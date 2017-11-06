Новости Украины и Новороссии 06 ноября 2017

Националисты устроили акцию протеста у представительства ЕС в Киеве

Члены украинских националистических организаций и ультрас провели акцию протеста у здания представительства ЕС в Киеве, сообщает организация «С14».

Сперва участники акции устроили марш в центре Киева в поддержку Владислава Овчаренко и Артема Ахмерова, которых задержали ополченцы ЛНР, передает 112.ua.

Позднее националисты пришли к зданию представительства ЕС и потребовали, чтобы Европа обратила внимание на задержание Овчаренко и Ахмерова.

О задержании Овчаренко и Ахмерова стало известно в ноябре прошлого года. Они входят в фанатскую группировку футбольного клуба «Заря» под названием «Ультрас черно-белые». Группировка является подпольным подразделением украинского нацбатальона «Азов». Овчаренко и Ахмеров сознались в шпионаже.

Алина Назарова

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Вы 23 года разрушали: Крым ответил Украине на жалобу в Юнеско

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский в ответ на жалобу Украины в ЮНЕСКО напомнил, что Ханский дворец в Бахчисарае до 2014 года находился на грани разрушения. «Украинские власти разрушали все наше культурное наследие, в том числе Ханский дворец, на протяжении 23 лет. Собственно говоря, это именно они довели этот дворец до такого состояния, из которого мы его на сегодня вытягиваем», — сказал РИА Новости Полонский. По его словам, тех денег и ресурсов, которые сегодня затрачиваются на восстановление памятника мирового значения, при Украине «дождаться было просто не от кого». «Поэтому пусть они… не учат нас жить. Мы действительно делаем все возможное, чтобы культурное наследие Республики Крым и всей Российской Федерации было в надлежащем состоянии, достойном уровня памятника ЮНЕСКО», — подчеркнул Полонский. Подобную оценку дал и депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек. По его словам, украинские чиновники «скромно умолчали» о том, как Ханский дворец «варварски уничтожался» в период пребывания Крыма в составе Украины. «Он стал объектом обогащения и местом для размещения торговых ларьков… Из-за того, что в период Украины из дворца только выжимали соки, теперь понадобится шесть-семь лет, чтобы полностью его восстановить после периода украинской разрухи и варварства», — сказал он РИА Новости. Как заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, восстановить Ханский дворец предполагается в первозданном виде. Была разработана программа реставрации стоимостью более полутора миллиардов рублей. В Министерстве культуры Украины, однако, ремонт во дворце вызвал возмущение. Киев обратился к ЮНЕСКО с просьбой повлиять на власти Крыма для прекращения работ, так как они «наносят или могут нанести ущерб культурному наследию Украины». Заказчик работ — госкомитет по охране культурного наследия Республики Крым — назвал заявления Украины не соответствующими действительности. Работы ведутся в соответствии со всеми правилами, подчеркнул глава комитета Сергей Ефимов. Читайте также: «Ты просто рагулиха»: В сети высмеяли «перемогу» украинской патриотки в египетском отеле

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В Харькове останавливают один из главных заводов (ФОТО)

Харьковский завод «Электротяжмаш» останавливает свою работу с 14 декабря по 14 января. В этот месяц будут работать только те цеха, которые никак невозможно остановить. Пресс-секретарь завода Елена Зеленина пишет: «Это временный переход на другой график работы, исходя из реальных экономических условий. Вопрос спроса, вернее его сезонности». По ее словам, «Электротяжмаш» восстановит прежний график работы, а его сотрудники не будут уходить в отпуск за свой счет. И вот как хитро она это объясняет: «Если формулировать корректно, это не уход за свой счет. Сотрудники ознакомлены с изменением графика работы в соответствии с КЗоТом. Производство в полном объеме работает по 22 декабря. Админперсонал выводится частично в разное время. Окончательные данные о количестве работающих в этот период будут позже». Списочная численность на 1 ноября 2017–4250 работников. Заявления об увольнении написали только 13 человек, и они, конечно, получат выходное пособие. «Электротяжмаш» существует с 1946 года и специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Когда-то он носил орден Ленина и был имени Ленина. В 90-е в отличие от многих харьковских предприятий, не останавливался и регулярно платил зарплату своим сотрудникам, как бы опровергая любимую либералами мантру о том, что государство — менее эффективный собственник, чем частники. Всё еще поставляет продукцию в Россию, Индию, Казахстан, Панаму, Мексику, другие страны. В 2016 году объем продаж завода составил 1,5 млрд грн. Сейчас предприятие выполняет ответственный заказ для Запорожского железорудного комбината. Недавно был запущен третий энергоблок Днестровской ГАЭС, нашпигованный оборудованием «Электротяжмаша». Завод ведет переговоры с Румынией, Болгарией, Турцией, Ираном, Индией. Кстати об Иране. В свое время по свистку тогдашней госсекретарши США Олбрайт и он, и «Турбоатом» отказались от контракта на постройку Бушерской электростанции. Российские и французские турбостроители проигнорировали американские предупреждения — и заработали. Завод пережил несколько попыток рейдерского захвата. В 2008 году его пытался отжать тогда еще российский, а ныне околопорошенковский олигарх Константин Григоришин, но совместными усилиями всех харьковских элит его поползновения были отбиты. После этого наезды прекратились, и завод показывал стабильную работу. В тесной спайке с «Турбоатомом» они работали успешно, находили партнеров в разных странах мира, активно сотрудничали с Россией…. А дальше, в 2015 году, начались попытки приватизации завода. Его лихорадит: то директора Глушакова снимают и пытаются судить, то он восстанавливается по суду, то правительство пытается вывести «Электротяжмаш» из списка предприятий, не подлежащих приватизации. То «патриотическая» власть пытается назначить руководить заводом французско-мексиканского гражданина Жана-Андре Барбозу. Он с мая ждет вступления в права. Понятно, что такая чехарда не способствует ни стабильной работе предприятия, ни достойной рыночной цене, если его всё-таки решатся продавать. Как не укрепляет имидж завода и сбой в его работе. Артур Манцевич «ПолитНавигатор» Читайте также: Как шейх 400-тысячного племени обратился к России, чтобы остановить боевиков (ФОТО)

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Украина вошла в тройку самых несчастных стран

Украина вошла в тройку самых несчастных стран мира вместе с Гаити и Южным Суданом. Украина — единственная европейская страна, которая попала в антирейтинг счастья. Об этом говорится на сайте американского центра изучения общественного мнения Института Гэллапа, передает Нуѕег. Согласно данным Института Гэллапа, 41% населения Украины находится в тяжелой ситуации и могут считаться несчастными. В этом отношении ее опередили только Южный Судан (47%) и Гаити (43%). В то время, как 41% украинцев страдают, процветающими можно назвать только 9% населения, в промежуточном положении — 50%. «Процветающими» по классификации института Гэллапа считаются люди, которые оценивают свою жизнь на данный момент и на протяжении ближайших пяти лет в 7 (и выше) или 8 (и выше) баллов по шкале от 0 до 10, где 0 — наихудшая возможная жизнь, а 10 — наилучшая возможная жизнь. Люди считаются «несчастными», если оценивают свою жизнь сейчас и в будущем в 4 балла или ниже. Исследователи считают, что продолжающийся на востоке Украины конфликт навредил и без того слабому экономическому росту в стране. А в тройку самых счастливых стран, по данным Института Гэллапа, вошли Норвегия, Дания и Исландия. Читайте также: Обстановка на фронте в районе Донецка резко обострилась (+ФОТО)

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Порошенко: Пушки расчехлить, ракеты — нацелить на Донбасс

Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

Ракетные и артиллерийские части Вооруженных сил Украины должны быть готовы вернуться на линию разграничения в Донбассе. Об этом в пятницу, 3 ноября, обращаясь к военнослужащим на полигоне в Киевской области, заявил президент страны Петр Порошенко.

«Сегодня нам надо оттачивать мастерство, быстрое реагирование и передвижение, развертывание артиллерийских и ракетных систем. Вас отвели от линии разграничения, но вы должны быть готовы вернуться туда в любой момент и вступить в бой, если это будет продиктовано необходимостью обороны», — сказал глава государства.

При этом он напомнил, что танки, тяжелое вооружение и артиллерия калибром свыше 100 миллиметров отведены с передовой в соответствии с Минскими соглашениями.

Ранее президент говорил, что 130 тысяч находящихся в резерве военных готовы оперативно вернуться в строй в случае обострения ситуации в Донбассе.

На заявление Порошенко уже отреагировали в народных республиках. Как сообщили в оперативном командовании ДНР, это заявление грозит обострением ситуации в регионе.

«Тяжёлое вооружение украинских силовиков и так находится у линии соприкосновения в Донбассе. Подобные заявления Порошенко могут быть сигналом для военнослужащих ВСУ к подготовке к активным боевым действиям, а также могут подтолкнуть нацбатальоны к более активному применению артиллерии, танков, минометов по населенным пунктам республики. Это грозит обострением ситуации в Донбассе», — заявил представитель командования ДНР.

«Во-первых, надо сказать, что украинская артиллерия и ракетная техника с Донбасса никуда не уходили. Я думаю, заявление Порошенко сделано для того, чтобы официально утвердить, что тяжелое вооружение здесь находится. Что делает Украина? Они в Киеве заявляют, что здесь, на линии разграничения, у них ничего нет. Но на самом деле артиллерия никуда не отводилась. Потому это заявление ни о чем», — прокомментировал призыв Порошенко заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Пока мы этой техники не видели, когда увидим, тогда и будем говорить. На данный момент я не вижу предпосылок к тому, чтобы было какое-то обострение», — резюмировал он.

Полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что слова украинского лидера Петра Порошенко свидетельствуют о нарушении пунктов Минского соглашения.

«Главнокомандующий ВСУ Порошенко откровенно заявил о намерении использовать фальшивые предлоги, чтобы нарушить соглашения, подписанные в Минске, об отведении тяжелых вооружений» — сказал он.

Представитель ЛНР напомнил, что артиллерия подпадает под категорию тяжелых средств вооружения, которые ранее были отведены на основании соглашения от февраля 2015 г. По его мнению, Порошенко хочет вернуться к ситуации, которая была на тот момент: «В этом контексте хотелось бы напомнить ему самый яркий момент 2015 г. — это Дебальцево».

Дейнего добавил, что политика Киева провоцирует конфликты. По его словам, украинские военные, первыми начиная обстрел территории ЛНР, параллельно заявляют о том, что это их обстреливают. «Миссия ОБСЕ в своих отчетах показывает обстрелы с украинской стороны. Информация об обстрелах с нашей стороны, естественно, отсутствует, поскольку таковых не было. Это в последнее время стало системой», — подчеркнул представитель ЛНР.

Отметим, что это уже не первый призыв Порошенко к украинским военным быть готовыми к началу боевых действий против Донбасса. В апреле этого года в ходе поездки на территорию танковой бригады ВС Украины, дислоцирующейся в Луганской области, он заявил, что украинские танки находятся в полной боевой готовности и в случае обострения обстановки в Донбассе выдвинутся к линии разграничения.

— Порошенко давно уже действует в тесной связке со спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером, — напоминает политолог Эдуард Попов.

— Напомню программное заявление Волкера. 6 октября Верховная Рада одобрила законопроект № 7164, который продлевает на 1 год принятый ещё в 2014 (!) году, по итогам первых Минских соглашений, Закон об особом порядке самоуправления неподконтрольных Киеву территорий Донбасса — как раз в канун встречи Волкера с Владиславом Сурковым в Белграде. Волкер так прокомментировал этот закон: «Украина предпринимает жесткие шаги для мира. Надеюсь, теперь Россия будет действовать, чтобы наступил мир, и завершился конфликт».

Законопроект — профанация мира, тем более что он был принят в одном пакете с законопроектом № 7163, известном как Закон о реинтеграции Донбасса, фактически объявляющем войну России. Однако на новоязе Госдепа США всё это преподносилось как серьезная уступка Киева и движение в сторону мира.

По этой причине, я думаю, Киев с подачи США будет избегать, по крайней мере, в ближайшей перспективе, крупномасштабных боевых действий. Тем более что президент Путин в Сочи предостерег Украину и Запад от этого, заявив, что Россия не допустит резни в Донбассе. Заявление Порошенко можно трактовать как развитие линии Волкера: Украина сделала шаг в сторону мира — Россия не сделала того же и не убрала войска из Донбасса. Раз так, мы тоже сделаем милитаристский шаг и будем принуждать Россию к миру. Примерно так.

«СП»: — Имеется информация, что тяжелое вооружение ВСУ и так находится у линии соприкосновения. К чему тогда сотрясать воздух?

— Совершенно верно. Тяжелое вооружение и не отводилось от линии соприкосновения сторон вопреки Минским соглашениям. На днях, общаясь с друзьями из Донецка, я сам слышал звуки выстрелов тяжелой артиллерии. Слова Порошенко — не блеф, это дипломатическая и информационная война. Добиться у России уступок за уступки Киева, коих тот не сделал.

«СП»: — О какой необходимости обороны говорит Порошенко? Откуда может возникнуть такая необходимость?

— Это тоже новояз, только уже украинский. Совершить при поддержке Германии, Польши и США на деньги олигархов государственный переворот — это «революция достоинства». Утюжить из «Градов» собственное, казалось бы, население — это наводить конституционный порядок. Предлоги для новой войны (разумеется, оборонительной) могут появиться когда угодно и по любой причине. Например, из-за риска нацистского Майдана. Порошенко с готовностью развяжет новую войну в Донбассе лишь бы предотвратить новый переворот. Но скорее всего, повод к новому наступлению будет другой и отмашку на него дадут в США.

«СП»: — Данное заявление можно рассматривать как противоречащее Минским соглашениям. Западные «наставники» и в этот раз не одернут Порошенко?

— Ещё раз напомню ультиматум Волкера: Украина сделала шаг к миру, теперь очередь за Россией.

Россия может полностью разоружиться, но даже тогда американцы будут упрекать нас в милитаризме — вспомним десятилетие Ельцина. Поэтому никакого одергивания Порошенко из западных столиц мы не увидим. Напомню слова Путина на заседании клуба «Валдай»: наша главная ошибка — мы слишком доверяли Западу.

Консолидированный Запад — наш враг, ему верить нельзя, это многократно было доказано русской историей.

«СП»: — Насколько, по-вашему, в Донецке, Луганске и Москве готовы к провокациям? Заявление Порошенко кого-то застанет врасплох?

— Когда я общался на передовой с офицерами армии ЛНР, то не видел никакой растерянности и тем более уныния. Они полностью уверены в своих силах. Наоборот, мои друзья — военные в обеих республиках и многие мирные жители — с нетерпением ждут украинского наступления. Потому что за гибелью людей всё-таки последует наш ответ и долгожданное освобождение. Костяк армий ДНР и ЛНР составляют люди, оставившие захваченные Украиной города Донетчины и Луганщины. И эти люди мечтают вернуться домой как можно скорее. И в этих городах тоже ждут своих освободителей — новый украинский порядок, точнее, беспорядок достал всех.

Заместитель главного редактора журнала «Новая земля» (г. Донецк, ДНР), постоянный эксперт Изборского клуба Новороссии Александр Дмитриевский уверен, что Украина — недоговороспособная сторона, поэтому желанию её высшего руководства о переброске ракетного вооружения в Донбасс удивляться не стоит.

— Кроме того, агрессивность намерений официального Киева очень часто граничит с откровенным прожектёрством, что начинает наводить на мысль о проблемах с рассудком у обитателей высоких кабинетов на Банковой и Грушевского.

«СП»: — Имеется информация, что тяжелое вооружение ВСУ и так находится у линии соприкосновения.

— На этот вопрос точнее всего смогут ответить в Министерстве обороны ДНР, и даже приведут конкретные цифры и факты. Я же, как человек далёкий от этой сферы, могу сказать одно: судя по тому, как украинская сторона наплевательски относится к выполнению Минских соглашений (канонаду со стороны Авдеевки слышно каждую ночь), ни о каком отводе тяжёлой техники с её стороны от линии разграничения не может быть и речи.

«СП»: — К чему тогда сотрясать воздух? Тем более что если бы реально хотели бы применить тяжелую технику, применили бы молча, а не предупреждали бы во всеуслышание?

— А по зубам получить? Этого, что ли, бандеровцам хочется? На дворе ведь не весна 2014 года, когда ополчение с охотничьими ружьями на блок-постах стояло: украинские каратели в «котлах» много добра оставили, поэтому по тяжёлым вооружениям у Донбасса и Украины силы вполне сопоставимые…

«СП»: — По мнению Владислава Дейнего, Порошенко хочет вернуться к ситуации, которая была на момент подписания «Минска». Зачем? Он рассчитывает, что в этот раз все будет по-другому?

— Хотеть не вредно — вредно не хотеть… Только вот дважды в одну и ту же реку не войдёшь. Безусловно, Порошенко необходимо, чтобы всё снова оказалось по состоянию на осень 2014 года, когда под контролем Украины были Дебальцево —узловой логистический пункт, связывающий ДНР и ЛНР, а также превращённый в руины аэропорт, из которого можно было беспрепятственно расстреливать Донецк. Ещё «шоколадному королю» очень хотелось бы вернуть ту катастрофическую социально-экономическую ситуацию, которая была в Донбассе до весны 2015 года. Однако не понимает он одного: если мы тогда не пошли на поклон Украине, то сейчас — тем более не пойдём!

«СП»: — Какого рода провокаций можно ожидать? Что может стать поводом «необходимости обороны», о которой говорит Порошенко?

— Насчёт того, что может стать поводом «необходимости обороны» для Порошенко — так это ухудшение жизни в самом украинском государстве: впереди отопительный сезон, и много других совершенно несладких «плюшек». А способ разрядить социальные противоречия — один: война. Причём, необязательно маленькая и победоносная: большая и бедоносная таких правителей тоже устроит, ибо все неурядицы, возникающие в процессе войны, становятся легко объяснимыми.



«СП»: — Порошенко сходят с рук все заявления, противоречащие Минским соглашениям. Есть ли предел терпения у Запада и у России? Где та грань, за которой его остановят?

— Франклину Рузвельту приписывается фраза, якобы сказанная им в 1939 году про тогдашнего никарагуанского диктатора: «Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын!» Это же касается и Порошенко: пока он устраивает Запад — ему будет всё сходить с рук. Что же касается России, то встает встречный вопрос: «А есть ли в наших руках инструменты влияния на Порошенко подобные тем, какие есть у тех, кто его привёл к власти?» Правильный ответ: «Нет!» Следовательно, Россия его сможет остановить только в том случае, если Порошенко устроит нечто подобное тому, что сотворил Саакашвили в августе 2008 года. Только на этот раз одним жеванием галстука для агрессора дело не обойдётся…

Дмитрий Родионов

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