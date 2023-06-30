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Беларусь получит Самый Дешевый в Мире российский газ

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Беларусь получит самый дешевый в мире российский газ. Геоэнергетика Инфо. Беларусь и Россия договорились о цене на газ. Беларусь договорилась с Россией о самой низкой цене на газ в мире до 2031 года. Беларусь в 2023 году получит дешевые газ и нефть, а также доступ на российский рынок. Белоруссия и Россия подписали соглашения о цене на газ в привязке к рублю. Беларусь будет получать дешёвый газ из России до 2031 года.

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#новости #россия #беларусь #газ #путин #лукашенко #Марцинкевич
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1H3XjAEdaGo
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 775 743
    Сан Саныч четыре часа назад

      Небольшое замечание: завод азотных удобрений находится в Гродно, а не в Гомеле.

      Кстати, были намерения построить газоперерабатывающий завод в Речице (это как раз в Гомельской области).

    • 25263 23493
      жора шапов три часа назад

        А вот и оплата двух векселей.

      • 8907 7401
        Женечка час назад

          Ну если учесть сколько газов из своих пуканов выпустили различные чиновники в министерствах и правительстве в прошлую субботу, то могли бы ещё и доплатить батьке за то, что он этот газ забрал.

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