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Иннокентий Смоктуновский. Мой Чайковский (1990)

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Гость передачи – актер И.Смоктуновский, исполнитель главной роли в фильме “Чайковский”.
Звучат произведения П.Чайковского в исполнении Э.Гилельса (фортепиано), В.Третьякова (скрипка), Симфонического оркестра Ленинградской государственной филармонии п/у Е.Мравинского, Г.Вишневской (вокал) и М.Ростроповича (фортепиано), Государственного академического симфонического оркестра п/у Е.Светланова.
Ведущий – музыковед Святослав Бэлза

Главная редакция музыкальных программ 1990
Режиссер – Юрий Рашкин
Автор слов – Лев Мей

#МойЧайковский #смоктуновский #СвятославБэлза

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3DDDq9wI3DM
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