Результат всем известен
Глава МИД РФ Сергей Лавров о попытке вооруженного мятежа и предотвращении кровопролития:
1. Лукашенко предложил Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа во время телефонного разговора в субботу утром.
2. Если бы отряды мятежников продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие.
3. «Предложение Лукашенко было поддержано президентом Путиным, и результат вам известен»
PS. Пригожин по сообщениям из Белоруссии уже находится в Минске.
От границы Беларуси до Вильнюса 28км. Судя по последнему заявлению Пригожина, он это расстояние пройдет за 0,5часа.
12 июля в Вильнюсе саммит НАТО)))