Лица Советской эпохи. Часть 399. 1938. Встреча полярных летчиков И.П.Мазурука и Ф.Б.Фариха
Встреча полярных летчиков И.П.Мазурука и Ф.Б.Фариха, участвовавших в высадке первой дрейфующей научной станции «Северный полюс-1»
01. Встречающие ждут посадки самолетов
02. Самолеты заходят на посадку
03. Самолет на летном поле
04. Самолет на летном поле
05. Самолет «Авиа Арктика» (АНТ-6А)
06. Самолет «Авиа Арктика» (АНТ-6А)
07. Встречающие у самолета
09. Илья Мазурук с женой Викторией
12. Илья Мазурук, его дочь Ирина и жена Виктория
13. Илья Мазурук, его дочь Ирина, жена Виктория и Емельян Ярославский
14. Илья Мазурук, его дочь Ирина, жена Виктория и О.Ю.Шмидт
16. Илья Мазурук и Емельян Ярославский
17. Михаил Водопьянов и Илья Мазурук
18. Начальник аэронавигационного сектора НИИ ВВС, комбриг авиации РККА Иван Спирин, летчики Марк Шевелев и Михаил Водопьянов
19. Сергей Данилин, Георгий Байдуков, Илья Мазурук, Маврикий Слепнев
20. Сергей Данилин, Илья Мазурук
30. Фабио Фарих и встречающие
31. Фотокорреспондент возле самолета