В России построен единственный в мире «Солнечный разведчик»
В Бурятии построен единственный в мире действующий радиогелиограф – объект, предназначенный для изучения Солнца и прогнозирования космической погоды. С аналогичной задачей не смогли справиться китайцы и теперь наша обсерватория становится локомотивом всей мировой науки. Расскажем о её возможностях и задачах, о новой истории спасения как обычно после краткой сводки позитивных новостей.
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