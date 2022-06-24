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Арсений Тарковский. Стихи. Читает Иннокентий Смоктуновский

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Арсений Тарковский. Стихи. Читает Иннокентий Смоктуновский
 

“Жизнь, жизнь”, “25 июня. 1935”, “К стихам”, “Вы, жившие на свете для меня…”, “Я учился траве, раскрывая тетрадь…”, “Стирка белья”, “Суббота, 21 июня”, “Зуммер”, “Земля”, “Я долго добивался, чтоб из стихов своих…”, “Верблюд”, “Руки”, “Словарь”, “Меркнет зрение, сила моя…”, “Вот и лето прошло…”.
Общее звучание – 23.58; основное звучание – 21.05; дикторский текст – 0.20; музыкальный резерв – 2.33

#ЛитературноечтениеСмоктуновский

В ролях: Смоктуновский Иннокентий

Год производства: 1982 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FbFI39aNB-M
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