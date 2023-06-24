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Малый атом в Арктике и на Востоке

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Борис Марцинкевич и Павел Яковлев, главный редактор портала Атомная энергия 2.0, обсуждают соглашения, подписанные Росатомом на ПМЭФ-23.
00:00 Росатом – основной ньюсмейкер ПМЭФ
03:00 о соглашении с Мьянмой о строительстве ветропарков
04:20 о переговорах с Кыргызстаном
05:00 строительство плавучей малой АЭС на Шри-Ланке
08:40 о соглашении с нефтегазовой компанией «ТСС Групп» об основных условиях создания энергофлота для стран Ближнего Востока на базе плавучих энергоблоков (ПЭБ) с реакторами РИТМ-200М
15:20 о строительстве собственной верфи Росатома в Кронштадте и о Севморпути
19:00 об освоении Сибири по великим сибирским рекам
21:20 о Севморпути и малых энергоблоках для его развития
21:50 о соглашении с правительством Чукотского края о строительстве к 2030 году 10-мегаваттного реактора Шельф-М
28:00 о покупке Росатомом завода “Киров-энергомаш”
29:07 о контракте с Ульяновской областью о строительстве ветряных лопастей
32:15 о строительстве завода крупнотоннажного производства редкоземельных магнитов для электромобилей
35:10 о соглашении между Санкт-Петербургом, Росатомом и Атомэнергомашем в модернизацию Ижорского завода
38:50 о кадровой политике Росатома

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#БорисМарцинкевич #ПавелЯковлев #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DCSqs6kt4Hk
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