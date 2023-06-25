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В России построен единственный в мире «Солнечный разведчик»

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В Бурятии построен единственный в мире действующий радиогелиограф – объект, предназначенный для изучения Солнца и прогнозирования космической погоды. С аналогичной задачей не смогли справиться китайцы и теперь наша обсерватория становится локомотивом всей мировой науки. Расскажем о её возможностях и задачах, о новой истории спасения как обычно после краткой сводки позитивных новостей.

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Благодарим за поддержку компанию «Фирма «Перманент K&M»: https://permanent.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VtP1HMvmX_k
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