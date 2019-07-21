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Лица Советской эпохи. Часть 399. 1938. Встреча полярных летчиков И.П.Мазурука и Ф.Б.Фариха

21:28. 21 июля 2019 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:

Встреча полярных летчиков И.П.Мазурука и Ф.Б.Фариха, участвовавших в высадке первой дрейфующей научной станции «Северный полюс-1»



01. Встречающие ждут посадки самолетов


02. Самолеты заходят на посадку

03. Самолет на летном поле

04. Самолет на летном поле

05. Самолет «Авиа Арктика» (АНТ-6А)

06. Самолет «Авиа Арктика» (АНТ-6А)

07. Встречающие у самолета


09. Илья Мазурук с женой Викторией


12. Илья Мазурук, его дочь Ирина и жена Виктория


13. Илья Мазурук, его дочь Ирина, жена Виктория и Емельян Ярославский


14. Илья Мазурук, его дочь Ирина, жена Виктория и О.Ю.Шмидт


15. О.Ю.Шмидт и Илья Мазурук


16. Илья Мазурук и Емельян Ярославский


17. Михаил Водопьянов и Илья Мазурук


18. Начальник аэронавигационного сектора НИИ ВВС, комбриг авиации РККА Иван Спирин, летчики Марк Шевелев и Михаил Водопьянов


19. Сергей Данилин, Георгий Байдуков, Илья Мазурук, Маврикий Слепнев


20. Сергей Данилин, Илья Мазурук


21. Илья Мазурук (слева)


22. Встреча на летном поле


23. Илья Мазурук и журналисты


27. Илья Мазурук


28. Фабио Фарих


30. Фабио Фарих и встречающие

31. Фотокорреспондент возле самолета

Источник: https://humus.livejournal.com/6742763.html

Метки: авиация, история, Россия, фото

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