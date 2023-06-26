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Стихи и рельсы. Документальный фильм (1980)

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Фильм рассказывает о молодых строителях Байкало-Амурской магистрали – членах литературной группы” Звено”, ведущих поэтическую летопись БАМа. Звучат стихи поэтов-бамовцев: В.Гузия, И.Игнатенко, Г.Кузьмина, Н.Пузыревской, Б.Райниса, Ж.Ржевской, Л.Сухаревской, Т.Шульги.

ТО Экран 1980
Автор сценария – Сергей Медынский
Режиссер – Сергей Медынский
Оператор – Юрий Коровкин

#ДокументальныйФильм #СтихиИРельсы #ВсесоюзныеУдарныеСтройки #БАМ

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6GI7Rdx8eos
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