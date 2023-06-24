Иннокентий Смоктуновский. Мой Чайковский (1990)
Гость передачи – актер И.Смоктуновский, исполнитель главной роли в фильме “Чайковский”.
Звучат произведения П.Чайковского в исполнении Э.Гилельса (фортепиано), В.Третьякова (скрипка), Симфонического оркестра Ленинградской государственной филармонии п/у Е.Мравинского, Г.Вишневской (вокал) и М.Ростроповича (фортепиано), Государственного академического симфонического оркестра п/у Е.Светланова.
Ведущий – музыковед Святослав Бэлза
Главная редакция музыкальных программ 1990
Режиссер – Юрий Рашкин
Автор слов – Лев Мей
#МойЧайковский #смоктуновский #СвятославБэлза
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