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О “снарядном голоде”

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О "снарядном голоде"

(https://telegra.ph/file/343ff3f38928908ce377f.jpg)Ещё немного про снаряды (https://t.me/alter_vij/2109) и «поля Фландрии (https://t.me/alter_vij/2100)» в Новороссии… В прошлом году ежесуточный расход снарядов ВС РФ колебался от 10 тысяч в дни затишья до 50 тысяч на максимуме. Эти цифры называют и признают все источники и эксперты. Речь о расходе артиллерией обычных «классических» снарядов, не про что-то дорогое, управляемое и высокоточное. По 10 000 в день – это натуральный снарядный голод. А 50 тысяч в сутки это отдельные дни на пределе. Берём нечто среднее – 25 тысяч, даже побольше – 30 тысяч. Это то, что способно более-менее обеспечить текущий фронт без памятных всем призывов «Снаряды вагнерам!» Это за год, 365 суток, будет 10 950 000 или чуть менее 11 миллионов.

А теперь смотрим производство снарядов чуть более века назад, в годы Первой мировой войны. В основном это те же калибры и те же снаряды с точки зрения технологий производства. Кайзеровская германия за 1917 год произвела 108 миллионов снарядов, а в 1918 г. еще больше – 121 000 000 снарядов! Даже Италия производила внушительно – 34 и 36 миллионов соответственно в 1917 и 1918 года. Царская Россия на пике своего напряжения в 1916 году произвела чуть более 33 миллионов снарядов. Т.е. страна вековой давности покрыла бы три таких Специальных военных операции.

В годы Великой Отечественной войны производство снарядов было еще выше. За 1942 год СССР произвел 73,4 миллиона артвыстрелов, а в 1943 – почти 86 миллионов. В 1994 году уже 94,8 миллиона! То есть аж почти на 9 (девять!) Специальных военных операций…

К чему это? А к тому, во-первых, что боевые действия у нас уже переросли масштаб локальной войны, но ещё на порядок далеки от масштабов мировых войн… А во-вторых, и это главное, что снарядов много не бывает. Надо больше.

(с) А.Волынец

https://t.me/alter_vij/2118 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8456687.html
Метки: артиллерия, боеприпасы, война на украине, впк, промышленность
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