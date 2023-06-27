Полярный летчик. Документальный фильм (1968)
Товарищи называли его рыцарем неба. Фильм рассказывает о Герое Советского Союза, заслуженном пилоте СССР, летчике полярной авиации Василии Борисове.
Леннаучфильм по заказу Гостелерадио СССР 1968
Автор сценария – Е. Семенов
Автор сценария – К. Рудник
Режиссер – Э. Мокеев
Оператор – З. Якобсон
#ПолярныйЛетчик #ВасилийБорисов #ДокументальныйФильм
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