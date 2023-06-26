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Результат всем известен

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Глава МИД РФ Сергей Лавров о попытке вооруженного мятежа и предотвращении кровопролития:

1. Лукашенко предложил Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа во время телефонного разговора в субботу утром.

2. Если бы отряды мятежников продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие.

3. «Предложение Лукашенко было поддержано президентом Путиным, и результат вам известен»

PS. Пригожин по сообщениям из Белоруссии уже находится в Минске.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8449926.html
Метки: лавров, лукашенко, пригожин, Путин, чвк вагнер
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 736 704
    Сан Саныч час назад

      От границы Беларуси до Вильнюса 28км. Судя по последнему заявлению Пригожина, он это расстояние пройдет за 0,5часа.

      12 июля в Вильнюсе саммит НАТО)))

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