дерьмом, в частности, следующие фильмы:

– «А зори здесь тихие», режиссер Станислав Ростоцкий

– «Семнадцать мгновений весны», режиссер Татьяна Лиознова

– «Офицеры», режиссер Владимир Роговой

– «Ошибка резидента», режиссер Вениамин Дормана

– «Доживем до понедельника», режиссер Станислав Ростоцкий

– «Три тополя на Плющихе», режиссер Татьяна Лииознова

– «Печки-лавочки», режиссёр Василий Шукшин

И т.д.

Полный список можно посмотреть здесь.

Каждый из этих «дерьмовых», по мнению Эрнста, фильмов собрал киноаудиторию примерно равную той, что собрал весь постсоветский кинематограф РФ за тридцать с лишним лет своего существования. То есть даже в обожаемом нынешними «эффективными менеджерами», типа Эрнста, коммерческом смысле, стопроцентным дерьмом является как раз нынешняя псевдороссийская кинопродукция, которую, за редким исключением, вообще никто не смотрит. И которая снимается на государственные деньги не столько для показа в своей стране, сколько для обливания России помоями на всяких оскарах и каннах.

И это уже не говоря о том, что и подавляющее большинство из сотен снятых киностудией имени Горького фильмов, даже не таких громких, как указанные выше, на голову превосходит, по своим художественным и морально-нравственным достоинствам, а также по зрительскому и коммерческому успеху, беспомощные поделки нынешних кинолудильщиков. Которым, в их основной массе, на зрителей вообще наплевать, просто потому что они от них финансово не зависят.

Да, именно так. В РФ впервые в мировой истории стабильно функционирует кинематограф, которому вообще не нужны зрители! А его «мэтров» не волнуют сборы в кинотеатрах, пусть даже там будет полный провал. Особенно в тех случаях, когда от них требуется снять «идеологически правильный» фильм про зверства НКВД, или про «заваливание окопов врага трупами красноармейцев». Все равно свой независимый от зрителя гонорар им обеспечен уже по факту выполнения такого заказа.

Главное при этом – погуще измазать дерьмом собственную страну и прославить то, что нравится Западу. То есть красивую бандитскую и банкирскую жизнь, сексуальные извращения во всех видах, наркоманию и даже педофилию.

А высшим проявление «гражданской доблести» такого суррогатного кинематографа считается съемка «блокбастера» про вторжение инопланетян в Чертаново. Аккурат в то время, когда Россия сражалась с мировым терроризмом в Сирии, каковая тема, увы, не пришлась ко двору столичной кинотусовке.

Или отправка в космос местной кинозвезды под видом эпохального фильма про космического доктора. Фильм, сюжет которого, на самом деле, полностью высосан из пальца, поскольку такого в истории космонавтики не было, нет и не надо. В реальной жизни заболевшего космонавта куда проще в течении двух-трех часов вернуть на Землю, чем месяц готовить земного врача к операции в дискомфортных для медика и прямо опасных для больного условиях космоса.

Не говоря уже о том, что это вообще выброшенные на ветер народные деньги, потому что космические сцены любой сложности тот же Голливуд прекрасно снимает в павильонах или вовсе методом компьютерной графики. И не мается такой дорогостоящей фигнёй, как реальные полеты в космос. И получается это у него даже лучше, чем в натуре. Достаточно посмотреть хотя бы фильм «Гравитация». В общем, и здесь одни «понты», которые, как известно, дороже денег.

Такое ощущение, что кое-кому проще удрать куда-нибудь, пусть даже в просторы Вселенной, но только не снимать фильмы про реальных военных врачей, ежечасно рискующих жизнью спасая раненных на фронте СВО. Вот это для них абсолютное табу, за нарушение которого действительно можно запросто вылететь на кислород со всех хлебных должностей.

И вот этот, с позволения сказать, «мэтр», опустился до такой безобразия, как публичное оскорбление одной из лучших киностудий страны. Сделавшей для её кинематографической славы несравнимо больше, чем вся бесконечная и безликая масса нынешних «держателей контрольных пакетов акций».

В общем, Константин Эрнст «расчехлился» по полной. И в этом подлинном облике ему даже колхозную кинопередвижку нельзя доверить, не то, что руководство главным телеканалом страны. Особенно такой страны, которая ведёт борьбу за своё существование, требующую напряжения и консолидации всех сил нашего общества. А не внесения в него раздрая на почве абсолютно вздорного неприятия его исторических достижений.

И это уже не говоря о том, что под крышей данной конторы расцвела самая махровая западенщина, представители которой проталкивают импортные «ценности» прямо в прямом эфире. Или кто-то думает, что все эти мокрицы, которые бегают в эфире программы «Время» со своими пасквильными плакатиками, могут проникнуть в строго охраняемую режимную зону прямого эфира без ведома руководства? Черта с два!

Точно так же, как там никогда не мог бы работать ведущим политическим обозревателем мутный тип с бессчетным количеством иностранных паспортов, для которого Россия – проходной двор, парламент России – «государственная дура», а отпор России западной агрессии – повод смыться из страны.

Говорят, что кадры решают все. Такие кадры, как Эрнст, для которого лучшие произведения советского кинематографа просто дерьмо, ничего на пользу России никогда не решат. А вот порешить её, при случае, если дать им волю, они очень даже могут. Они ведь её не больно зарежут. Под шуточки очередного лицедея в эфире Первого канала.

Источник: Камертон

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