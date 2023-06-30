Беларусь получит Самый Дешевый в Мире российский газ
Беларусь получит самый дешевый в мире российский газ. Геоэнергетика Инфо. Беларусь и Россия договорились о цене на газ. Беларусь договорилась с Россией о самой низкой цене на газ в мире до 2031 года. Беларусь в 2023 году получит дешевые газ и нефть, а также доступ на российский рынок. Белоруссия и Россия подписали соглашения о цене на газ в привязке к рублю. Беларусь будет получать дешёвый газ из России до 2031 года.
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Небольшое замечание: завод азотных удобрений находится в Гродно, а не в Гомеле.
Кстати, были намерения построить газоперерабатывающий завод в Речице (это как раз в Гомельской области).
А вот и оплата двух векселей.
Ну если учесть сколько газов из своих пуканов выпустили различные чиновники в министерствах и правительстве в прошлую субботу, то могли бы ещё и доплатить батьке за то, что он этот газ забрал.